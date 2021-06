Okej, för all önskvärd tydlighets skull: Detta är alltså ett helt och hållet hypotetiskt scenario som saknar verklighetsföranrking .

Men så här:

Av någon outgrundlig anledning, och till supportrarnas stora protester, har SHL beslutat för att släppa in Crowns i SHL. KHL-satsningen bar inte frukt, men Crowns-ledningen har nu lyckats övertala SHL och Svenska Ishockeyförbundet att Crowns är precis vad svensk hockey behöver efter VM-fiaskot i Riga.

Från och med säsongen 2021/22 ska laget få en plats i SHL, men laget saknar spelare. Därför väljer ligan att i sann SHL-anda följa NHL:s fotspår och anordna en så kallad expansionsdraft där Crowns får välja två spelare från varje SHL-klubb.

SHL-klubbarna får möjlighet att skydda sju forwards, tre backar och en målvakt på sin så kallade "skyddade lista". Dessa spelare är utom räckhåll för Crowns klor. Dessutom behöver spelare som ännu inte spelat över 65 seniormatcher i Sverige, Nordamerika eller någon annan högstaliga i Europa, skyddas. De är undantagna från expansionsdraften.

Timrå protesterar högljutt över att det minsann är orättvist att de som nykomlingar nu tvingas bli av med två spelare. SHL lyssnar och beslutar att Timrå, likt Vegas Golden Knights i sommarens expansionsdraft i NHL, inte behöver exponera några spelare i expansionsdraften.

"Nubben" pustar ut.

Lördagen den 12 juni var SHL-klubbarna tvungna att skicka in sin lista till ligan där de meddelade vilka tio utespelare och vilken målvakt de valt att skydda. Därmed hänger alltså Éric Gélinas kvar på listan över skyddade spelare hos Rögle, samtidigt som Alexander Molldén inte finns med på Malmös lista, då den skyddade lystan var fryst den 12 juni.

Dagen därpå, alltså i dag, genomförde Crowns general manager Rasmus Kågström, jag, alltså, som gått i tidigare Hockeysverige-medarbetare i form av Peter Ekholm (Rögle), Zach Ellenthal (Rögle) och Christoffer Hedlunds (Toronto) fotspår och landat ett "riktigt" hockeyjobb, expansionsdraften.

Nedan följer listorna över de 13 SHL-lagens listor med skyddade, undantagna och så klart tillgängliga spelare. Vi börjar i bokstavsordning och jobbar oss sedan genom hela ligan (ja, bortsett från Timrå, Nubben!) innan vi har en 26 man stor spelartrupp.

Jag har försökt sätta ihop så rättvisa listor som det bara går, men ni kommer säkerligen inte hålla med mig kring alla beslut. Det går att dividera i all oändlighet huruvida spelare a ska skyddas över spelare b, men någonstans var jag tvunge att landa. Jag finns alltid på Twitter (@rasmuskagstrom) om ni vill diskutera eller helt enkelt bara såga mig.

Nu tar jag på mig Crowns-kepan och lägger i högsta växeln. Håll i er!

***

EXPANSIONSDRAFTEN

Brynäs IF





Med sina sex tillgängliga forwards bjuder Brynäs på en bred anfallsmeny, men inte speciellt spetsig. Jag valde här att lämna Patrik Berglund oskyddad, vilket så klart inte hade hänt under andra omständigheter, men givet situationen så resonerade jag att Brynäs förmodligen hade valt att ge Crowns möjligheten att ta honom.

Backsidan lockade inte speciellt mycket, så i slutändan handlade det om vilka två forwards jag skulle välja. Noel Gunler kändes som det klart mest spännande namnet av de sex tillgängliga. Tillsammans med honom får Adam Pettersson följa och bidra med bredd och rutin till Crowns forwardsuppsättning.

Crowns väljer: Noel Gunler & Adam Pettersson

Djurgårdens IF





Tack vare sin unga satsning har Djurgården fem spelare undantagna från expansionsdraften, mest av samtliga SHL-klubbar. Nyförvärven på backsidan exponeras för Crowns, där Tom Nilsson i mina ögon känns helgiven, medan Marcus Högström trots sin svaga säsong ifjol ändå är en nyckelback som Djurgården ej hade velat riskera att tappa. Den sista backen in på den skyddade listan blev Tobias Ekberg helt och hållet baserat på att han hade en bättre fjolårssäsong än både Josef Ingman och Linus Arnesson. Rasmus Bengtsson må ha imponerat i Hockeyallsvenskan, men han är alltjämt oprövad på SHL-nivå och lämnas därför exponerad.

Visst går det argumentera för att Ludvig Rensfeldt kanske skulle ha skyddats, men i detta fall var det han som fick stryka på foten av ”marginalspelarna”.

Rensfeldt får ställa in sig på spel i Crowns, tillsammans med Niklas Svedberg som lämnats exponerad då jag tror att Djurgården hellre satsar på Mantas Armalis.

Crowns väljer: Ludvig Rensfeldt & Niklas Svedberg

Frölunda HC





Christian Folin har skrivit ett långtidskontrakt med Frölunda och känns därmed som en kassaskåpssäker spelare att skydda. Även Stefan Elliott, som var Frölundas poängbäste back den gångna säsongen, skyddas. Sen blir det lite knivigare. Ska unge Filip Johansson skyddas, eller ska mer rutinerade och i januari förlängda Anders Grönlund säkra sin plats i Göteborgslagets backuppsättning? Här resonerade jag så att NHL är ett större ”hot” – och att Johansson ändå kan tänkas lämna efter säsongen. Därför skyddas Grönlund över Johansson.

På forwardssidan så exponeras trotjänare i Nicklas Lasu och Mats Rosseli Olsen. Något som förmodligen helst hade undvikts, men av de sju forwardsspelarna som skyddas så ser jag (tyvärr?) ingen plats för de två bland de sju. Frågetecknet är väl kanske Michael Spacek, men hans imponerande uppvisning i VM får mig att tro att Frölunda hade skyddat honom i en sådan här situation.

Johansson kändes gjuten i Crowns lag, däremot var jag mer velig kring det andra valet från Frölunda. Ett tag var jag inne på att plocka Jens Olsson, som jag tyckte var fin förra säsongen, men när jag sedan började få det större lagpusslet på plats så kändes det som slöseri att ha honom som någon slags sjunde-åttonde back i laget.

Därför gick jag i stället på Rosseli Olsen-spåret.

Crowns väljer: Mats Rosseli Olsen & Filip Johansson

Färjestad BK





Den stjärnspäckade forwardssidan gjorde att åtminstone en mycket namnstark forward skulle tvingas lämnas exponerad för Crowns. Hemvändande Jacob de la Rose, Linus Johansson, Joakim Nygård och Marcus Nilsson skyddades illa kvickt. Michael Lindqvist kändes given att skydda. Victor Ejdsell lika så.

Sedan blev det knepigt.

Både Daniel Viksten och Gustav Rydahl fanns nu kvar att skydda, men bara en forwardsplats. Skulle Färjestad rent av skydda åtta forwards och lämna samtliga backar (bortsett från lån och de undantagna) tillgängliga? Nej, att lämna både Jesse Virtanen och Mikael Wikstrand exponerade var inget alternativ.

I slutändan föll valet på att exponera Rydahl framför Viksten, då Viksten kommer från en otrolig säsong med en skytteligaseger i SHL, medan Rydahl fick stora delar av säsongen förstörd av skador. Just skadorna och skadebekymren blev det som i slutändan gjorde att Rydahl var den som fick exponeras, tillsammans med Jacob Nilsson, som inte hade någon bra säsong och enligt Sportbladet uppges vara på väg bort från klubben i det verkliga livet.

De två blev de givna valen för Crowns, som därmed får in välkommen spets i forwardsuppsättningen.

Crowns väljer: Gustav Rydahl & Jacob Nilsson

IK Oskarshamn





Oskarshamn var ett av de svårare lagen att göra en skyddad lista för. Fredrik Olofsson var så klart helt given att skydda, men efter det kändes det nästan mer eller mindre hugget som stucket kring de andra platserna. I slutändan föll jag tillbaka på det jag faktiskt sett från spelarna i fråga, där många av de oskyddade faller under kategorin ”oscoutade”. Visst, Muzito Bagenda, Karlkvist och Johnsson har man väl hyfsad koll på, men de andra har jag ingen aning om vilken klass de håller. Dale Weise må vara tungt NHL-meriterad, men han har inte spelat på en hel säsong och spenderade stora delar av sin senaste säsong i NHL utanför just NHL.

På backsidan kändes Cooper som den enda helt givna spelaren att skydda, men i slutändan var det den offensiva flärden som fick mig att skydda både Larsen och Pilö, då det finns en stor uppsida i bägge spelarna.

Crowns väljer: Patrik Karlkvist & Tim Juel

Leksands IF





Matt Caito och Jonas Ahnelöv var de två först backarna jag satte upp på den skyddade listan. Sedan velade jag vem den tredje backen skulle bli, men i slutändan föll valet på Jonas Fransson, som när han väl var frisk var en framträdande back för Leksand den gångna säsongen. Det innebär att intressanta August Berg samt stabile Patrik Norén finns tillgängliga på backsidan.



Den stora utmaningen var att sätta ihop forwardslistan på ett rättvist sätt. Ashton, Camper och Kloos kändes givna att säkra upp. Zackrisson och Lang fyllde på den skyddade listan, medan Åman spelat precis över gränsen för vad som krävdes för att inte behöva skyddas. Där resonerade jag att ”Tjomme” skulle välja att skydda Åman för att inte tappa en ung, lovande, egen produkt till Crowns.

Även nyförvärvet Max Veronneau skyddas.

Det medför att tre trotjänare i form av Karlsson, Knuts och Ritola skulle lämnas exponerade. Ritola har dragits med en hel del skadebekymmer de senaste åren, vilket gjorde att ”Tjomme” i detta hypotetiska scenario vågade lämna honom oskyddad utan att vara speciellt bekymrad över att Crowns skulle norpa honom…

Det skulle han inte ha gjort.

