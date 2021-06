Uppgifter: VM-guldmedaljören nära NHL-jobbet

André Tourigny har de senaste åren varit med och coachat Kanada till JVM-guld och VM-guld som assisterande förbundskapten. I vintras var han huvudansvarig för det kanadensiska JVM-lag som tog silver. Totalt har han genom åren faktiskt varit med och tagit tre JVM-silver, utöver guldet 2020.



De senaste åren har André Tourigny också jobbat som huvudtränare för Ottawa 67's i juniorligan OHL. Nu ser han dock ut att få ett betydligt tyngre uppdrag. Enligt Pierre LeBrun är 47-åringen favorit till att bli huvudtränare för Arizona Coyotes. LeBrun skriver på twitter att samtalen mellan parterna har intensifierats, men att inget är klart i denna stund.

Hearing that talks have intensified between Arizona and Hockey Canada coach Andre Tourigny. He’s a serious candidate to land the Coyotes HC job though it’s not done yet. @TSNHockey @TheAthletic