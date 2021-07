Backikonen förklarar sin trejdbegäran: "Otroligt viktigt"

2009 skrev Duncan Keith ett 13-årskontrakt med Chicago Blackhawks som var tänkt att behålla honom i klubben under resten av karriären. Så blir inte fallet. Under måndagskvällen kom beskedet att den snart 38-årige backen trejdats till Edmonton Oilers tillsammans med svenske forwarden Tim Söderlund i utbyte för backen Caleb Jones och ett villkorligt tredjeval i draften 2022.

Trejden kom bara någon vecka efter att det blivit känt att Keith begärt en flytt från Chicago. Detta för att ta honom närmare sin åttaåriga son Colton, som bor i British Columbia i västra Kanada med Keiths ex-fru.

Under en pressträff på måndagskvällen förklarade Duncan Keith varför han bett Chicago Blackhawks lagledning om en flytt. Det visar sig att han på grund av restriktionerna under pandemin endast kunnat träffa sin son vid ett tillfälle under de fem senaste månaderna.

"INGEN BÄTTRE KÄNSLA ÄN ATT VINNA"

– Det är otroligt viktigt för mig att komma närmare honom och då kände jag att Edmonton Oilers passar mig väldigt bra just nu. Jag är upprymd över att starta ett nytt kapitel i karriären och försöka vinna en Stanley Cup i Edmonton, sade Keith.

Den trefaldige Stanley Cup-mästaren hoppas kunna hjälpa Edmonton Oilers att finna en vinnande mentalitet som kan hjälpa dem i slutspelet också.

– Det finns ingen bättre känsla än att vinna Stanley Cup. Jag har varit lyckosam nog att göra det tidigare, men jag tror bara att det ökar motivationen att göra det igen. För mig, nu när jag blivit äldre och har kommit en bit in i karriären, vill jag kunna tävla på högsta nivå och vinna, säger Keith.

Duncan Keith, som fyller 38 år på fredag, har spelat 1192 NHL-matcher för Chicago Blackhawks och har utöver sina tre Stanley Cup-ringar två Norris-troféer och en Conn Smythe Trophy på meritlistan. Han har dessutom vunnit två OS-guld med Kanada.