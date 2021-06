LISTA: Spelarna som har tjänat mest i NHL-historien

15 NHL-spelare har tjänat mer än 100 miljoner dollar genom ligans historia, visar sajten Cap Friendlys uträkning. Har du koll på vilka de är? Här guidar Uffe Bodin hockeysverige.se:s läsare genom NHL-historiens bäst betalda NHL-spelare.

NHL är en liga där miljonerna rullar. Innan pandemin förlamade ligans ekonomi hade lönerna gått stadigt uppåt, även efter det att man infört ett lönetak 2005. Det märks på den här genomgången av de 15 spelare som tjänat mest pengar i NHL-historien.

Vi har tagit fram siffrorna via den pålitliga sajten capfriendly.com som håller järnkoll på alla kontrakt som skrivs i NHL – och har skrivits genom historien. Siffran som anges intill spelaren är dock ett estimat på hur mycket han dragit in under karriären utifrån tid tillbringad i ligan, olika bonusutbetalningar och diverse avdrag som ligan gjort från spelarnas löner i samband med NHL-lockouter och annat.

Viktigt att komma ihåg är att siffran anger bruttolön. Skatter, agentavgifter, escrow och andra utgifter som gör den slutgiltiga lönen mindre.

Så här ser topp-15-listan över NHL-spelarna som tjänat mest pengar ut:

15) Henrik Lundqvist, mv

New York Rangers

Estimerad inkomst: 102,8 miljoner dollar/875 miljoner kronor (2005-2021)

Henrik Lundqvist är inte bara den svensk som dragit in mest pengar i NHL-historien, han toppar även listan för målvakter. Han skrev sitt första riktigt stora NHL-kontrakt i februari 2008, då New York Rangers sajnade honom till ett sexårigt avtal värt 41,25 miljoner dollar. Det kom på skam i december 2013 när han skrev ett sjuåårskontrakt värt 59,5 miljoner dollar, det dittills största kontraktet som en målvakt belönats med i NHL. Köptes ut från sista året på kontraktet med Rangers i höstas och skulle ha spelat för Wshington Capitals den här gångna säsongen om inte hans plötsliga hjärtfel kom i vägen. 39 år gammal är hockeyframtiden nu oviss, men ekonomiskt går det däremot ingen nöd på Sveriges främsta målvakt genom tiderna. Lär inom kort passeras av Montréal Canadiens Carey Price på den här listan. 33-åringen har fem år kvar på ett kontrakt som betalar honom 10,5 miljoner per säsong.

Henrik Lundqvist. Foto: Imago sportfoto

14) Ryan Suter, b

Nashville Predators/Minnesota Wild

Estimerad inkomst: 103,5 miljoner dollar/881 miljoner kronor (2005-2021)

Tillsammans med Zach Parise skrev Ryan Suter NHL:s (i dag) femte största kontrakt genom tiderna när de fick 98 miljoner dollar vardera för 13 år sommaren 2012. Kontrakten sträcker sig ända fram till säsongen 2024/25 när Parise är 41 och Suter 40. I Suters fall har det varit en bra investering för Minnesota. Trots att han hunnit bli 36 år är veteranen fortfarande en tillgång på blålinjen. Kontraktet lär bli en börda för Wild förr eller senare, men totalt sett har han levererat enligt förväntningarna.

Ryan Suter. Foto: USA Today Sports

13) Brad Richards, c

Tampa Bay Lightning/N Y Rangers/Dallas Stars/Chicago Blackhawks/Detroit Red Wings

Estimerad inkomst: 104,5 miljoner dollar/889 miljoner kronor (2000-2016)

Brad Richards cashade in rejält när han blev unrestricted free agent sommaren 2011 och skrev ett nioårskontrakt med New York Rangers värt 60 miljoner dollar. Vid tidpunkten hade han hunnit bli 31 år och befann sig lite i nedförsbacke efter att ha varit en toppcenter i NHL under stora delar av 00-talet. Det blev i slutändan inte mer än tre säsonger för Richards i New York. Redan i juni 2014 köptes han ut ur kontraktet, vilket gör att han äda fram till 2026 kommer att få en årlig check på drygt en miljon dollar från Rangers. Gjorde ytterligare två NHL-säsonger efter utköpet och fick omedelbar revansch genom att vinna karriärens andra Stanley Cup med Chicago Blackhawks 2015. Den första tog han med Tampa Bay Lightning 2004, då han också fick ta emot Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP.

