Tampa Bay klart för Stanley Cup-final – igen

Tampa Bay Lightning får chansen att vinna sin andra raka Stanley Cup-titel. I natt säkrade klubben sin plats i 2021 års final efter att ha besegrat New York Islanders med 1–0 i den sjunde och avgörande semifinalen i Amalie Arena.

Det blev en riktig nagelbitare till avgörande där matchens enda mål faktiskt kom i numerärt underläge. 1.49 in i den andra perioden sköt Yanni Gourde målet som tog Tampa till final efter att ha överraskat den annars storspelande Semjon Varlamov i Islanders-kassen med ett snabbt skott efter att ha fått pucken av Anthony Cirelli.

Gourde buries a shorthanded goal to open the #Game7 scoring! #StanleyCup pic.twitter.com/0uswGNoZh2

Tampa var det spelförande laget och skapade flest chanser, men hade svårt att hitta rätt mot Varlamov som stoppade 30 av 31 skott i matchen. På andra sidan isen briljerade landsmannen Andrej Vasilevskij när han behövde det. Ryssen stoppade bara 18 skott totalt, men hade ett par avgörande räddningar. Inte minst när han stoppade övertidshjälten från match sex, Anthony Beauvillier, på ett friläge tidigt i matchen.

Vasy closing a series the only way he knows how 👏



☑️☑️☑️☑️ pic.twitter.com/fAkk4UURxt