Efter omtalade övergången: ”Björklöven vet om spelreglerna”

Julius Bergman lämnade Björklöven under uppmärksammade former för att spela i Brynäs nästa säsong.

För hockeysverige.se berättar han nu för första gången om den omtalade övergången.

– Självklart förstår jag Björklöven, det är ju tufft att tappa en back så här sent men de vet också om spelreglerna, säger 25-åringen.



Den 7 juni bröt Julius Bergman sitt kontrakt med finska Pelicans. Senare samma dag presenterades han av det allsvenska topplaget Björklöven.

Den 21 juni, i går, exakt två veckor senare gick Björklöven ut med att Bergman plötsligt lämnar klubben. Senare samma dag presenterades han av Brynäs i SHL.

Allting verkade gå väldigt fort då det inte hade sipprat ut någonting om backens flytt till Gävle. För hockeysverige.se berättar han att det gick fort för honom själv också.

– Det har varit lite kontakt där ett litet tag. Det går alltid fort i slutfasen av en övergång så det är klart att för mig har det också gått hyfsat fort, säger KHK-produkten.

Bergman, som är på hemmaplan i Karlskrona, tvekade inte när Brynäs hörde av sig, även om parterna ville hålla koll på varandra när kontakten först tog. Han ser dock fram emot att spela i klubben nästa säsong.

– Det är lite att stämma av med klubben och så där, känna lite på var de står och att de får känna lite på mig. Det är ju ganska vanligt får man ju ändå säga. Jag fick en bra känsla när jag pratade med dem. Det ska bli jätteroligt att få åka upp till Gävle och representera Brynäs.

Varför blev det en flytt till Brynäs?

– Just nu känns det som rätt steg i min karriär. Jag vet att jag kan vara med och bidra på en hög nivå. För mig så känns det som rätt steg att ta helt enkelt.

”KÄNNER FÖR BJÖRKLÖVEN”

Övergången blev dock väldigt uppmärksammad med tanke på det avtal som finns mellan SHL och HockeyAllsvenskan som gör det möjligt för SHL-lagen att värva allsvenska spelare utan ersättning fram till 5 juli.



Julius Bergman ser dock inga problem med sin övergång till Brynäs.

– Det är så är spelreglerna är just nu. Självklart förstår jag Björklöven också, det är ju tufft att tappa en back så här sent men Björklöven vet också om spelreglerna.

– Har man en regelbok så är det det som gäller. Mycket annat kan jag väl inte riktigt säga om situationen.

Hur känner man som spelare i en sådan här situation? Har du skuldkänslor gentemot Björklöven till exempel?

– Jag tillhörde ju bara klubben i ungefär två veckor så jag var ju inte där så länge och jag var aldrig uppe i Umeå. Men det är klart att man känner för Björklöven i den situation de hamnat i och det blir ju tufft för dem. Samtidigt så är det långt kvar till säsongen börjar och jag hoppas att de hittar någon annan bra back att plocka in.

Julius Bergman ser fram emot flytten till Brynäs. Foto: Brynäs IF & Carl Sandin/Bildbyrån





Julius Bergman kom tidigt fram som en fin backtalang i Frölunda och draftades i andrarundan av San Jose Sharks 2014. Han stack då över till Nordamerika för OHL-spel innan han anslöt till Sharks AHL-lag.

Han spenderade sedan fyra säsonger i farmarligan innan han vände tillbaka till Frölunda inför säsongen 2019/20 för att göra sin första SHL-säsong. Där blev det 42 matcher för Bergman men kontraktet bröts sedan och han flyttade då till finska Pelicans.

”HANDLAR OM ATT DET SKA KLAFFA”

Nu har 25-åringen hittat tillbaka till SHL-spel igen.



– Det ska bli jätteroligt att komma tillbaka till SHL. Både inspirerande och kul att kunna ta nya kliv i min karriär där jag kan vara och utvecklas.

Han är också tydlig med att han tänker bidra när han nu är i Brynäs också.

– Jag gillar att spela i båda zonerna och tycker att jag har en bra blick för spelet. Jag sätter mina passningar och gillar också att skjuta om jag får pucken i offensiv zon. Det är det jag vill bidra med för Brynäs.

Backen är för tillfället hemma och sommartränar i Karlskrona och kommer att resa upp till Gävle i augusti för att ansluta till sitt nya lag.

– Det är bara att jobba på och bli så bra man kan nu över sommaren. Allting handlar om att komma så väl förberedd som möjligt när vi ska samlas i augusti.

När Bergman spelade i Frölunda 2019/20 fick han dock sparsamt med istid, snittade under tio minuter per match, vilket låg bakom beslutet att bryta med Göteborgsklubben för spel i Finland.

Vad är det du har förbättrat för att du ska vara mer redo för SHL den här gången?

– Egentligen så känner jag väl att jag har förbättrat allting. Jag kände ju mig redo då i Frölunda också men sen handlar det om att det ska klaffa och det kanske det inte gjorde, även om jag inte vill nämna några namn.

Julius Bergman, här med Tomas Montén, spelade JVM 2015. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån





Säsongen i Pelicans var med andra ord bra för Bergman och hans utveckling.

– Det var ett bra år i Finland, jag tycker att jag hade ett bra år i Frölunda också men då valde de att spela andra spelare och det var inte man mycket man kunde göra då.

– Det var nyttigt för mig att ta ett år i Finland och jag snittade väl nästan 20 minuter per match, och utvecklades en del. Det gick bättre för laget i år också än vad det hade gått föregående säsong så det var kul. En ny erfarenhet och ett roligt år tycker jag.

”SKA FULLFÖLJA I BRYNÄS”

Julius Bergman har dock skaffat sig lite av ett tråkigt 'track record'. I alla sina tre senaste klubbar har kontraktet inte fullföljts utan brutits i förtid av någon anledning.



Först i Frölunda där tvåårskontraktet bröts trots ett år kvar för att han skulle flytta till Pelicans. Sedan en liknande situation i Finland då avtalet bröts med ett år kvar för att möjliggöra flytten till Björklöven. Och senast revs kontraktet med Löven för att han skulle skriva på för Brynäs.

Är du orolig över att få en stämpel som en spelare som inte fullföljer kontrakt?

– Nej, det är ingenting som jag är orolig för. I de olika situationerna med var och en av de klubbarna så har det varit olika anledningar bakom att det blev som det blev.

– Jag vet fortfarande vad jag kan göra ute på isen. Jag är inte alls orolig för att få en stämpel. Nu har jag två år här i Brynäs och allt mitt fokus ligger på att fullfölja båda åren.

När Julius Bergman nu skrivit ett tvåårskontrakt med Brynäs så hoppas han slutligen kunna få spela ut ett avtal.

– Ja, det vore ganska skönt, säger han med ett skratt.

Tillbakablick: Kajsa Kalméus möter Julius Bergman

Matchrapporter: Timrå avgjorde matchserien mot Björklöven Timrå tog ny seger i serien mot Björklöven Timrå vann på nytt mot Björklöven Timrå vann och kvitterade mot Björklöven Brynäs avgjorde matchserien mot HV 71 efter rysare