Uppgifter: Kan trejda bort succékeepern

De flesta trodde nog att dyre stjärnmålvakten Sergej Bobrovskij skulle vara ohotad etta i Florida Panthers men så blev det inte utan när ryssen svajade lite så var det i stället Chris Driedger som klev fram för Florida.

För två år sedan spelade Driedger matcher i ECHL, farmarligans farmarliga, men därefter har det gått fort för den kanadensiske målvakten som imponerade redan säsongen 2019/20 men det var den senaste säsongen som han tog ett stort kliv framåt.

Han vaktade kassen i 23 matcher och hade då 92,7 i räddningsprocent och 2,07 insläppta mål per match. Av målvakterna som vaktade kassen i minst 20 matcher var det endast Alex Nedeljkovic, Semjon Varlamov och Marc-André Fleury som hade bättre statistik än Driedger.

Men 27-åringen från Winnipeg ser inte ut att bli kvar i Florida. Klubben har Bobrovskij under kontrakt ända fram till 2026 och skrev i våras ett rookieavtal med 20-årige stortalangen Spencer Knight som också imponerade riktigt stort i de sex matcher han spelade för Panthers.

Driedger kommer därmed förmodligen att lämna då han blir unrestricted free agent om några veckor. Men kan komma att lämna ännu tidigare. Enligt insidern Pierre LeBrun kan målvakten komma att trejdas till en annan klubb inom en snar framtid.



Hearing that teams are calling the Panthers on pending UFA G Chris Driedger, perhaps jump ahead of the UFA market by trading for his rights ahead of time. But there's also the Seattle factor to consider. Do the Kraken want him as part of expansion? Intriguing situation.