NHL-TIMMEN: Så här skulle domarna gjort!

I nya avsnittet av NHL-timmen tittas det närmare på en uppmärksammad incident i Stanley Cup-slutspelet, där Islanders-backen Adam Pelech puttade in en motståndare i sin egen målvakt. En situation som får Jonatan Lindquist att efterlysa en annan regeltolkning från domarna.

–Det blir en konstig dynamik här som inte är helt glasklar för domarna, säger Lindquist i podden.

Det är en av de farligaste situationerna som uppstår under en match och vi ser det alldeles för ofta – en överivrig back puttar in en motståndare i sin egen målvakt. Det hände senast i andra konferensfinalmatchen mellan New York Islanders och Tampa Bay Lightning, där Brayden Point, TBL, brakade in i Islanders-målvakten Semjon Varlamov efter en liten knuff från Adam Pelech, NYI.

För att bli av med dessa situationer föreslår Jonatan Lindquist en förändring i nya avsnittet av NHL-timmen.

Dessutom

”Han är NHL:s svar på Janne Andersson!” Ja, vem kan det vara?

Hyllning av Oskar Lindblom, årets Bill Masterton-vinnare.

Tidernas snyggaste hjälm.

Stjärnan som varit för osynlig.

Charmen med stjärnlösa Montreal Canadiens.

Därför passar Gerard Gallant så bra i Rangers.

Allt detta och lite till i det 340:e avsnittet av NHL-timmen.





Hållpunkter

05:07 – Charmen med Montreal Canadiens

12:28 – NHL:s svar på Janne Andersson

16:20 – Sluta knuffa in spelare i egen målvakt!

24:12 – Tampas stora problem

26:29 – Perfekt val av coach av New York Rangers

31:22 – Grattis Oskar Lindblom – och därför röstade Jonatan Lindquist INTE på Oskar

33:57 – Tidernas snyggaste hjälm

Medverkande

Linus Hugosson

Jonatan Lindquist

Kontakt

Maila NHL-timmen

NHL-timmens hemsida

NHL-timmen på Facebook

NHL-timmen på Twitter

NHL-timmen på Instagram

Länkar till lyssning

NHL-timmen på Acast

NHL-timmen på Spotify

NHL-timmen på iTunes