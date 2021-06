Streama Sverige-Polen – halva priset på C More Plus i tre månader

Med C More Plus kan du streama matcherna i sommar utan reklamavbrott, var du än är i Europa.

Självklart ingår hela C Mores serie- och filmutbud samt allt barninnehåll.

Passa på!

Erbjudandet gäller paketet C More Plus (värde 897 kr) t.o.m. 30/6 2021 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Ord. pris 299 kr/mån”

Använd följande länk och kod:

https://www.cmore.se/hockeysverige



Rabattkod: HSCMP3

Detta ingår i C More Plus: