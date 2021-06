"Jag har själv känt dåligt samvete ibland"

Fredrik Söderström om de sociala orsakerna som bidrog till beslutet att bli tv-expert.

Efter 24 år som tränare sadlar Fredrik Söderström temporärt om och blir tv-expert. För hockeysverige.se berättar han om hur C More visat intresse för hans tjänster i flera år och hur längtan efter att tillbringa mer tid med nära och kära blev en stor faktor i beslutet.

– Jag ser ju faktiskt fram emot att få cykla till Hemköp en dag i november, sådant där som annat folk tycker är det jobbiga med att bo här i Leksand, säger 44-åringen.

Det vankas golftävling i familjen Söderströms regi i Leksand när hockeysverige.se ringer och stör. Fredrik Söderström själv har dock valt att avstå från deltagande i den årliga bataljen släkt och vänner emellan. Han agerar i stället serviceman ute på banan, serverar kaffe och fungerar som moraliskt stöd när bollar far ned i bunkern eller – gud förbjude – landar i vattnet.

– Jag är periodare i den sporten. Jag har inte spelat på två år nu när jag varit utomlands, inte haft golfklubbor med mig och inte smugit i gång när den där lockelsen kommit på våren. Många har tjatat på mig att det är hög tid att sätta i gång nu till den här dagen, men jag åker runt här och är trevlig i stället, säger Söderström som bland annat har hockeyprofiler som Johan Hedberg, Per-Ragnar och Axel Bergkvist, Roger och Isak Rosén, Mattias Nilsson och Trond Magnussen att passa upp på ute på banan.

– Vi har en bankett på kvällen där vi alltid säger att vi ska lägga hockeysnacket åt sidan, men framåt småtimmarna diskuteras det varför det där laget spelar på det där sättet och varför den där spelaren gick till det där laget.

Diskutera hockey kommer 44-åringen att göra en hel del även i vinter. Men inte som hockeytränare med spelare i ett omklädningsrum likt han gjort konstant i mer än halva livet. I stället blev det tidigare i veckan klart att han under säsongen 2021/22 sadlar om och blir expert i C Mores sändningar från Hockeyallsvenskan, där han ersätter Mike Helber framför kameran.

Det låter spontant som ett uppdrag som passar den verbalt begåvade Söderström alldeles utmärkt. Men han kallar själv den nya tjänsten för "en stor utmaning", främst på grund av att han har varit borta från Sverige i fyra år efter två säsonger i norska Storhamar och två i schweiziska Olten.

– Man följer ju såklart med i vad som händer ändå, det är ofrånkomligt eftersom det ligger i ens intresse. Men just de här små händelserna, vardagssituationerna har man inte samma inblick i. Det kommer att bli en period av förberedelser för mig. En del i det är att plugga, men också knyta kontakter, konstaterar han.

Kontakter finns det redan en hel del efter att ha varit huvudtränare för IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan under sex säsonger mellan 2011 och 2017. Han tror av egen erfarenhet att det kommer att finnas en förståelse och samarbetsvilja från tränare och spelare att bidra där.

– När jag själv varit tränare har jag inte haft några problem att dela med mig av information, för media är ju en del av sporten. C More sitter i en position som är otroligt viktig för svensk hockey att förmedla information till supportrar. Spelare och tränare brukar vara bra på att faktiskt öppna upp sig och berätta, säger Fredrik Söderström.

Efter en vecka på jobbet nere i Schweiz frågade jag "varför står du här?" Det var för att skydda mig. Jag försökte bli av med dem, men det var tydligen ofrånkomligt



Fredrik Söderström om hur klubbens kontrollbehov skapade en kulturkrock i Schweiz.



Hockeyallsvenskan kan anses vara en tacksammare liga att jobba eftersom spelare och ledare inte är lika bortskämda med massmedialt utrymme som i exempelvis SHL. Fredrik Söderström skrattar åt påståendet och berättar att han har upplevt båda sidor av det myntet.

– Det där är olika kulturer. Jag har levt nu med en "head of communications" i två år som har stått bredvid mig varje gång jag har gjort en intervju. Efter en vecka på jobbet nere i Schweiz frågade jag "varför står du här?" Det var för att skydda mig. Jag försökte bli av med dem, men det var tydligen ofrånkomligt, skrattar han.

– Där nere kunde media inte ringa till mig. Jag sa åt dem att ta mitt nummer, men journalisterna tyckte inte att det var okej utan att det måste gå via "head of communications". Jag berättade för dem hur det faktiskt funkar i Sverige, men så har vi nog ett mer öppet samhälle här som är mindre hierarkiskt. Med den här lärdomen förstår jag varför Hockeyallsvenskan blivit relativt stor ändå, att klubbarna var öppna och bjudit på sig själva. Niklas Jihde, Rickard Segeborn (numera programchef på TV4/C More) och gänget som fanns på Viasat öppnade den dörren med sina sändningar och det har fortsatt sedan dess.

FICK FRÅGAN REDAN FÖR FYRA ÅR SEDAN

Att Fredrik Söderström nu hamnar "på den mörka sidan", som han skämtsamt skrev i ett sms när vi spikade intervjun, har legat på lut länge. Redan 2017 när det stod klart att han skulle lämna IK Oskarshamn fick han en förfrågan. Då kände han att tränarjobbet utomlands lockade, men ända sedan dess har det gnagt i bakhuvudet om inte det här skulle kunna vara något att testa på. När han fick en ny förfrågan tidigare i år växte ett beslut fram när det stod klart att han skulle lämna Olten.

