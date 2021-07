Quinn och Jack Hughes spelar redan framträdande roller i NHL. Nu är det dags för deras yngre bror Luke Hughes att kliva in i NHL-draften. Och han håller tummarna för att bli draftad av New Jersey Devils – precis som storebror Jack.

– Det skulle vara helt otroligt, säger backtalangen.

Quinn Hughes draftades som sjunde spelare av Vancouver Canucks 2018. Ett år senare valdes hans yngre bror Jack Hughes som allra första spelare av New Jersey Devils. Nu är det dags för de bägge stjärnornas lillebror Luke Hughes att gå i NHL-draften.

Den gänglige 17-årige backen är tippad att gå topp-fem i årets draft, som genomförs digitalt 23-24 juli. Det innebär att han skulle kunna väljas av New Jersey, som har fjärdevalet i första rundan, och därigenom förenas med storebror Jack.

– Det skulle vara helt otroligt att få gå till Devils, sade Hughes under en digital pressträff på tisdagen.

– Brorsan vill såklart ha mig där. Det skulle vara supercoolt att få spela med honom och jag skulle älska det. Samtidigt finns det 32 lag därute och jag skulle vara glad vilket av dem jag än kom till.

MISSADE U18-VM

Devils är också en av klubbarna han har pratat mest med.



– Det har varit en bra dialog. Jag har varit där i deras arena och känner till klubben väl. Jack trivs väldigt bra i New Jersey. Det är en cool rink, riktigt coola fans. Det skulle vara häftigt, säger han.

Luke Hughes har fått sin hockeyutbildning på det amerikanska utvecklingsprogrammet i Ann Arbor senaste säsongen. Där svarade han för 34 poäng på 38 matcher innan han ådrog sig en skärskada i mars och tvingades till en operation som gjorde att han missade möjligheten att representera USA vid U18-VM i Texas under våren. Kommande säsong ska han spela collegehockey för University of Michigan – precis som Quinn Hughes gjorde under två säsonger innan han skrev på för Vancouver Canucks och blev NHL-spelare.



Canucks väljer som nionde lag i årets draft, men då tror de flesta att Hughes redan har blivit vald.

