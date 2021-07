"Utbildat folk förstår att jag kommer att få extra bevakning på mig"

David Ullström om kraven på sig själv och HV71 inför säsongen i Hockeyallsvenskan.

Han kliver ned i Hockeyallsvenskan som en av ligans mest meriterade spelare med en nyopererad höft. För hockeysverige.se berättar HV71:s hemvändare David Ullström om sin tuffa väg tillbaka, pressen som finns på honom som individ att leverera, hur rollacceptans blir vägen till framgång för HV och hur han själv brinner för att hjälpa moderklubben få upprättelse.

– Det enda som betyder något är att HV ska gå upp i SHL, det är mitt enda mål. Jag har inga individuella mål, säger han.



Det har gått drygt två månader sedan David Ullström gjorde den omfattande höftoperation som gör att han inte kommer att finnas på is när HV71 inleder säsongen i september. Efter vad han kallar "några ruggigt tuffa veckor" har rehaben börjat ge utdelning och 32-åringen känner tydliga framsteg mot det som ska bli hans återkomst till moderklubben efter tre år i USA, Lettland och Schweiz.

Ullström har haft höftproblem genom egentligen hela seniorkarriären. 2015 opererade han bort pålagringar runt höftkulorna och blev temporärt av med sina besvär. Under förra säsongen blev smärtan dock allt påtagligare igen. Skador på brosket gjorde att hans hockeyframtid plötsligt försattes i limbo.

– Jag satt nere i Davos och hade erbjudande om ett tvåårskontrakt med dem. Sedan gjorde jag en röntgen på min höft och då var frågan plötsligt om jag skulle behöva lägga av, berättar Ullström för hockeysverige.se.

Lyckligtvis fanns det ett alternativ till det.

– Jag började titta runt lite, pratade med (Staffan) Kronwall och (Johannes) Salmonsson som hade gjort ingrepp för samma problem och bestämde mig för att göra en operation.

Den kunde han emellertid inte göra i Sverige eftersom metoden inte är godkänd här hemma, Kronwall hade gjort sin operation i Belgien och Salmonsson i Tyskland. Det var också i Tyskland som Ullström hittade en kirurg som hade genomfört liknande operationer med gott resultat sedan 1998.

– Man skrapar bort allt brosk och lägger på en metallplatta. Operation gör att man behåller storleken på höftkulan och slipper göra den mindre, vilket kan öka risken för att den ska hoppa ur led. Sedan vet man inte hur länge det håller, om det är fem år eller 30 år. Det är väldigt olika, men jag har starka ben och är vältränad och då finns det optimala förutsättningar för att det ska bli bra i slutändan.

"DET ÄR JAG SJUKT STOLT ÖVER"

Han medger att han inte enbart hade hockeykarriären i åtanke när han beslutade sig för att genomgå operationen. Mycket handlar också om långsiktig hälsa.



– Funkar det med hockeyn kommer ingen att vara gladare än jag, men jag kommer kanske inte att kunna spela hockey i fem år till som jag egentligen hade velat för att jag vet att det sliter så, säger han.

– Det hade varit mycket lättare att bara ge upp om kroppen gjorde ont och man inte levererade, men jag tycker att jag har spelat riktigt bra de senaste åren och det här problemet har egentligen hängt med mig genom hela min karriär. Någonstans har jag krigat mig igenom det här och det är jag sjukt stolt över. Jag är den enda som vet vad jag har gått igenom. När du får höra om broskskador när du är 20 år gammal och ändå haft en så pass bra karriär som jag har haft blir man väldigt stolt.

Jag har alltid känt att jag inte behöver någon bokstav på bröstet för att vara en ledare. Jag är ganska rak och tydlig i mitt sätt att kommunicera med både ledare och spelare. Jag gillar när det är högt till tak.

David Ullström tror att hans erfarenhet kan hjälpa HV71.



När HV71 under midsommarhelgen meddelade att de kommit överens med David Ullström var man noggranna med att understryka att det kommer att dröja innan han är spelklar. Ullström kostar heller inte klubben en krona så länge han inte spelar. Det finns inget datum satt för när comebacken kan tänkas bli av, men senhösten är en förhoppning. Trots det var det viktigt för centern att få vara med från första början.



– Ska jag spela här vill jag ändå vara med från start, lära känna grabbarna och tränarna och känna mig som en del av laget. Jag hade inte velat sajna i november när jag känner att jag är spelklar, utan jag vill göra det på riktigt. Men det får ta den tid det tar. Jag kommer inte att gå på för tidigt.

Efter en säsong i Schweiz där David Ullström representerade Biel och Davos började tankarna på att flytta hem bli allt mer intensiva. Och när HV71 degraderades till Hockeyallsvenskan ökade faktiskt hans motivation att komma hem och hjälpa sin moderklubb tillbaka till SHL.

