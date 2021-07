De allra flesta av NHL:s stora stjärnor valdes i förstarundan. Många av dem valdes dessutom först av alla. Sen finns det dem som inte valdes alls, så som Artemij Panarin, och så finns det en mängd stjärnor som valdes lite senare i draften.

Här går jag igenom de fem bästa spelarna i NHL från runda två, tre, fyra, fem, sex och sju. Faktorerna jag haft med är såklart hur bra spelarna är nu, men framför allt hur bra spelarna har varit under sin topp, över en längre tid - och i vissa fall hur bra jag tror spelarna kommer att bli.

Bland spelarna som finns med på rankingarna finns det enorma meriter. Där finns massvis med såväl individuella troféer som framgångar med sina lag. Flera av sin generations bästa spelare valdes faktiskt senare än runda ett. Några av dem valdes till och med från runda fem och nedåt...

FOTNOT: Bara alltjämt aktiva spelare kunde väljas in på listan.

NHL:s fem bästa spelare - valda i sjunderundan

5. Dominik Kubalik, Chicago (Draftad av Los Angeles som nummer 191, 2013)

Det fanns faktiskt oväntat många bra spelare i NHL som gått i sjunderundan. Bland de som inte kom med hittade vi inte minst många skickliga defensiva backar, däribland Anton Strålman. Men jag tog till sist Dominik Kubalik som femte spelare.

Kubalik "skohornas" in på listan eftersom han trots allt bara gjort två säsonger i NHL, men har spelat så pass imponerande att han klämmer sig in ändå. Den tjeckiske snajpern gjorde 30 mål och totalt 46 poäng på 68 matcher under rookiesäsongen, vilket räckte till en nominering till Calder Trophy.

Noterbart är att det var Los Angeles som draftade Kubalik - men de trejdade hans rättigheter mot en femterunda 2019.

4. Patric Hörnqvist, Florida (Draftad av Nashville som nummer 230, 2005)

För 16 år sedan valdes han sist i draften. 814 matcher, 252 mål, 512 poäng och två Stanley Cups senare kan vi konstatera att han visade sig vara alldeles för bra för att gå så sent. Patric Hörnqvist var Sveriges bästa målskytt i NHL under 2010-talet och har varit oerhört stabil mellan 20 och 30 mål i NHL under sina säsonger där.

Var en nyckelspelare för det Pittsburgh-lag som vann Stanley Cup 2016 och 2017 och är perfekt på så sätt att han lika gärna kan spela intill en superstjärna som Sidney Crosby, som att bidra från en tredjekedja.

3. Ondrej Palat, Tampa Bay (Draftad av Tampa Bay som nummer 208, 2011)

Ett av flera stora Tampa-fynd. Även Nikita Gusev gjorde anspråk på en plats på listan, och han valdes också av Tampa i sjunderundan. Palat går dock, än så länge i alla fall, före.

Tjecken har gjort 63 poäng som bäst, det gjorde han redan för sju säsonger sedan, men har på senare år stått och stampat lite. I förra årets slutspel spelade han dock sitt livs hockey och sköt elva mål på 25 matcher. Han var faktiskt en av Tampa Bays stora hjältar på vägen fram till titeln då. I årets slutspel blev det 5+8 på 23 matcher.

Den hårt jobbande 30-åringen är oerhört nyttig och påminner lite om Patric Hörnqvist eftersom han ofta är ett perfekt komplement till en eller ett par superstjärnor.

2. Joe Pavelski, Dallas (Draftad av San Jose som nummer 205, 2003)

Joe Pavelski är en av många storstjärnor som valdes i draften 2003. Men det är knappast 204 spelare från den kullen som blivit bättre än han, om man säger så.

Pavelski har en 40-målssäsong och har varit snubblande nära tre gånger till (37, 38, 38 mål). Han har varit lagkapten för San Jose under fyra säsonger, han har gjort succé i slutspelet vid ett flertal tillfällen och är världens kanske bästa spelare runt kassen.

Precis som Ondrej Palat fick han en rejäl nytändning under förra årets slutspel. I finalserien var han Dallas kanske bästa spelare och totalt gjorde han imponerande 13 mål på 27 matcher. Men precis som 2016 föll han i finalen. Frågan är om 37-åringen någonsin kommer få vinna Stanley Cup?

Gjorde den här säsongen urstarka 51 poäng på 56 matcher.

