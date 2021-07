Pavel Datsiuks svåra beslut: "Vad ska jag göra härnäst?"

Att spela eller inte spela? Det är beslutet som Pavel Datsiuk brottas med just nu. I ett öppet brev till fansen skriver veteranen om sitt dilemma.

"I slutet av augusti kommer jag att veta om jag kan fortsätta min karriär", skriver Datsiuk.

Om en vecka fyller Pavel Datsiuk 43 år. Trots att han hunnit komma upp långt i åldern hockeymässigt uppges han vara sugen på att spela vidare. Problemet är att den ryske legendaren inte vet om hans kropp kommer att palla med ytterligare en KHL-säsong med hemstadens Avtomobilist Jekatrinburg.

Nu har Datsiuk publicerat ett öppet brev till fansen där han förklarar dilemmat han står inför. Där skriver han:

"Kära fans,

Jag vill vara ärlig med er och inte göra er besvikna. Jag har ett svårt beslut att ta. Vad ska jag göra härnäst? Jag vill verkligen hjälpa mitt hemmalag Avtomobilist som spelare, men samtidigt frågar jag mig: Kommer jag vara redo att spela en hel säsong? Kommer min kropp att tillåta mig att göra det?

Tillsammans med coacherna har vi tagit ett beslut kring mina individuella förberedelser inför 2021/22.I slutet av augusti kommer jag att veta om jag kan fortsätta min karriär i Avtomobilists röda tröja inför hemmafansen."

One more year of Magic Man? pic.twitter.com/p3OIkb5Etm