– Det var grymt frustrerande att se HV den här senaste säsongen. Det är ju min klubb och man har följt dem under alla år man inte har spelat där. Om jag ska jag spela hockey igen... Att åka till NHL är ju knappast aktuellt. Då kändes det som att försöka ta upp HV71 är det mest motiverande jag kan tänka mig att göra. Sedan tror jag ändå att jag kan hjälpa till under resans gång, vara en ledare i laget och ett bollplank till tränarna om hur gruppen mår. Jag har ju ändå skaffat på mig rutin och ledaregenskaper som jag tror jag kan använda på ett bra sätt. Det känns jättemotiverande att komma tillbaka och hjälpa HV.

Lagkapten?

– Nej, det vet jag inte. Det blir svårt när jag inte är med på isen från start. Men jag har alltid känt att jag inte behöver någon bokstav på bröstet för att vara en ledare. Jag är ganska rak och tydlig i mitt sätt att kommunicera med både ledare och spelare. Jag gillar när det är högt till tak. Utomlands är det ofta svårt att få en bokstav, men jag har alltid känt mig som en ledare var jag än har varit.

KOMMIT HEM FÖR ATT STANNA

Att han flyttar hem nu har även i högsta grad med familjen att göra. Även om livet som välbetalt hockeyproffs i Schweiz har sina stora fördelar är det inte samma sak som att vara hemma.

– Vår son (Noel) skolades in på förskola i Jönköping nu i mars och började trivas väldigt bra där samtidigt som min fru (Lina) gillar att jobba. Sådant blir ju svårt när man bor utomlands. Just att leva som en vanlig familj är något man längtat efter mer och mer för varje år som har gått. Under Noels första år var det ganska enkelt, då var det inte så mycket att göra, men nu börjar han springa runt och ha sina egna intressen. Då är jag inte så intresserad av att flytta runt längre när han trivs så bra här hemma.

Har ni kommit hem för att stanna?

– Jo, det har vi.

Du kliver ned i Hockeyallsvenskan med massor av tunga meriter och har varit produktiv i Schweiz de här senaste åren. Hur ser du på den press och de krav som oundvikligen kommer att finnas på dig nu?

– Krav har man alltid haft och jag sätter alltid upp mina egna målsättningar högre än någon annans. Sedan tror jag att utbildat folk förstår att jag kommer att få extra bevakning på mig och det ser jag som väldigt positivt. Lägger motståndarna för stor vikt på mig finns det andra som kommer att glänsa.

– Kan jag komma tillbaka och spela på min vanliga nivå tror jag att jag kommer att leverera bra resultat och göra det bra för laget. Men det enda som betyder något är att HV ska gå upp i SHL, det är mitt enda mål. Jag har inga individuella mål vad gäller poäng eller så. Det kan till och med bli så att jag inte känner att jag kan ta en så stor roll, att jag inte orkar bära 20 minuter eller kan vara en producerande spelare. Då ska jag ändå kunna gå ned och spela i en tredje- eller fjärdeline och döda, vara jobbig att möta.

Jag har varit i förlorande lag och jag har varit i vinnande lag. I vinnande lag har det alltid varit en sjuk acceptans på rollfördelningen där man har fyra fungerande linor som bara pumpar på.

Nyckeln till HV71:s framgång ligger i rollacceptans, tror David Ullström.

HV71 har efter den smärtsamma degraderingen i våras börjat om på ny kula och byggt upp vad hockeysverige.se:s allsvenska krönikör Joakim Englund kallat "den bästa allsvenska truppen i närtidshistoria". David Ullström är såklart nöjd med hur laget ser ut på pappret, men väl medveten om att det inte betyder någonting om det inte levereras på isen.

– Jag har läst någonstans – och det är ju egentligen självklart – att vi har många bra spelare som hade fått helt andra roller i helt andra lag. Det är något vi redan har pratat om i gruppen. Jag och andra äldre killar i laget måste sätta den tonen och få alla att förstå att för att vinna måste vi ha fyra kedjor. Det är ofta tredje- och fjärdekedjan som vinner mästerskap eller ser till att man går upp, så där har vi vår största utmaning, att det inte blir någon osämja, säger han.

– Att alla ska spela powerplay eller spela 20 minuter per match, det funkar ju inte. Jag tycker ändå att det känns bra och motiverande. Vi har en så pass djup trupp också att om någon står stilla lite grann kommer vi kunna spetsa in med någon annan.

– Sedan måste vi vara medvetna om att för de andra lagen kommer det att vara årets match att möta HV både hemma och borta, så vi har en jättestor utmaning i den biten.

