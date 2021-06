"Den kanske största drivkraften är att djävlas med de stora elefanterna"

Nyblivne tv-experten Fredrik Söderström har själv stått i båset som huvudtränare under sex allsvenska säsonger med IK Oskarshamn. Hockeysverige.se bad honom utifrån sina egna erfarenheter analysera sex valfria lag som han själv är nyfiken på inför säsongen 2021/22.

Efter 24 år som tränare blev det under förra veckan klart att Fredrik Söderström tar en paus från bås och omklädningsrum. I stället ska 44-åringen under kommande säsong agera allsvensk expert i tv-rutan för C More.

För hockeysverige.se:s räkning fick Söderström i uppdrag att välja ut sex lag han är extra nyfiken på att se i vinter och förklara varför.

Mora IK

"Det finns en potential där med Johan Hedberg och Örjan Lindmark som jag tycker är spännande. Som jag uppfattar det är det ett väldigt jordnära och enkelt ledarskap det står för. Trots att Johan sitter på magnifika erfarenheter som spelare var det vissa som trodde att han skulle få det svårt att komma hem efter alla år i Nordamerika och den annorlunda stilen som finns därborta. Men som jag uppfattar det är det inte alls så. I Mora finns det en tilltro till individen och man ger chans på chans på chans, vilket de här unga spelarna i dag behöver, för annars rycker man undan mattan för dem. Det är jag lite nyfiken att följa upp med Mora, att åka dit och se om han klarar av att bygga vidare på fjolårets framgångar. Resurserna där är lite begränsade och det vet vi ju att klyftan mellan allsvenskan och SHL har blivit större. Klarar man ändå av det är det starkt."

Johan Hedberg. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Modo Hockey

"Jag tycker att de har underpresterat gravt de senaste åren och jag tänker att nu när Mattias Karlin kommer in där kommer Modo att vara intressanta i mina ögon. Jag och Mattias har känt varandra länge. Det drar sig tillbaka till när jag tränade Nyköping och han var i Linden Eskilstuna i division två. Vi hade ett utbyte, träffades och utbytte tankar och idéer. Sedan fortsatte jag till Oskarshamn och han till Västervik. Vi hade lite spelare som vi lånade ut till varandra där också. Mattias har jag stort förtroende för. Det är en väldigt sympatisk och enkel man. Han har gjort det utomordentligt bra och Västervik har ju slagit folk med lite häpnad under hans tid där. Där ser jag lite av en liknelse mellan vad Johan (Hedberg) gör i Mora och vad Västervik har gjort; man ropar inte efter de största namnen utan bygger utifrån det man har och man har också format och fostrat bra spelare. Jag tror inte att det kommer att vara alldeles enkelt för Karlin i Örnsköldsvik. Tränarna som varit i Modo kan vi säkert sitta och ha åsikter om, men det är sällan en tränare ensam lyckas fördärva något. Det är en kombination av kaos och smärre rörighet på viktiga positioner. Jag tänker att Karlin kan bli den samlande kraften där. Sedan ska jag inte lägga i hans knä att nu ska Modo givet vara topp-tre, men det finns en potential där."

Mattias Karlin. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Västerås IK

"Med det de har plockat på sig ska de vara med i racet, det ska man kunna vara. Det är inga duvungar man har kommit över. Västerås är ett sådant där lag som med jämna mellanrum spänner bågen. Sedan har jag inte uppfattningen om att man nu gör det på något dumdristigt sätt. Nu hade de en mellansäsong i fjol, men när man får sådana erfarna spelare som Johan Gustafsson och Daniel Gunnarsson till exempel är min tränarmässiga erfarenhet att det blir lättare för andra att ta rygg på dem. Det kan vara allt ifrån killarna jag känner igen från Leksand i Isac Skedung och William Wikman till Lukas Zetterberg, killar som inte är så unga längre men fortfarande är formbara. Jag tror att de kan få hjälp att hitta jämnare prestationer. Alla lag kan under kortare perioder under en säsong imponera och bli het, men få kan hålla i det över tid. Nu när man fått in en stark förstamålvakt och en solid back öppnar det för andra att kliva fram. Västerås kommer att ha oerhört stor nytta av det."

