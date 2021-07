Efter 15 säsonger - nu är svensken på väg bort

– Han vill se vilka möjligheter som finns ute på den öppna marknaden, säger han till The Athletic.

Det var Alexander Edler agent Mark Stowe som på CHEK TV igår bekräftade att hans klient inte tänkte skriva på något kontrakt med Vancouver innan free agent-marknaden öppnar den 28 juli.

Alex Edler agent Mark Stowe : Alex will be hitting the free agent market.