Hur kan man förbereda sig för det som väntar i Hockeyallsvenskan? För det blir ju en ny upplevelse för väldigt många i det här laget.

– Ska jag se till mig själv tycker jag att det är väldigt motiverande att åka ned och spela de här matcherna i Ljungby och Tingsryd. För mig är det barndomsminnen. Det är grymt tuffa ställen att spela hockey på. Jag vet vilken utmaning det är och det gäller att se fram emot de matcherna, för det kommer att bli något helt annorlunda. Det är inte 17-18 000 personer på läktaren som i Bern, utan det finns en helt annan charm i det här.

"KRÄVS STARKT LEDARSKAP"

David Ullströms egen erfarenhet av Hockeyallsvenskan begränsar sig till 15 matcher med Borås dit han lånades ut under säsongen 2008/09. Han kallar det "den kanske bästa tiden i min karriär".

– Jag hade fruktansvärt kul där och tog stora steg i att bli den spelaren jag är i dag där. Det var bland andra Simon Hjalmarsson och Nicklas Lasu och sedan Gunnar Persson som tränare. Jättegoa killar allihop. Jag kände att jag gick ned där och pushade mig själv till att ta nästa steg. Det blev en språngbräda för mig. Nyckeln i det var att vi hade en så bra grupp och det kommer att bli viktig för oss i HV också.



Rollacceptans i gruppen låter som nyckeln till framgång för er. Hur uppnår man det?

– Det krävs starkt ledarskap från både spelare och tränare. Jag har varit i förlorande lag och jag har varit i vinnande lag. I vinnande lag har det alltid varit en sjuk acceptans på rollfördelningen där man har fyra fungerande linor som bara pumpar på. Där har man spelar i tredje-. och fjärdekedjan som verkligen omfamnar den rollen de har, att de tar det som sin uppgift att döda och vara asjobbiga att möta. Kan de pitcha in med ett mål här och där är det hur viktigt som helst.

Han lyfter fram två spelare som han tror kommer att fylla en viktig funktion för HV71 av just den anledningen.

– De viktigaste värvningarna vi kan ha gjort är Nichlas Torp och Taylor Matson som är glasklara rollspelare. De kommer att bli otroligt viktiga för oss. Under vårt första möte fick Matson frågan varför Rögle varit så framgångsrika, då förklarade han att mycket berodde på rollacceptansen och att han älskade sin roll. Han fick ofta spela med yngre killar och tog till vara på möjligheten att utbilda dem och förklara hur viktiga de är fast de spelar längre ned.

– Sedan Torp... Jag har vuxit upp med honom och hans karriär är faktiskt en av de jag är mest imponerad av. Just för att han har tagit sin roll på så stort allvar. Han är en otrolig kille i omklädningsrummet och en otrolig kille i sitt sätt att tävla. Han har pumpat på hela tiden och varit nyfiken, alltid velat utveckla sin roll och bli så bra som möjligt i den rollen. För några år sedan visste han inte ens om han skulle få något mer hockeyjobb, men sedan har det bara tagit fart. Jag har varit sjukt imponerad av hur han har spelat i Oskarshamn senaste året. Jättemycket bättre med pucken och passningsspelet. Han har kunnat addera det till sitt spel och samtidigt haft kvar det tuffa och rejäla som han gjort sig känd för. Han har inte nöjt sig utan hela tiden hittat sätt att utveckla sig på.

Tränarsidan är också något som David Ullström tror talar till lagets fördel. I Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman har man inte bara två före detta världsmästare, utan även två tränare med tunga meriter från både svensk och utländsk hockey,

– Jag gillar framför allt hur Tommy nämnde att han varit i Skellefteå och vilken fin resa han hade där. De verkar ha ett väldigt bra program däruppe så det ska bli inspirerande att få ta del av det. Han har dessutom tagit mycket lärdom av sin tid i Schweiz, där det finns en större kreativitet och ett öppnare spel. I svensk hockey kan det bli lite stiltje på det sättet att det är mer tuta och köra och inte så mycket idé. Där är även "Stille" väldigt bra. Han är inte så inrutad som andra tränare kan vara, utan väldigt smart och klok.

Det kan fortfarande dröja fyra månader innan vi får se David Ullström på isen. Men även om han har många jobbiga timmar av rehab och fysträning framför sig innan han är redo att dra på sig HV71-tröjan igen råder det ingen tvekan om att han brinner för uppgiften och att han vill vara en bidragande faktor i moderklubbens upprättelse.

– Det finns inget jag hellre vill göra i min karriär just nu, säger han bestämt.

FOTON:

Bildbyrån/Johanna Lundberg, Jonas Ljungdahl & Nils Jakobsson

