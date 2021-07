Köper ut veteranerna från monsterkontrakten

Det är två av de största NHL-kontrakten som någonsin skrivits. Den 4 juli 2012 presenterade Minnesota Wild Ryan Suter och Zach Parise som två prestigefyllda free agent-värvningar. Duon hade skrivit identiska 13-årskontrakt med klubben värda 98 miljoner dollar.

Sedan dess har de för det mesta levt upp till kontrakten, men i takt med att spelarna blivit äldre har prestationerna av förklarliga skäl dalat.

Nu kommer uppgifter från The Athletics Minnesota Wild-reporter Michael Russo om att duon är på väg att bli utköpt från kontrakten som sträcker sig över säsongen 2024/25. Han uppger att spelarna blivit kontaktade av general managern Bill Guerin och att de fått beskedet att de inte blir kvar i klubben.

Klubben bekräftade uppgifterna på sin webbsida kort efter att Russos avslöjande.

Att köpa ut Suter och Parise blir dyrt för Wild. De kommer att betala ut 6,7 miljoner dollar vardera till spelarna under de närmaste åtta åren och det resulterar även i att en del av deras pengar kommer att räknas mot lönetaket under den perioden.

Michael Russo skriver att det här kommer att hjälpa Minnesotas lagledning att skriva nya kontrakt med nyckelspelarna Kirill Kaprizov och Kevin Fiala, som både sitter på utgående kontrakt. Utan utköpet av veteranerna är det oklart om de kan möta forwardsduons lönekrav.



Under de nio säsonger de har tillbringat med Minnesota Wild har Zach Parise svarat för 199 mål och 400 poäng på 558 matcher medan Suter noterats för 369 poäng på 656 matcher. Parise fick under den gångna säsongen se sin roll minska avsevärt under coachen Dean Evason. Han var petad vid flera tillfällen. Suter har spelat kontinuerligt men fått se sig passerad av Jonas Brodin och Jared Spurgeon i den interna hierarkin.

