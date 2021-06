Finländare får jobb som assisterande coach i NHL

Tuomo Ruutu draftades redan som nionde spelare av Chicago Blackhawks 2001 och gjorde därefter 735 NHL-matcher under tolv säsonger. Efter att ha avslutat NHL-karriären i New Jersey 2016 spelade finländaren en säsong i schweiziska Davos innan karriären avrundades helt och hållet.

Nu håller 38-åringen från Vantaa utanför Helsingfors emellertid på att bygga en ny hockeykarriär. Den som tränare.

De senaste åren har Ruutu jobbat som assisterande tränare för det finska JVM-laget samtidigt som han har jobbat med spelarutveckling i New York Rangers organiation. Nu tar han dock klivet in i Florida Panthers bås och blir assisterande tränare bakom Joel Quenneville. Där blir han dessutom kollega till Ulf Samuelsson, som klev in i klubbens bås inför den gångna säsongen.

Som spelare var Ruutu med om att vinna VM-guld med Finland 2011 samt vara med om att ta två OS-brons. Han blev även finsk mästare med Jokerit 2002.

Att Florida Panthers satsar på en finsk coach är logiskt. Dels har man en finsk kapten i form av stjärncentern Aleksander Barkov, dels är nästa finska stjärna på väg in i laget i form av Anton Lundell, 19, som valdes av klubben som tolfte spelare i NHL-draften i fjol. Utöver det finns Aleksi Heponiemi, Eetu Luostarinen och Markus Nutivaara i klubben.

Tuomo Ruutu är den andra finska tränaren i NHL just nu. I Colorado Avalanche finns sedan tidigare målvaktstränaren Jussi Parkkila sedan fyra år tillbaka.

