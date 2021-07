Leksand värvar kanadensisk forward

Lindsay Agnew, 23, kommer till Leksand från KRS Vanke Rays i den ryska ligan där hon noterades för sex poäng (3+3) på 28 matcher. Tidigare i karriären har forwarden från Oakville utanför Toronto spelat collegehockey i USA för University of Minnesota samt Boston College och där samlat på sig 62 poäng på 150 matcher.

Vid två tillfällen har hon representerat Kanada vid U18-VM och båda gångerna kommit därifrån med silver.

– Lindsay kommer från en säsong med spel i ryska ligan och Vanke Rays som också spelade final den gångna säsongen. Hon har också varit kapten i såväl landslaget som under sitt sista collegeår med Boston College, så det är en gedigen spelare med goda ledaregenskaper som stärker upp vår forwardsbesättning inför den kommande säsongen, säger sportchefen Alexander Bröms om värvningen.



Kontraktet med Leksand gäller över säsongen 2021/22.

– Jag ser fram emot att komma till Leksands IF, och jag känner att upplägget hos Leksand är prefekt för mig. Jag ser mig själv som en tvåvägsspelare som gillar att använda mitt passningsspel och mina offensiva kvaliteter för att skapa spel och bidra offensivt. Jag har hört att Leksand är en vacker liten by, att folket älskar hockey och sluter upp bakom både herr- och damlaget så jag ser verkligen fram emot att få chansen att spela i Leksands IF, säger Agnew.