Johan Gustafsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

IF Björklöven

"Det är upp till bevis igen. Det blev inte riktigt den resan de hade tänkt, men det finns en kraft i den klubben som borde betala sig förr eller senare. Björklöven är lite i likhet med Södertälje slavar under sin egen vackra historia, precis som Leksand under jämna mellanrum. Man har per automatik höga förväntningar eftersom det är traditionstyngda klubbar och när man ska leva upp till det blir det konstant inte tillräckligt bra. Björklöven har väl ändå gjort en medveten satsning de senaste åren som får anses lyckad även om de inte nått hela vägen fram. När Per Kenttä kom in som sportchef var det en tydlig signal på att man ville ta rygg på IK Oskarshamn och det som Per var med om där. Sedan visar väl det här hur svårt det här är att vifta med ett trollspö som för det första inte finns och för det andra inte funkar om det fanns. När jag såg dem den här gångna säsongen syntes det att det både fanns förmåga och skicklighet, men också en frustration. Sedan får man komma ihåg mitt i allt att coronan ställde till ett elände och det var de otroligt hårt drabbade av, men jag tror att man går för det igen. I det nya systemet är det ju ett lag som går upp varje år och det ändrar dynamiken. Det innebär nog att vi får se fler och fler fall av lag likt Björklöven som plockar in spelare under resans gång. Utvecklar och utökar truppen. Man sitter inte på sin kompletta trupp 1 augusti, utan blir ännu mer vaksam på vad som finns på marknaden för att inför ett slutspel vara så välförberedd som möjligt."

Per Kenttä. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

IF Troja Ljungby

"För mig hör Troja hemma i Hockeyallsvenskan och finns det förmåga att åter komma tillbaka och hitta en stabilitet kan det bli bra. För blir det för mycket upp och ned är jag tveksam om det räcker. På ett sätt måste man acceptera sin position som en mindre elefant bland de större, men att inte tolerera att man nödvändigtvis är ett bottenlag. Det där är en hårfin balansgång. Man måste våga gå för det och man ska inte ursäkta sig, utan spänna bågen lite grann. Sedan tror jag på den där kraften som kan skapas inom ett lag att 'vi ska vara kvar' och där tror jag att Troja med sin kärna av spelare som varit där över tid har en bra kultur. När de gick upp i allsvenskan nu kändes de förberedda på att göra det. Det var mitt intryck. Det var lycka och glädje naturligtvis, men det var också det här man hade byggt för och då gissar jag att det blir en lite annorlunda känsla än när man sensationellt ramlar upp. För då måste man börja bygga en organisation som håller i Hockeyallsvenskan också, träna på andra tider och plötsligt betala andra sorters löner. De här visste vad som väntade och därför tror jag att det kan bli en smidigare övergång."



Daniel "Trucken" Karlsson och Troja är tillbaka i Hockeyallsvenskan. Foto: Bildbyrån

HV71

"Den kanske allra största drivkraften för ett allsvenskt lag är att djävlas med de stora elefanterna. Tveklöst. När jag var i Oskarshamn och vi fick besök av Djurgården eller Leksand, folk var banne mig lediga från jobbet i flera dagar. Det enda det gick ut på var att få trycka till och trycka ned motståndarna. Den euforin, och den kände man även som tränare, när man tog sig an och ibland besegrade de där lagen var ju otroligt stimulerande. Det kommer HV71 att få känna på. Självklart är det sportsligt sett tuffare på pappret att vara i Karlstad, Luleå eller Göteborg och spela match där, men att komma till Tingsryd en fredagkväll där du kan bli överkörd av en åkgräsklippare när du är ute och värmer upp, det kommer att vara en prövning. Jag delar uppfattningen om att HV har ett jätteskickligt lag och man har dessutom två ytterst kompetenta tränare i Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman, men tittar du tillbaka på Hockeyallsvenskans historia kan du inte hitta något lag som har dansat igenom grundserien. Om du inte är förberedd på vad som väntar är det ännu svårare och det där kommer att drabba även HV71, det är min övertygelse, men sedan tror jag att man har förutsättningar ändå att greja det. Ur mitt perspektiv är det de här matcherna jag ser fram mest emot att stå där mellan båsen och se hur energi och momentum finns på den på pappret sämre sidan medan de andra funderar 'vad i hela friden är det här?' Det är något jag har upplevt och sett själv. Det har sin charm och det är där Hockeyallsvenskan sticker ut. SHL är en mycket jämnare liga där det inte blir riktigt samma kontraster. Här kolliderar det mesta egentligen och det är det som är fräckt."

Tommy Samuelsson. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

