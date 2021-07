Ratades från tre tränarjobb – aktuell för Toronto

Han lämnade Arizona Coyotes med förhoppningen om att få ett huvudtränarjobb i en annan organisation. Men efter att ha gått bet på lediga tränarjobb i Buffalo, Seattle och New York Rangers ser det nu ut som att Rick Tocchet kan få nöja sig med att bli assisterande coach. Toronto uppges vara ute efter hans tjänster, skriver Elliotte Friedman i bloggen 31 Thoughts.

När det meddelades att Rick Tocchet t skulle lämna Arizona Coyotes efter säsongen var det många som förväntade sig att han snabbt skulle plockas upp som huvudtränare av ett annat NHL-lag.

Men så blev inte fallet.

Tocchet påstods vara aktuell för de vakanta jobben i Seattle Kraken, Buffalo Sabres och New York Rangers, men fick se tjänsterna gå till andra kandidater. Kraken valde att göra Toronto Maple Leafs assisterande coach Dave Hakstol till ny huvudtränare medan Sabres beslöt sig att behålla sin tidigare temporära lösning Don Granato i båset. New York Rangers skrev i sin tur kontrakt med Gerard Gallant efter att denne lett Kanada till VM-guldet i Lettland.

Kvar står nu Rick Tocchet utan tränarjobb inför kommande säsong. När det nu ser ut att bli svårt för honom att hitta en tjänst som head coach i NHL kan han bli assisterande tränare i stället. I sin blogg 31 Thoughts skriver Elliotte Friedman att Toronto Maple Leafs ska ha hört av sig till 57-åringen i hopp om att kunna ersätta Dave Hakstol med honom.

Om det inte skulle leda någonvart kan Toronto vara intresserade av att ta in Luke Richardson i stället. Richardson, 52, draftades i första rundan av Maple Leafs som spelare 1987 och gjorde fyra säsonger i klubben under en karriär som omfattade över 1400 NHL-matcher. Han har varit assisterande tränare i Montréal Canadiens de senaste tre åren och fick hoppa in som head coach under lagets väg till Stanley Cup-final när Dominique Ducharme smittades av covid-19.

Rick Tocchet har ett förflutet som huvudtränare i Tampa Bay Lightning. Han vann två Stanley Cup-titlar med Pittsburgh Penguins 2016 och 2017 som assisterande tränare till Mike Sullivan. Som spelare gjorde han 1144 matcher med Philadelphia, Pittsburgh, Los Angeles, Boston, Washington och Phoenix. Han vann sin första Stanley Cup 1991 med Penguins.