Brad Richards. Foto; USA Today Sports

12) Anze Kopitar, c

Los Angeles Kings

Estimerad inkomst: 105,5 miljoner dollar/898 miljoner svenska kronor (2006-2021)



Det finns alltid en stor risk när man skriver långtidskontrakt med spelare som är runt 30 år gamla. I Anze Kopitars fall kan Los Angeles Kings dock inte vara annat än supernöjda med vad den slovenske stjärnan mäktat med sedan han skrev åttaårskontraktet värt 80 miljoner dollar med klubben 2016. Kopitar har fortsatt att vara en av ligans bästa tvåvägscentrar även efter att ha passerat 30 – med råge. Stanley Cup-mästaren från 2012 och 2014 ha tre säsonger kvar på avtalet och det man kan hoppas för hans skull är att Kings ombyggnation rör sig i rätt riktning så att han slipper spela i ett bottenlag under slutet av karriären.

Anze Kopitar.

11) Jonathan Toews, c

Chicago Blackhawks

Estimerad inkomst: 105,8 miljoner dollar/901 miljoner svenska kronor (2007-2021)

Chicago Blackhawks öppnade plånboken rejält när man skrev varsitt åttaårskontrakt med Jonathan Toews och Patrick Kane värt 84 miljoner dollar per skalle i juli 2014. Det var på många sätt tacken för att de dittills burit klubben till två Stanley Cup-titlar. De tackade omgående själva genom att föra Blackhawks till en tredje titel 2015, alldeles innan kontrakten började gälla. Tiden därefter har inte varit lika rolig för Blackhawks som organisation. De senaste sex åren har man inte tagit sig förbi första slutspelsrundan. Lite av det är en produkt av kontrakten med Toews och Kane, som tvingat klubben att spara in på annat håll och därigenom tappa den bredd som gjorde dem så starka under dynastiåren. Toews, en av ligans främsta tvåvägsforwards i ligan senaste tolv åren, har ytterligare två år kvar på kontraktet. Hans framtid är dock fylld av frågetecken efter att ha missat hela den senaste säsongen till en följd av ospecificerade hälsoproblem.

Jonathan Toews. Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports

10) Patrick Kane, fw

Chicago Blackhawks

Estimerad inkomst: 105,8 miljoner dollar/901 miljoner svenska dollar

Patrick Kane och Jonathan Toews hade fram till den här senaste säsongen gått hand i hand genom NHL-karriären. De äntrade ligan samma år (2007/08) och har vid två olika tillfällen skrivit identiska kontrakt – på samma datum. Först ett femårskontrakt värt 31,5 miljoner dollar i december 2009 och därefter åttaårskontraktet värt 84 miljoner dollar i juli 2014. Kane har inte haft några problem att leva upp till den höga lönetaksträffen på 10,5 miljoner dollar per säsong. Faktum är att han egentligen spelat sin bästa hockey på en individuell nivå sedan han passerade 30-strecket. Satte perspnbästa med 110 poäng som 30-åringen 2018/19.

Patrick Kane. Foto: Jon Durr-USA TODAY Sports

9) Zach Parise, fw

New Jersey Devils/Minnesota Wild

Estimerad inkomst: 107,1 miljoner dollar/912 miljoner svenska kronor (2005-2021)



Skrev samtidigt som Ryan Suter under ett 13-årskontrakt värt 98 miljoner dollar sommaren 2012. Det är ett kontrakt som betalar Zach Parise drygt 7,5 miljoner dllar per säsong till och med säsongen 2024/25, alltså i ytterligare fyra år. Redan nu är det ett stort problem för Minnesota WIld. Parise tappade betänkligt i sitt spel den här senaste säsongen och stod stundtals utanför laget. Wild höll på att trejda veteranen till New York Islanders inför trade deadline 2020, men fick inte ihop affären på grund av de komplicerade ekonomiska komplikationerna. Efter pandemin och det stillastående lönetaket måste Wild antagligen köpa ut Parise ur kontraktet förr eller senare.

Zach Parise. Foto: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

8) Joe Thornton, c

Boston Bruins/San Jose Sharks/Toronto Maple Leafs

Estimerad inkomst: 109,9 miljoner dollar/936 miljoner svenska kronor (1997-2021)



"Jumbo Joe" kämpar på. Snart 42 år gammal har den före detta storstjärnan antytt att han gärna vill fortsätta spela NHL-hockey om det är möjligt. Senaste säsongen i Toronto Maple Leafs var kanske inte alltför förtroendeingivande, men att han fortfarande klarar av att spela i NHL snart 24 år efter sina första skär i ligan är inget annat än sensationellt. I Toronto spelade Thornton till minimumlön på 700 000 dollar. Det har han råd med efter att ha dragit in närmare 110 miljoner dollar under karriären. Thornton har egentligen aldrig spelat på något monsterkontrakt, utan det är mer längden på hans karriär som gör att han finns med så pass högt upp på den här listan. Mellan 2005 och 2018 pendlade hans årslön mellan 6,66 och åtta miljoner dollar. Under den perioden skrev han faktiskt aldrig ett kontrakt som var längre än tre år.