1. Henrik Lundqvist, klubblös (Draftad av New York Rangers som nummer 205, 2000)

Det smärtar att skriva "klubblös" på Henrik Lundqvist. Men alla vet ju att han efter 15 år i New York Rangers förra året köptes ut av klubben. 20 år efter att de draftade honom tog relationen mellan Rangers och Lundqvist slut. Han skrev då på för Washington Capitals, men ett upptäckt hjärtfel gjorde att han tvingades stå över säsongen. Visserligen har han rent formellt alltjämt ett gällande kontrak med "Caps".

Henrik Lundqvist är Sveriges bästa målvakt genom tiderna, och få målvakter i NHL:s historia har varit lika bra över lika lång tid som han var. Det blev "bara" en Vezina Trophy men han kunde absolut ha vunnit åtminstone ett par till. Dessutom förde han ett ganska medelmåttigt Rangers till flera slutspelsframgångar även om det aldrig räckte riktigt hela vägen fram. Närmare än finalförlusten 2014 kom han aldrig med blåskjortorna.

Får vi se något mer av Kungen?

Henrik Lundqvist.Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports



NHL:s fem bästa spelare - valda i sjätterundan

5. Kevin Labanc, San Jose (Draftad av San Jose som nummer 171, 2014)

En liten doldis, alltjämt, som hunnit uträtta en hel del i NHL. Säsongen 18/19 gjorde han 56 poäng i San Jose Sharks, men förra säsongen tog han ett steg tillbaka och landade på mer blygsamma 33 poäng på 70 matcher. 2021 blev det 28 poäng på 55 matcher.

Jag är hur som helst ett stort fan av Labanc och både tror och hoppas att han kommer kunna studsa tillbaka och åter bli en spelare som snuddar på 60 poäng. Men även om han inte når de höjderna igen är han helt klart ett rejält draftfynd för San Jose. Så här bra spelare hittar man normalt sett inte i sjätterundan.

Nu ryktas Labanc vara på väg att trejdas.

4. Jared Spurgeon, Minnesota (Draftad av New York Islanders som spelare 156, 2008)



En offensiv klassback som flera riktigt bra säsonger. Poängmässigt var han som hetast säsongen 18/19 då han gjorde 43 poäng. De 14 mål han gjorde överträffades bara av sju backar i hela NHL. Inte illa för en spelare som valdes i sjätterundan för 13 år sedan.

Jared Spurgeon sitter nu på ett monsterkontrakt, värt närmare 7,6 miljoner dollar per år till 2027. Det kontraktet lär inte åldras speciellt bra - men här och nu är Spurgeon fortfarande en riktigt bra NHL-back.

3. Anders Lee, New York Islanders (Draftad av Islanders som spelare 152, 2009)

Har gjort 40 mål en gång, över 30 mål en gång och 25 mål eller fler två ytterligare gånger. Anders Lee har blivit en riktigt vass målskytt som blivit synonym med New York Islanders.

Tog över kaptensbindeln efter John Tavares och har kontrakt med klubben ända till 2026. Missade hela den här säsongen på grund av en skada. På de 520 matcher han spelat hittills har Lee gjort 184 mål och 320 poäng.

2. Darcy Kuemper, Arizona (Draftad av Minnesota som spelare 161, 2009)

Han slog aldrig igenom under sina år i Minnesota, men fick ett lyft i Los Angeles och sedermera ett stort genombrott i Arizona. Desenaste säsongerna har han varit en av NHL:s bästa målvakter när han varit skadefri. Säsongerna 18/19 och 19/20 hade han räddningsprocenter på 92,5 och 92,8. 2019/2020 som gick hade han kunnat vara en kandidat till Vezina Trophy om han inte åkt på en skada.

30-årige Kuemper har konkurrerat ut Antti Raanta som förstemålvakt och fortsätter han på inslagen väg behöver Coyotes inte oroa sig över målvaktsfrågan de kommande åren i alla fall. Men jag skriver det igen: om han får vara skadefri...

1. Mark Stone, Vegas (Draftad av Ottawa som nummer 178, 2020)

En av världens bästa forwards, och given etta på den här listan. Har de senaste säsongerna nosat på en poäng per match, samtidigt som han dessutom i vanlig ordning varit en av de bästa defensiva forwardsspelarna i hela NHL. Kanske den bästa defensiva ytterforwarden, rent utav.

