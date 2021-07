Avgör - med kopia: "Gjorde han just det där igen?!"

– Han verkar ha en fäbless för den där typen av skott, säger kedjekamraten och assistläggaren Barclay Goodrow efter 3-1-segern.

Tampa Bay leder finalserien med 2-0 i matcher och är nu bara två segrar ifrån att vinna Stanley Cup för andra året i rad. I natt kan segern tillskrivas framför allt två personer:

Andrej Vasilevskij som, i vanlig ordning, storspelade.

Blake Coleman som gjorde ett redan nu klassiskt matchavgörande mål.

Målet kom vid ställningen 1-1 i den andra perioden - med bara en sekund kvar att spela av mittakten. Fullträffen kom dessutom efter en period där Montréal totalt spelat ut Tampa Bay. Canadiens vann skotten i mittperioden med 16-7 - men förlorade den med 2-1.

Det var efter ett slarv från Montréal som pucken hamnade hos Barclay Goodrow. Han slog in den mot mål - och där kastade sig Blake Coleman fram och nådde pucken först. Carey Price han inte över i förflyttningen utan tvingades se sig överspelad. Det noterbara är att Coleman gjorde ett exakt likadant mål mot Boston i förra årets slutspel.

– Jag visste att det var snålt med tid. Jag kunde höra bänken skrika "skjut". Det var ett viktigt mål för oss. Ett mål vi desperat behövde där och då, säger matchvinnaren.

– Som tur var hann pucken gå in innan tiden var slut.

På bänken stod en närmast chockad Tampacoach och såg Colemans mål.

– Det jag tänkte på var den där Bostonmatchen i bubblan förra året. Jag tänkte direkt: "Gjorde han just det där igen?!". Tajmingen var episk, sade Jon Cooper på presskonferensen.