Joe Thornton. Foto: Rich Graessle/Icon Sportswire

7) Chris Pronger, b

Hartford Whalers/St. Louis Blues/Edmonton Oilers/Anaheim Ducks/Philadelphia Flyers

Estimerad inkomst: 111,4 miljoner dollar/949 miljoner svenska kronor (1993-2012)

Chris Prongers karriär blev betydligt kortare än planerat. Även om han hade hunnit bli 37 år när han för snart tio år fick Michail Grabovskijs klubba i ögat i en match mot Toronto Maple Leafs var han kontrakterad ända fram till 2017. Ögonskadan och den hjärnskakning Pronger fick på köpet avslutade karriären, vilket innebär att en hel del av pengarna som tjänades är utbetalda av ett försärkingsbolag. Trots att karriären avslutades i förtid hann den tungt meriterade backen spela 1 167 NHL-matcher under 18 säsonger. Som mest tjänade han 9,5 miljoner dollar per säsong. Det var under ett par år i St. Louis Blues innan NHL-lockouten 2005. Som free agent skrev han sedan på för Edmonton Oilers i augusti 2005, ett femårskontrakt värt 31,25 miljoner dollar. Under den säsongen tog han Oilers till Stanley Cup-final bara för att direkt efteråt begära en trejd eftersom hans hustru inte uppgavs trivas i den kanadensiska präriestaden. Pronger trejdades till Anaheim Ducks och vann där Stanley Cup 2007. Har även OS- och VM-guld på meritlistan.

Chris Pronger. Foto: Icon Sportswire

6) Jevgenij Malkin, c

Pittsburgh Penguins

Estimerad inkomst: 114,2 miljoner dollar/973 miljoner svenska kronor (2006-2021)

De hade redan Sidney Crosby. När Jevgenij Malkin sedan dök upp fick Pittsburgh Penguins NHL:s bästa centerduo under väldigt många år. Det har bland annat renderat i tre Stanley Cup och åtskilliga individuella utmärkelser. Kontraktsmässigt gjorde Malkin sin stora affär i juli 2013 när han skrev under det åttaårskontrakt värt 76 miljoner dollar som går ut efter nästa säsong. Med en lönetaksträff på 9,5 miljoner dollar har ryssen till och med haft en högre årslön än Crosby. Den stora frågan är nu om Malkin, som snart blir 35 år gammal, kommer att förlänga sin vistelse i Pittsburgh efter 2021/22, eller om han återvänder hem till Ryssland.

Jevgenij Malkin. Foto: Charles LeClaire-USA TODAY Sports

5) Vincent Lecavalier, c

Tampa Bay Lightning/Philadelphia Flyers/Los Angeles Kings

Estimerad inkomst: 114,5 miljoner dollar/977 miljoner svenska kronor (1998-2016)



1998 års draftetta är redan en väldrig rik man – och han kommer bara att bli rikare och rikare trots att karriären tog slut redan för fem år sedan. Den nu 41-årige Vincent Lecavalier tecknade ett monsterkontrakt med Tampa Bay Lightning värt 85 miljoner dollar för elva år i juli 2008. Men en hel del spelare tappar som bekant i effektivitet efter de fyllt 30 år – så också Lecavalier. 2013, bara fyra år in på avtalet, beslutade sig Lightning för att köpa ut den då 33-årige centern ur kontraktet. Det är därför man än i dag – och hela vägen till 2027 kommer att betala honom en nätt summa på nästan 1,8 miljoner dollar per år. Lyckligtvis för Tampas del behöver man inte räkna summan mot sitt redan hårt ansatta lönetak. Efter NHL-lockouten 2012 fick alla NHL-klubbar så kallade "compliance buyouts" som kunde användas för att köpa ut spelare utan att det skulle påverka lönetaket. Lecavalier gick glatt vidare till Philadelphia Flyers där han skrev ett femårskontrakt värt 22,5 miljoner dollar. Inte heller där funkade det och karriären avslutades 2016, två år innan kontraktet löpte ut

.

