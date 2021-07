Skrällen: Legendaren tar över storklubben

CSKA Moskva har hittat en ny coach: Sergej Fjodorov.



Fjodorov, eller Fedorov som han kallades i Nordamerika, behöver egentligen inte någon närmare presentation. Han är en av rysk ishockeys största någonsin, och var en av de allra största stjärnorna i ishockeyvärlden från 1990-talet och framåt. Han gjorde 1179 poäng på 1248 matcher i NHL, vann tre Stanley Cup-titlar med Detroit, utsågs till NHL:s MVP samt bäste spelare 1994, och var fram till nyligen den bäste ryske poänggöraren någonsin i ligan. Två gånger prisades han också som bästa defensive forward.

Utöver det vann Fjodorov VM-guld tre gånger om, och tog dessutom två OS-medaljer.

Sedan han slutade spela 2012 har Fjodorov hållit sig kvar inom ishockeyn. Han har bland annat suttit i CSKA Moskvas styrelse, men var också klubbens GM åren 2012 till 2017.

Och nu blir han alltså huvudtränare för storklubben. Det är första gången 51-åringen tar sig an ett tränaruppdrag. Han tar över en klubb som vann Gagarin Cup så sent som 2019 och som förlorade finalen i våras. Han ersätter därmed Igor Nikitin som varit huvudtränare de senaste fyra säsongerna och som dessförinnan var assisterande tränare under tre år.

I laget finns Adam Reideborn, Klas Dahlbeck, Lucas Wallmark och Joakim Nordström.

