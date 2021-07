Så sänder C More från försäsongen till SHL och HockeyAllsvenskan

Om en månad drar försäsongen igång. Nu har C More meddelat volka matcher de sänder inför kommande säsong.

Under försäsongen visar C More runt 24 försäsongsmatcher med lag från både SHL och HockeyAllsvenskan. Dessutom sänder man All Star-matchen "Sports Heart" den 5 augusti, där NHL-stjärnor som William Nylander och Rasmus Dahlin ställs mot varandra i Tumba ishall.



Under ungefär en månads tid kan vi följa SHL-lagen och de HockeyAllsvenska lagens förberedelser till kommande säsong.

Så sänds försäsongen 2021: