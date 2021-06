– Vi kom väldigt bra överens, säger han om den senaste säsongen.

Inför säsongen var Vegas mer eller mindre tydliga med att man ville gå vidare från Marc-André Fleury och ha Robin Lehner som uttalad etta. Men man blev inte av med Fleury, som blev kvar i klubben - och svarade genom att göra sin bästa säsong i karriären. Det ledde till en Vezina Trophy-nominering.

Under slutspelet startade Fleury alla matcher utom tre, men Lehner stod den avslutande matchen mot Montréal. Det hann dock aldrig bli någon ny målvaktskontrovers eftersom Vegas åkte ur efter en rysarmatch mot Montréal.

Fleury har nu ett år kvar på sitt kontrakt med Vegas, och om han får bestämma blir han kvar i klubben ett år till - tillsammans med Robin Lehner.

– Vår relation växte under säsongen. Vi kom väldigt bra överens. Som målvakt strävar du efter att vinna matcher men också att inte släppa in så många mål. Det lyckades vi båda med den här säsongen, säger målvaktsikonen enligt nhl.com.

"ETT PRIVILEGIUM"

Vegas målvaktsduo vann William M.Jennings Trophy, som går till de målvakter som släppte in minst mål under säsongen. Som läget är nu ser Vegas ut att gå in med samma målvaktspar kommande säsong. Något som också Robin Lehner hoppas på.

– Att spela med Marc är ett privilegium. Vi har kommit mycket närmare varandra nu. Det har varit några speciella säsonger här, med allt som hänt, men du måste bara uppskatta situationen. Jag tycker vi hanterat det bra, säger Lehner och tillägger:

– Fleury är en lika stor legendar för mig som han är för er andra.

