Kutjerov in i historisk sällskap efter nattens uppvisning

16 300 åskådare på läktaren i Amalie Arena fick se det de hade kommit dit för att se. Ett Tampa Bay Lightning redo att rivstarta den första Stanley Cup-finalen mot Montréal Canadiens i natt. Det de framför allt fick uppleva var en superstjärna som gjorde skillnad.

För som så många gånger tidigare i det här slutspelet kom mycket att kretsa kring Nikita Kutjerov.

Ryssen åkte på en skada och avbröt den sjätte semifinalmatchen mot New York Islanders tidigt i första perioden. Han var tillbaka i match sju, men inte med samma skärpa som tidigare. I natt behövde 28-åringen två perioder på sig att ställa in siktet. Sedan dödade han tillställningen.

Tampa hade en 2–0-ledning sent i andra perioden efter mål av Erik Cernak och Yanni Gourde. Då fick Montréal Canadiens kontakt när backen Ben Chiarot sköt det första slutspelsmålet i karriären med 2.20 kvar att spela av perioden.

STOPPADE MONTRÉALS BOXPLAY-SVIT

Canadiens gick in i slutronden med förhoppningen om att kunna utjämna, men i stället såg Kutjerov till att krossa deras hopp. Han satte 3–1 med ett passningsförsök från högerkanten som styrdes via tidigare målskytten Chiarots skridsko och handske förbi Carey Price i gästernas kasse. Detta blott två minuter in i perioden.

Därefter prickade han in 4–1 direkt på en vunnen tekning från Brayden Point och avslutade sedan matchen med att spela fram Steven Stamkos till 5–1 i powerplay med 70 sekunder kvar av perioden. Det var första gången på 13 matcher som Montréal Canadiens släppte in ett mål i boxplay i årets slutspel.

2+1 ger Kutjerov 30 poäng på 19 slutspelsmatcher och sju poängs ledning i slutspelets poängliga före Point, som hade tre assist i nattens match, När Tampa vann Stanley Cup i fjol hade superstjärnan 34 poäng på 25 matcher. Det tar in honom i ett historiskt starkt sällskap. Kutjerov blir nämligen den blott femte spelaren efter Wayne Gretzky, Mark Messier, Jari Kurri och Mario Lemieux att göra 30 poäng eller fler i två raka slutspel.

Nikita Kucherov (7-23—30 in 19 GP) became the fifth player in NHL history to register multiple 30-point playoff years, joining Wayne Gretzky (6x), Mark Messier (3x), Jari Kurri (2x) & Mario Lemieux (2x). #StanleyCup #NHLStats: https://t.co/O50TTS7gZ4 pic.twitter.com/DJnhm6u1pd — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 29, 2021

I Tampas kasse stoppade Andrej Vasilevskij 18 av de 19 skott hemmalaget begränsade Montréal till. Gästerna sköt bara fem skott i tredje perioden.

Victor Hedman loggade mest istid av utespelarna i Tampa med sina 23.15. Montréal hade fyra backar som spelade mer än det; Shea Weber (25.20), Jeff Petry (25.01), Ben Chiarot (23.41) och Joel Edmundson (23.37). Erik Gustafsson hade minst speltid av backarna i laget med knappa tio minuter.

Match två i finalserien spelas natten mot torsdag svensk tid. Även den i Tampas hemmaborg.

Tampa – Montréal 5–1 (1–0, 1–1, 3–0)

Tampa: Nikita Kutjerov 2 (7), Erik Cernak (1), Yanni Gourde (6), Steven Stamkos (8).

Montréal: Ben Chiarot (1).