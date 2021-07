Legendariske NHL-busen har gått bort

En av de första stora busarna i NHL hette Bryan Watson och fick smeknamnet "Bugsy", som är synonymt med galen. Smeknamnet Bugsy kommer också från den kände maffiabrottslingen Bugsy Siegel.

Bryan Watson var den förste spelaren någonsin i NHL att nå upp till 2 000 utvisningsminuter genom sin karriär. När han lade skridskorna på hyllan 1979 hade han samlat på sig 2 212 utvisningsminuter på 878 matcher.

Watson spenderade 16 säsonger i NHL och spelade för Montreal Canadiens, Oakland Seals, Pittsburgh Penguins, St. Louis Blues, Detroit Red Wings och Washington Capitals.

Han var också känd som en av de första busarna som började "förfölja" en stjärna ute på isen. "Bugsy" hade nämligen som uppdrag att komma under skinnet på Bobby Hull och lyckades ganska väl med sitt uppdrag.

Efter spelarkarriären blev Watson tränare och var verksam inom Edmonton Oilers som både huvudtränare och assisterande tränare under en säsong, 1980/81. Då var han tränare för Wayne Gretzky som då gjorde sin blott andra säsong i Oilers och NHL.

Den här veckan somnade dock Bryan Watson in i sitt hem, 78 år gammal.

The Penguins offer our deepest condolences to the family of Bryan 'Bugsy' Watson, who passed away yesterday at the age of 78.



Watson played for the Penguins for the better part of six seasons from 1968-1974. pic.twitter.com/nbBnj73nEh