Mark Stone var ingen stor talang när han draftades, men exploderade redan som junior och var dominant i JVM. Han hade lekstuga även i WHL, briljerade i AHL, och har nu blivit en spelare som i alla fall angränsar till att vara en superstjärna i NHL. Hade hans draftår bara varit något år senare hade han inte gått i sjätterundan, om man säger så.

Har gjort 446 poäng på 504 matcher i NHL.

Mark Stone.Foto: Marc DesRosiers-USA TODAY Sports



NHL:s fem bästa spelare - valda i femterundan

5. Jake Muzzin, Toronto (Draftad av Pittsburgh som nummer 141, 2007)

Spelade aldrig någon match för Pittsburgh. I stället kom NHL-debuten i Los Angeles där han också var med och vann Stanley Cup 2014. Under det slutspelet fick han dessutom sitt stora genombrott.

Sedan ett par säsonger tillbaka spelar Muzzin i Toronto där han har en viktig roll - och han sitter på ett kontrakt värt hela 5,6 miljoner dollar per säsong till 2024. Inte illa för en spelare som ansågs ha 140 spelare före sig i sin draftkull för nio år sedan.

4. Mike Hoffman, St. Louis (Draftad av Ottawa som nummer 130, 2009)

Hoffman har under sin NHL-karriär gjort 27, 29, 26, 22, 36, 29 och 17 (på 52 matcher) mål så det är en oerhört pålitlig målskytt vi har att göra med här.

Bara sex spelare från draften 2009 har gjort fler mål än Hoffman, och då ska vi komma ihåg att de flesta före honom på listan har gjort ett par hundra matcher fler i NHL än Mike Hoffman.

Blir free agent om ett par veclor.

3. John Klingberg, Dallas (Draftad av Dallas som nummer 131, 2010)

En av världens bästa offensiva backar, som nästan fick som ett andra genombrott under slutspelet i höstas. Oj, vad bra han var. Under finalserien var han Dallas bästa utespelare tillsammans med Joe Pavelski.

Klingberg hade en ganska brokig resa fram till NHL med spel i Frölunda och Jokerit utan att slå igenom. Han fick sedan ett litet lyft i Skellefteå, men var ändå ganska anonym, innan han återvände till Frölunda och slog igenom stort. Där förstod vi att Dallas gjort ett jättefynd.

Säsongen 17/18 gjorde Klingberg 67 poäng och var bara en enda poäng bakom John Carlson som vann backarnas poängliga i NHL.

2. Connor Hellebuyck, Winnipeg (Draftad av Winnipeg som nummer 130, 2012)

Världens näst bästa målvakt de senaste åren. 2020 års Vezina Trophy-vinnare som mer eller mindre ensam sett till att Winnipeg inte var ett absolut bottenlag i NHL de senaste åren. Hellebuyck har fyra säsonger i rad tillhört den absoluta målvaktstoppen i NHL - trots att han bara är 27 år.

Målvakter är alltid svårbedömda (det kommer dyka upp fler sådana längs vägen...) och Connor Hellebuyck är definitivt ett av de senast årens största målvaktsfynd. Winnipeg kommer ha en av ligans bästa för många år framöver.

1. Jamie Benn, Dallas (draftad som nummer 129, 2007)

Nuförtiden är han ofta kritiserad. Men när Jamie Benn var som allra bäst var han NHL:s kanske bästa powerforward. Dessutom var han en riktigt bra poänggörare, som säsongen 14/15 till och med vann Art Ross Trophy som ligans bästa poänggörare.

Benn har aldrig gjort 90 poäng, men åren 13/14 till 17/18 gjorde han 79, 87, 89, 69 och 79 poäng och hade då bara Sidney Crosby och Patrick Kane före sig i den totala poängligan under de fem åren. Så bra var Jamie Benn innan det började gå utför.

Gjorde ett riktigt bra slutspel förra året och var sånär att hjälpa sitt Dallas till en efterlängtad Stanley Cup. Gjorde bara 35 poäng på 52 matcher den här säsongen.

Jamie BennBildbyrån



NHL:s fem bästa spelare - valda i fjärderundan

5. Niklas Hjalmarsson, Arizona (Draftad av Chicago som nummer 108, 2005)

Niklas Hjalmarsson var under sin prime en av världens bästa renodlat defensiva backar. Han var en av Joel Quennevilles favoritspelare och hade en nyckelroll när Chicago vann sina tre Stanley Cup-titlar. Bara fyra svenskar har vunnit fler Stanley Cup.

