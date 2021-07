Många lagbyggen börjar falla ordentligt på plats och på vissa håll går det att se tendenser som kanske är medvetna, kanske inte alls. Tillåt mig testa några tisdagsspaningar.



Klubben fortsätter att teasa sina supportrar med att man alltjämt väntar på sina supportersuperduperwowowspelare som ska in i truppen som det swishas och sms-lånas tillräckligt ute i stugorna. Men tisdagsvärvningen av Filip Nordström smäller också ganska högt i Kalmar.



Nu var väl säsongen som gick i Karlskrona ingen fullträff direkt, men den 23-årige värmlänningen har visat tidigare under karriären att han kan vara riktigt vass på Hockeyettan-nivå. Då framförallt under sina säsonger i Forshaga.



Men det är en sak som sticker ut om man tittar på Kalmar HCs värvningar inför kommande säsong och ett mönster som även Nordström