Vincent Lecavalier. Foto: USA Today Sports

4) Shea Weber, b

Nashville Predators/Montréal Canadiens

Estimerad inkomst: 120 miljoner dollar/1,024 miljarder svenska kronor (2005-2021)



Även om det är Nashville Predators och Montréal Canadiens som har stått för notan är Shea Webers rikedom till stor del Philadelphia Flyers verk. Sommaren 2012 gick de nämligen in och erbjöd Weber ett så kallat offer sheet, ett 14-årskontrakt värt 110 miljoner dollar. Flyers förhoppning var att Nashville Predators, då en av NHL:s fattigare klubbar, inte skulle klara av att matcha det hårt kryddade budet. Men Predators var inte villiga att ge upp på sin stjärnback, utan valde att underteckna avtalet som sträcker sig hela vägen till säsongen 2025/26 när Weber hunnit fylla 40 år. 2016 trejdades han till Montréal Canadiens i den omtalade P.K. Subban-trejden. Där har han varit lagkapten de senaste fyra säsongerna och har nu varit delaktig i att ta klubben till Stanley Cup-final. Hur det där kontraktet kommer att arta sig på sikt blir intressant att se. Weber spelar fortfarande bra hockey, men har en skadehistorik som är oroande. Oddsen att han ska hålla tills han fyllt 40 är rätt dåliga.

Shea Weber. Foto: Eric Bolte/USA Today Sports

3) Alexander Ovetjkin, fw

Washington Capitals

Estimerad inkomst: 123,2 miljoner dollar/1,051 miljarder svenska kronor (2005-2021)

I takt med att målen har kommit har även miljonerna tickat in på Alexander Ovetjkins digra lönekonto. Den nu 35-årige ryssen skrev redan i januari 2008 tidernas största NHL-kontrakt när han tecknade ett 13-årsavtal värt 124 miljoner dollar med Washington Capitals. Det är ett avtal han nu har spelat ut och ska alltså komma överens med klubben om ett nytt kontrakt. Vissa hävdar att det redan är löst, men att man väljer att vänta med att presentera det tills efter expansionsdraften 21 juli för att slippa skydda Ovetjkin från Seattle Kraken. Något annat än att tidernas kanske bästa målskytt i sporten blir kvar i den amerikanska huvudstaden känns uteslutet. Speciellt som Nicklas Bäckström, han mångårige parhäst och nära vänn skrev ett nytt kontrakt med "Caps" härom året som sträcker sig ända till 2025. Ska vi gissa att Ovetjkins kontrakt blir lika långt?

Alexander Ovetjkin. Foto: Scott Taetsch-USA TODAY Sports

2) Jaromír Jágr, fw

Pittsburgh Penguins/Washington Capitals/N Y Rangers/Philadelphia Flyers/Dallas Stars/New Jersey Devils/Florida Panthers/Calgary Flames

Estimerad inkomst: 128,1 miljoner dollar/1,1 miljarder svenska kronor (1990-2008, 2011-2018)



Skulle man slå ihop lönen för både NHL och KHL skulle Jaromír Jågr sannolikt toppa den här listan i överlägsen stil. Det som är fascinerande här – utöver att karlfan spelade i NHL tills han var 46 år gammal – är att han lämnade NHL i tre säsonger för att spela i Avangard Omsk efter att New York Rangers inte valt att möta hans löneanspråk efter säsongen 2007/08. De riktigt stora pengarna tjänade Jágr innan NHL-lockouten 2004/05 då han var uppe på en årslön på elva miljoner dollar. Sjuårskontraktet han skrev med Washington Capitals 2001 blev lite naggat i kanten på grund av lockouten och det faktum att NHL-spelarna tvingades avstå 24 procent av sin lön som en eftergift när hockeyn återupptogs och länetaket infördes. Någon nöd bör det ändå inte gå på Jágr efter hans långa och välbetalda karriär, som fortfarande pågår hemma i Tjeckien.

Jaromir Jágr. Foto: Bildbyrån





1) Sidney Crosby, c

Pittsburgh Penguins

Estimerad inkomst: 129,3 miljoner dollar/1,103 miljarder dollar (2005-2021)

Det har tagit sin tid, men nu har Sidney Crosby passerat Jaromír Jágr och blivit den som tjänat mest av alla spelare i NHL-historien. Crosby har en nära relation till 87:an på ryggen och i födelsecertifikatet. Det märks även på lönen. Ända sedan 2008 har kanadensaren haft en lönetaksträff på 8,7 miljoner dollar. Hans första stora kontrakt skrevs 2007 och var värt 43,5 miljoner dollar över fem år. Han gjorde det sedan enkelt för sig (och Penguins) när han i juli 2012 skrev ett tolvårskontrakt värt 104,4 miljoner dollar med samma lönetaksträff. Mycket pengar, men nog har det betalat sig för Penguins alltid. Crosby var den ledande spelaren vid Stanley Cup-triumferna 2016 och 2017, då han prisades som slutspelets MVP vid båda tillfällena, och har fortsatt att hålla en otroligt hög nivå trots att han fyller 34 år senare i sommar. Kontraktet gäller i ytterligare fyra säsonger. Blir det Crosbys fyra sista säsonger i karriären?