Nu har Eksjösonen hunnit bli 34 år och en sargad kropp börjar ta ut sin rätt. Hans kontrakt går ut och frågan är om det blir mer spel. Men även om det här året skulle ha varit hans sista som hockeyspelare kan Hjalmarsson se tillbaka på en fenomenal karriär, med 822 NHL-matcher.

Inte illa för en femterunda.

4. Jaccob Slavin, Carolina (Draftad av Carolina som nummer 120, 2012)

En tvåvägsback i absolut världsklass, som fler och fler fått upp ögonen på de senaste åre. Jaccob Slavin sitter alltid på ruskigt fina underliggande siffror och som blivit ett "hipsternamn" när världens bästa backar ska listas.

Slavin valdes till och med sent i fjärderundan (näst sist) och hade alltså lika gärna kunnat dyka upp på listan över de bästa femtevalen. Snacka om att Carolina gjorde ett dunderfynd här!

Vann i år Lady Byng Trophy som ligans gentleman.

3. Keith Yandle, Florida (Draftad av Arizona som nummer 105, 2005)

Erik Karlsson. Brent Burns.

Där har ni hela listan på backar som gjort fler NHL-poäng än Keith Yandle de senaste elva säsongerna. Så bra har Keith Yandle, lite i skymundan, varit. Förmodligen är Yandle så pass anonym som han är eftersom han spelat i små marknader under nästan hela karriären. Förutom en dryg säsong i New York Rangers har backen hållit till i Arizona och Florida - och då får man inga rubriker.

Nu har han blivit 35 år men Yandle fortsätter leverera poäng. Gjorde trots en svag säsong 27 poäng på 56 matcher, och 2018/2019 slutade han femma i backarnas poängliga med sina 62 poäng.

2. Braden Holtby, Vancouver (Draftad av Washington som nummer 93, 2008)

Braden Holtby gick tidigt, tidigt i fjärderundan. Washington anade nog inte då att de hade lagt beslag på en spelare som senare skulle bli deras förstemålvakt i åtta säsonger, som skulle vinna Vezina Trophy en gång och till och med bli den keeper som till sist skulle föra dem till Stanley Cup-titeln. Men precis så blev det.

Nu kommer han från ett par tyngre år där han överglänsts av Ilja Samsonov och tvingats konkurrera med Thatcher Demko om speltiden i ett svagt Vancouver. Men även om han skulle ta tvärslut nu har Holtby haft en storstilad karriär och han kommer alltid vara en ikon i Washington Capitals.

32-åringen var ytterst nära att knipa förstaplatsen på den här rankingen.

1. Johnny Gaudreau, Calgary (Draftad av Calgary som nummer 104, 2011)

Precis som Holtby kommer han från en halvtung säsong med endast 49 poäng på 56 matcher. Säsongen 18/19 var Gaudreau dock en av NHL:s allra bästa forwards, och de 99 poäng han gjorde var faktiskt lika många som exempelvis Nathan MacKinnon mäktade med.

Den blott 175 centimeter långe Gaudreau var en superstjärna på college och blev snabbt en stjärna även i Calgary. Anledningen till att han inte valdes förrän i fjärderundan var förstås pågrund av sin blygsamma kroppsstorlek, men den skicklighet amerikanen har väger såklart upp för det.

Johnny Gaudreau är NHL:s bästa fjärderunda. Frågan är dock hur länge han blir kvar i Calgary Flames?

Johnny Gaudreau.Foto: Sergei Belski-USA TODAY Sports



NHL:s fem bästa spelare - valda i tredjeerundan

5. Jake Guentzel, Pittsburgh (Draftad av Pittsburgh som nummer 77, 2013)

Det var tajt mellan Guentzel och Tyson Barrie om femteplatsen, men jag landar på Guentzel eftersom han trots allt är en lite mer mångsidig spelare än PP-specialisten Barrie.

Jake Guentzel kom från ingenstans och gjorde succé med Sidney Crosby 2017. Han gjorde 33 poäng på 40 matcher i NHL och vräkte in 21 poäng på 25 matcher i slutspelet när de Penguins vann Stanley Cup. Under slutspelet 2018 gjorde han ofattbara tio mål och 21 (!) poäng på bara tolv matcher - och säsongen därpå sköt han 40 mål i NHL.

Den gångna säsongen gjorde Guentzel finfina 57 poäng poäng på 56 matcher. Den 26-årige amerikanen har definitivt visat att han blivit en offensiv världsspelare.

