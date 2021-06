"Kommer att få svårt att ge Jacob den rollen som det var tänkt"

– Med tanke på att Linus nu har återvänt, samt att vi fick in Jacob de la Rose så blir centersidan trång, säger sportchefen Peter Jakobsson.

Jacob Nilsson var en prestigevärvning för Färjestad inför förra året. Efter två år i Nordamerika vände han hem för spel i SHL och skrev på ett tvåårskontrakt med värmlänningarna.

Efter att Färjestad lassat på med flera stjärnvärvningar inför den här säsongen finns det dock ingen plats för Nilsson, som tvingas lämna klubben redan efter ett år.

– Att komma in och någonstans försöka ersätta både Marcus ”Lilliz” Nilsson och i viss mån också Linus Johansson i sitt spelsätt var en tung uppgift. Med tanke på att Linus nu har återvänt, samt att vi fick in Jacob de la Rose så blir centersidan trång. Där känner vi att vi inte kan erbjuda varken speltid eller roll som det var tänkt för Jacob Nilsson. Vi har därför kommit överens om att gå åt varsitt håll, säger GM Peter Jakobsson.

Centern gjorde 23 poäng under det som visade sig bli hans enda säsong i Färjestads tröja.

– Han satte personligt poängrekord i SHL under säsongen som gick, och han har enligt mig ha fått lite orättvis kritik mellan varven. Jacob har under hela den här processen varit ett proffs på alla sätt och vis. Vi har haft bra samtal, han har tränat på och kommer med all säkerhet att göra en kanonsäsong var han än hamnar härnäst. Jacob Nilsson är en toppenkille som vi tycker om och som vi önskar all lycka framöver, säger Jakobsson.