– Det här har påverkat mig, har jag känt. Jag har ändå haft diskussioner med några klubbar och det har varit väldigt intressanta jobb rent hockeymässigt, men någonting har gjort mig mindre intresserad. Nu när jag tog det här beslutet så kände jag att det kanske var så enkelt att jag tände på idén. För det finns flera fördelar med det, säger Fredrik Söderström och utvecklar sitt resonemang:

– En är att jag varit tränare i mer än 20 år och varit ute på vift i 18 av dem. De sista fyra åren har jag bott utomlands och det är vackert, charmigt och välbetalt, men du betalar också ett pris på det sociala planet. Man kommer hem och lever intensivt under någon sommarmånad och sedan säger man tack och hej. Jag har inte fått några klagomål av dem som står mig nära, men jag har själv känt dåligt samvete ibland. Jag har en brorsa (Johan) som fyller 40 år i slutet av augusti och jag har inte varit hemma på hans födelsedag på 18 år. Nu tror jag att han klarar sig i alla fall, men det påvisar lite det man gör.

Att stå på den här sidan och ha en fortsatt stor inblick i sporten utan det här vardagliga ansvaret – att slippa komma ned till träningen dagen efter 7–0 i arslet och förklara för mig för en styrelse eller president som i Schweiz – kan vara ett bra "powerbrejk



Söderström köpte dessutom hus i Leksand härom året, vilket ytterligare skapade ett sug att få tillbringa mer tid på hemorten.

– Jag ser ju faktiskt fram emot att få cykla till Hemköp en dag i november, sådant där som annat folk tycker är det jobbiga med att bo här. På det sociala planet ser jag fram emot att kunna vara brorsa, morbror, farbror och kompis som går på middagar och tittar på hockey på ett annat sätt. Som tränare är du väldigt låst, du kan räkna de lediga dagarna på två händer under en säsong. Sitter du dessutom i Schweiz under en pandemi kunde jag ju inte röra mig ut ur landet, så det här ger mig en annan frihet.

Han är dock noggrann med att påpeka att tv-jobbet inte ska ses som slutet på hans tränarkarriär.

– Jag har inte tröttnat på tränaryrket utan tänker mer att ombyte förnöjer. Jag har många utmaningar kvar som tränare om jag vill, men jag känner också att stå på den här sidan och ha en fortsatt stor inblick i sporten utan det här vardagliga ansvaret – att slippa komma ned till träningen dagen efter 7–0 i arslet och förklara för mig för en styrelse eller president som i Schweiz – kan vara ett bra "powerbrejk, som jag kallat det. Kan jag stå och ta in och lära mig mer av de som finns i både Hockeyallsvenskan och SHL och även de jag kommer att jobba tillsammans med så är det en stor vinst för mig.

"INTE MIN AVSIKT ATT LIGGA OCH LURA I VASSEN"

Han ser heller ingen större risk med att att han i och med den här pausen från tränarbänken ska komma för långt ifrån yrket som sådant. Tvärtom.

– Nja, här sitter jag i en position där jag syns och syns du så finns du. I den här rollen får jag träffa både tränare, sportchefer och klubbar på ett helt annat sätt. Skulle någon där uppfatta mig som rätt person för dem i framtiden och det är intressant för mig, då är det en senare fråga.

– Men det är inte min avsikt att ligga och lura i vassen och sedan ta någons tränarjobb. Jag är inställd på att se hur det funkar. Sedan får vi se.

– Jag har alltid valt lite annorlunda vägar i mitt tränaryrke till vissa människors förtret. Det är många som undrat vad jag skulle till Norge och Schweiz och göra, men det har gett mig någonting. I Norge vann jag ett guld och i Schweiz fick jag uppleva fantastiska stunder med fantastiska spelare i ett vackert land. Jag pensionerar mig inte från tränaryrket utan tror att det kan hjälpa mig att bli bättre som tränare, säger Fredrik Söderström vars kontrakt med C More löper över ett år.

Vad kan han själv erbjuda i rutan då? "Ett annat perspektiv", menar han själv.

– Tittar du på de experterna som redan finns där som Harald Lückner som har fantastiska meriter både som spelare och tränare, men han har varit i tv i nästan tio år nu. Sedan har du (Johan) Tornberg, Sanny (Lindström) och de här som har spelat på en hög nivå. Jag kanske har lite annorlunda perspektiv av hur man fungerar på bänken, dynamiken och coachningen och hur man väljer att hantera sitt lag. Från det perspektivet kanske jag kan ge en annan reflektion.

Som tränare har Fredrik Söderström gjort sig känd för att vara ärlig och rak i sin kommunikation. Det är något han tror sig behöva slipa lite på inför den nya karriären.

– Jag tänker med stor ödmjukhet att det inte bara är att kliva in i den här rollen. Det krävs att man kan sin sak, att man är up-to-date, men det är också en fråga om tajming och hur man uttrycker sig. Jag är och har i tränarrollen varit lite för ärlig och uppriktig i intervjuer. Det har uppskattats av media, men med lite distans har jag tänkt att jag kanske sagt lite onödigt mycket. Sedan vill jag inte bli tråkig eller torr – jag förstår ju att det är tv. Men jag är en ganska enkel man och transparent person. Jag har ingen avsikt att kliva in i det här och framstå som någon underhållare, utan kan jag på ett mer sakligt sätt berätta om sporten har jag nått mitt mål.

– Det är lätt att sitta på läktaren och ha åsikter om att den eller den borde spela i stället för den, men ofta finns det välgrundade beslut bakom det man ser. Och det är ofta beslut som gett dig som tränare sömnlösa nätter. Det är lite av det jag hoppas kunna förmedla och göra förståeligt för tittaren.

I september får tittarna avgöra om han lyckas uppnå sitt mål.

Foton: Bildbyrån, Ronnie Rönnkvist & Imago Sportfoto

TV: Hockeyallsvenskans tre mest spännande lagbyggen