4. Ben Bishop, Dallas (Draftad av St. Louis som nummer 85, 2005)

Han draftades av St. Louis, trejdades till Ottawa och fick sedan sitt stora, stora lyft i samband med flytten till Tampa Bay under slutdelen av säsongen 2012/2013. I Tampa var Bishop en av ligans bästa målvakter, och han nominerades flera gånger till Vezina Trophy. Dessutom var "Big Ben" en av nyckelspelarna när Tampa gick till final 2015.

Bishop håller alltjämt hög klass när han väl spelar, men dras ofta (alltid) med skador. Hade det inte varit för de återkommande skadeproblemen hade han förmodligen haft en Vezina Trophy - och då hade han varit ännu högre upp på den här listan.

Missade hela säsongen.

3. Brayden Point, Tampa Bay (Draftad av Tampa som nummer 79, 2014)

Precis som Johnny Gaudreau ramlade Point ned en hel del på grund av sin storlek. Eller bristen på den, snarare. Point är bara 178 centimeter lång och väger endast 75 kilo - men är trots det en forward i absolut världsklass.

Gjorde 92 poäng säsongen 18/19, låg på nästan exakt en poäng per match säsongen 19/20, och var ytterst nära att vinna Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP förra året. Han gjorde otroliga 14+19 på 24 matcher på vägen mot titeln och sköt dessutom målet som kom att bli det matchavgörande i den sjätte och avslutande finalen. Sköt 14 mål även i årets slutspel och vann skytteligan på nytt.

Tampa Bay har som sagt gjort många draftfynd - och Brayden Point är definitivt ett av dem.

2. Jonathan Quick, Los Angeles (Draftad av Los Angeles som nummer 72, 2005)

Jonathan Quick är inte vad han en gång var. Men under sin prime var han kanske bäst i världen. Det slutspel han gjorde 2012 (1,4 insläppta mål per match, 94,6 i räddningsprocent) har gått till historien som ett av de allra bästa av en målvakt och han vann såklart Conn Smythe Trophy som mest värdefulla spelare.

Skadefri har han varit gjuten etta i Kings mål i ett decennium, och även om karriären som sagt gått utför de senaste åren (mycket på grund av just skadorna) är det inget snack om att Kings kan tacka Quick för de två Stanley Cup-titlar de tog.

En av USA:s bästa målvakter i historien.

Och ja, hade rankingen bara baserats på hur bra spelarna är idag hade Quick inte varit nära topp-fem.

1. Brad Marchand, Boston (Draftad av Boston som nummer 71, 2006)

Connor McDavid, Nikita Kutjerov, Leon Draisaitl och Patrick Kane är de spelare som gjort fler poäng i NHL de fem senaste åren än Brad Marchands. Kanadensaren har fått ett dunderlyft och tog först som 28-åring klivet till att bli en offensiv superstjärna. Och dessutom är han ju en superpest som alla motståndare hatar att möta.

Marchand saknar individuella troféer men bildar ligans mest fruktade kedja tillsammans med Patrice Bergeron och David Pastrnak, och har vunnit VM, JVM, World Cup och Stanley Cup.

Från draften 2006 har bara fyra spelare gjort fler poäng än Marchand. Skapliga papper för en kille som valdes i tredjerundan.

NHL:s fem bästa spelare - valda i andrarundan

5. Shea Weber, Montréal (Draftad av Nashville som spelare 49, 2003)

Draften 2003 är tidernas bästa och djupaste. Det syns bland annat på att Shea Weber inte valdes förrän i andrarundan. Den hårdskjutande backen har aldrig vunnit Norris Trophy, och kommer inte göra det heller, men den karriär han trots allt har haft kan få aktiva NHL-backar matcha.

Det har blivit över 1000 i NHL och det hade såklart varit en bra bit mer om det inte vore för att han haft stora skadeproblem under karriären. När Weber var som allra bäst, under början och mitten av 2010-talet, var han tvivels utan en av världens bästa backar. Det bevisas inte minst av att han vunnit två OS-guld och en World Cup-titel. Att ens slå sig in i Kanadas lag i sådana turneringar säger allt.

Efter några tyngre år till följd av skadeproblem har han hittat tillbaka till en fin form, och gjorde ett bra slutspel när Montréal så sensationellt gick till final.

