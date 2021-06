Glädje på isen - tuffare utanför den: "Rätt mycket hemlängtan"

David Bernhardt har just klarat av sin första hela säsong i Finland - men det kan mycket väl bli åtminstone en till. I en intervju med hockeysverige.se berättar han om uppbrottet från Sverige - och en både positiv och negativ tid i Finland.

– Jag mådde kanske inte så bra i en sån stad med tanke på alla restriktioner, säger han om tiden i SaiPa.

Vi börjar där.

David Bernhardt lånades mitt under förra säsongen ut från bottenlaget Saipa till guldjagande HIFK. Det blev inget guld, men väl ett brons, i HIFK.

Och en stor skillnad både på och utanför isen för den svenske backen.

– Allting började med att SaiPa kände att de inte kunde gå till playoff, och så snackade jag med min agent som sa att HIFK var intresserade och ville stärka sitt lag inför slutspelet. Det kändes jättebra och svinkul att komma dit. Och jag mådde kanske inte så bra i en sån stad som SaiPa spelade i heller, med tanke på alla restriktioner.

På vilket sätt mådde du inte bra? Var du uttråkad, eller kände du dig ensam?

– Jag får nog säga så här: Jag mådde egentligen bra. Men man fick ju rätt mycket hemlängtan när man inte kunde åka hem på helgerna, eller jul och nyår och sådana saker. Till en början hade jag Jacob Moverare i laget och då hade vi svinkul. Vi bodde i samma hus och hängde med varandra nästan varje dag. Sen drog han runt jul, och efter det hade jag ingen riktig kompis som jag hängde med efter träningen och så. För mig blir det inte riktigt samma sak att prata med folk på engelska som det är att snacka med sina polare hemma i Sverige, berättar David Bernhardt och fortsätter:

– Men jag ska inte klaga. Hockeyn var jävligt kul, jag fick spela väldigt mycket och allt sånt. Det var mest det utanför hockeyn som var jobbigt, att man inte hade så mycket att göra. Främst saknade jag familjen och att kunna åka hem.

David Bernhardt. Foto: Skärmdump / Youtube



LÄMNADE VÄXJÖ

Den Philadelphia Flyers-draftade backen kom till Finland under säsongen 19/20, efter att ha lämnat Växjö, dit han i sin tur kom från Djurgården under säsongen dessförinnan. Efter att ha gjort sju poäng på 20 matcher under första året i Småland blev det nio poänglösa matcher säsongen därpå, innan flytten över Östersjön.

– Jag tycker jag gjorde det riktigt bra första året. Sen hade jag två matcher under mitt andra år där jag inte kom upp på den nivå jag kunde spela på. Då hamnade jag lite längre ned i hierarkin och fick inte längre det där förtroendet jag hade när jag kom. Då började jag blicka mot nya utmaningar, och Finland kändes helt korrekt för mig, säger han och utvecklar sitt resonemang:

– Jag kunde komma till Finland och få lite mer förtroende. Man kan göra lite mer grejer där och straffas inte lika hårt för det som man gör i SHL om man gör ett misstag, och det passade min spelstil. Jag vill kunna finta av en gubbe och sen slå en passning. Och lyckas jag inte med finten och åker på ett mål bakåt straffas det sig mer i SHL. Speciellt om du är en ung spelare.

Är du nöjd med flytten, med facit i hand?

– Ja, verkligen. I Finland fick jag den speltid och det förtroende jag behövde. Nu är jag väl inte jätteung längre, men jag är fortfarande inne på en utvecklingskurva som jag vill ska peka uppåt. Jag behövde få spela mycket och få tillbaka självförtroendet på isen, och där har Finlandstrippen hjälpt mig jättemycket.

KAN BLI KVAR

Under säsongen som gick gjorde David Bernhardt elva poäng på 35 matcher i SaiPa, och var en av spelarna i hela ligan som matchades allra hårdast. I HIFK blev det tio matcher under grundserien, och åtta i slutspelet.

Märktes det på något sätt att du kom till ett topplag?

– Absolut. Sen blev det lite svårare i SaiPa också, då våra tränare försvann två månader in på säsongen. Vi fick upp J20-tränaren som var bra, men det blev lite... Ibland kunde jag känna att jag stannade lite i utvecklingen. Jag fick inte den backcoachningen jag behövde. När jag kom till HIFK fick jag en grym backtränare och där hade de coacher med mycket rutin. De hade spelare som ville mer på träningarna, det såg man direkt. Under matcherna hade vi mycket mer puck, vilket gjorde stor skillnad jämfört med tidigare då vi behövde spela försvarsspel 70 procent av tiden. Sen hade vi betydligt fler videomöten och sånt efter matcherna också. Det blev lite mer seriöst, eller vad man ska säga.

David Bernhardt Bildbyrån



Är det aktuellt att du blir kvar i HIFK?

– Jag pratade med min finska agent förra veckan, och vet att det har funnits en dialog. Men jag vet inte riktigt hur det ser ut där borta nu, med ekonomin och sådana saker.

Är det främst Finland du blickar mot?

– Direkt efter säsongen kände jag att jag ville stanna där. Nu blickar jag lite bredare och hade kunnat spela i både Finland och Sverige.

När känner du att du vill ha något klart?

– Helt inom de närmaste veckorna, men jag har ingen panik på något sätt. Jag kör på jävligt bra med min fys just nu och kommer vara laddad för nästa säsong. Jag tar med mig det förtroendet och självförtroendet jag fått i Finland. Men det vore skönt om allt var klart inom de kommande veckorna i alla fall, avslutar han.