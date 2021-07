Här skjuter rookien Stanley Cup till Tampa Bay

Ross Colton gjorde 30 NHL-matcher den här säsongen. Det var hans 30 första. Han slog sig in som ordinarie under säsongen och spelade samtliga 23 matcher under slutspelet. Men av alla stjärnnamn som finns i Tampa Bay Lightning var det nog ingen som kunde förutse att den 24-årige amerikanen, som draftades av Tampa i fjärderundan 2016, skulle bli lagets Stanley Cup-hjälte.

Men så blev det. I natt skrev Ross Colton in sig i historieböckerna.

Det var han som, 13:27 in i den andra perioden, sköt målet som skulle visa sig bli det Stanley Cup-avgörande. Ryan McDonagh lade en kylig pass över till David Savard - som i sin tur serverade Colton ett helt öppet mål. Han gjorde inga misstag utan satte bara klubban till och styrde in 1-0 i ett övergivet Montréalmål. Glädjen visste inga gränser i den fullsatta Amalie Arena.

Montréal försökte och försökte, men förutom vid ett ordentligt tryck när man tog ut målvakten i slutminuterna hade man svårt att skapa målchanser och sätta Andrej Vasilevskij under tryck. Precis som vid Stanley Cup-segern förra året och vid samtliga fyra serier i år stängde Tampa butiken genom att hålla nollan.

Efter flera års hjärtesorg och misslyckade slutspel är Tampa Bay nu Stanley Cup-mästare för tredje gången i historien och för andra året i rad.

– Det är surrealistiskt. Att få göra det inför våra fans är speciellt. Det är otroligt, sade Victor Hedman till Sportsnet.

– Det går inte att förklara. Att vinna Stanley Cup är en sak. Att få göra det inför fansen, inför familjen, betyder allt, fortsätter han.