Vet ni förresten vem han petade undan från femteplatsen på den här listan? Jodå, P.K. Subban...

4. Roman Josi, Nashville (Draftad av Nashville som nummer 38, 2008)

Vi fortsätter med Nashvilledraftade backar. Roman Josi blev den nye Shea Weber, eftersom han också valdes i andrarundan, också blev lagkapten och också agerar försteback i Predators. Josi har dock en trofé som Shea Weber saknar: Norris Trophy. Därför går han före sin föregångare på listan.

Roman Josi har under sex års tid tillhört världens bästa backar och fick förra året till sist utmärkelsen NHL:s allra bästa back. Han är en klassback i egen zon samtidigt som han öser in poäng (65 så sent som säsongen 19/20) och i min värld är det bara Victor Hedman som varit på samma nivå som schweizaren de senaste åren.

3. Patrice Bergeron, Boston (Draftad av Boston som nummer 45, 2003)

Strax innan Shea Weber valdes även Patrice Bergeron i andrarundan av draften 2003. Det visade sig vara ett alldeles otroligt bra val av Boston. Bergeron har mer eller mindre varit en världsspelare i 15 års tid och har också utvecklats och blivit bättre långt upp i åren. Från och med i år bär han också ett C på bröstet, som bevisar att han är lagkapten och klubbens ansikte utåt numera.

Bergeron är en av historiens bästa tvåvägscentrar, med fyra Selke Trophy-segrar som bevis för det, och har varit den stora nyckelspelaren i det Bostonlag som varit så bra under så många år.

Han var med och vann Stanley Cup och har dessutom vunnit World Cup samt två OS-guld, utöver ett JVM-guld och ett VM-guld. Man kan lugnt påstå att Bergeron haft en hyfsad karriär för att vara en kille som valdes i andrarundan...

2. Duncan Keith, Edmonton (Draftad av Chicago som nummer 54, 2002)

1192 NHL-matcher. Tre Stanley Cup. En Conn Smythe Trophy. Två Norris Trophy. Två OS-guld. Duncan Keith har haft en alldeles sanslös karriär, som ändå känns lite underskattad. Allt det där gjorde han dessutom i den klubb som draftade honom för 18 år sedan. Därför känns det lite tungt att skriva att han för bara ett ett halvt dygn sedan trejdades till Edmonton Oilers.

Om jag bara hade gått på var spelarna är idag hade Keith såklart inte varit med på listan. Men ser vi till vad Chicago fått ut av det där draftvalet de gjorde för 18 år sedan är det fullt legitimt att ha Keith som tvåa på den här listan. När han slutar kommer han utan tvekan rankas som en av de senaste decenniernas största backar.

Han kommer också bli ihågkommen för sitt monstruösa slutspel 2015, då han från backplats gjorde 21 poäng på 25 matcher, sköt det avgörande finalmålet - och såklart utsågs till MVP.

1. Nikita Kutjerov, Tampa Bay (Draftad av Tampa om nummer 58, 2011)

Som spelare 57 valdes Tyler Wotherspoon. Som spelare 59 valdes Rasmus Bengtsson. Däremellan klämde sig Nikita Kutjerov in. Mer Tampa Bay än så blir det inte,

Ryssen smällde till med 128 poäng förrförra säsongen, och var med det bäst i NHL på 26 år och blev också den bäste ryssen genom tiderna. De tre senaste säsongerna han spelat (han missade ju hela årets grundserie) har han gjort 313 poäng på bara 230 matcher, och håller med det nästan jämna steg med självaste Connor McDavid. Under det nyss avslutade slutspelet vann Kutjerov såklart också poängligan, efter att ha gjort 32 poäng på 23 matcher. Förra året vann han också poängligan - efter att ha gjort 34 poäng på 25 matcher.

Om Duncan Keith kom tvåa på min ranking för vad han gjort för några år sedan, är Nikita Kutjerov etta för det han gör just nu. Han är en av världens bästa spelare och är den spelare som gjort flest poäng från draften 2011 - trots att han alltså inte ens gick i förstarundan. Han gick i slutet av andrarundan.

En Hart Trophy, en Ted Lindsay Award, en Art Ross Trophy och två Stanley Cup har Kutjerov skrapat ihop så här långt. Jag tror det kommer mer från den ryske trollkarlen.

Att påstå något annat vore number one bullshit.

Nikita Kutjerov med bucklan förra året.Foto: Perry Nelson-USA TODAY Sports