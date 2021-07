Skriver nytt kontrakt – och kan väljas av Seattle

New York Rangers hade en del bekymmer inför expansionsdraften om två veckor då det fanns en risk att de skulle tvingas släppa en spelare som de allra helst ville behålla.

Brett Howden var en spelare som inte var tillgänglig för expansionsdraften eftersom att han skulle bli restricted free agent.

Under fredagen gick dock Rangers ut med att de tecknar ett nytt ettårskontrakt med Howden som ska vara värt 885 000 dollar.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms on a one-year contract with restricted free agent Brett Howden. pic.twitter.com/MRk4TcPmwv