Crowns väljer: Mattias Ritola & Patrik Norén

Linköpings HC





På forwardssidan var det minst sagt snålt, då bara Jimmy Andersson lämnas oskyddad. Då 31-åringen inte lockade GM Kågström speciellt mycket riktades istället fokus på försvaret.

Jonas Junland och Jesper Pettersson kändes gjutna på den skyddade listan. Den tredje, och sista, platsen stod sedan och vägde mellan Mattias Bäckman och Max Lindroth. Bäckman har dragits med enorma skadeproblem de senaste åren, men har förmåga att vara en riktigt, riktigt bra SHL-back när han väl är frisk. Lindroth å sin sida känns som LHC:s kanske mest intressanta back, men högstanivån i Bäckman och att han nu, förhoppningsvis, lagt skadebekymren bakom sig vägde över till 28-åringens fördel.

Även nyförvärvet Craig Schira lämnas oskyddad, vilket gör att Crowns får möjlighet att lägga vantarna på en rutinerad och beprövad SHL-pjäs.

Crowns väljer: Max Lindroth & Craig Schira

Luleå HF





Tre Kronor-meriterade Jonathan Andersson hinner inte ens debutera i Luleå innan han lämnar för spel i Crowns, då Erik Gustafsson, Julius Honka och Oscar Engsund alla skyddas före honom.

Tack vare (eller på grund av, sett ur Crowns synvinkel) så kan ingen målvakt plockas från Luleå, då Jesper Wallstedt inte spelat de 30 seniormatcher som krävs för att han ska behöva skyddas. Annars hade en av dessa två målvakter varit givna i expansionslaget.

Jag hjälper även Luleå ur det lilla bekymret med Brendan Shinnimin, där många supportrar ställt sig mot värvningen av den tidigare (?) i Luleå-led mer eller mindre avskydde kanadensaren. Han skyddas inte i expansionsdraften, vilket ger Crowns möjligheten att inte bara lyfta in en retsticka, utan även också en riktigt duktig hockeyspelare.

Crowns väljer: Jonathan Andersson & Brendan Shinnimin

Malmö Redhawks





Här lockade det rejält att plocka upp Daniel Marmenlind, fjolårets bästa målvakt i Hockeyallsvenskan, men med vad som kom att bli tillgängligt lite längre ned i denna text så valde jag i slutändan att ändå hoppa på Malmös hyperintressanta målvaktsförvärv.

På backsidan kändes Lerby och Lauridsen som givna spelare att skydda, medan Joakim Ryan blev den tredje backen att placeras på den listan, då han trots allt är ett NHL-förvärv. Det lämnade Tre Kronor-meriterade Adam Ollas Mattsson tillgänglig för expansionslaget, vilket också blev ett av det nya SHL-lagets val från Malmö.

Eftersom att Alexander Molldén presenterades efter deadlinen den 12 juni ingår han inte på Malmös lista.

På forwardssidan lämnas Brodecki, Forsberg och Olofsson som oskyddade. Både Brodecki och Forsberg hade ganska tunga säsonger ifjol, medan Olofsson inte heller kanske hade någon otrolig säsong, men ändå snäppet bättre i mina ögon.

Jag velade som sagt om jag skulle plocka Marmenlind som mitt andraval i Malmö, men till slut beslöt jag mig för att bredda forwardsuppsättningen med Johan Olofsson som därmed får lämna Malmö efter fyra säsonger i Skåne.

Crowns väljer: Adam Ollas Mattsson & Johan Olofsson

Rögle BK





Beslutet att lämna Marmenlind ovald bottnar mångt och mycket över det faktum att Clang lämnades exponerad på Rögles lista. Han var nära att, likt Wallstedt, vara undantagen från att behöva skyddas, men de 32 allsvenska matcherna för Kristianstad i fjol var två för många för att Rögle skulle slippa det här MYCKET hypotetiska problemet.

Med det sagt så är det bara för Crowns att tacka och ta emot, då jag har svårt att se att Rögle skulle välja att exponera Christoffer Rifalk i Clangs ställe.

På backsidan finns intressanta namn i tacklingsexperten Erlend Lesund eller skicklige Lucas Ekeståhl Jonsson, men det är trots allt på forwardssidan det andra valet från Ängelholmslaget kommer att plockas från.

Då deadlinen för listan var den 12 juni så ingår alltjämt Éric Gelinas på listan över skyddade spelare, trots att det under söndagen stod klart att han skulle flytta för NHL-spel.

GM Chris Abbott ställs inför tuffa beslut när det gäller forwardssidan. I slutändan valde jag att inte helt okontroversiellt lämna trotjänaren Mattias Sjögren tillgänglig för Crowns. Både nyförvärvet Ludvig Larsson, som hade i princip hela SHL efter sig men valde Rögle, samt Anton Bengtsson, som vuxit enormt sedan flytten från HV71, går före Sjögren på listan.

Det lämnar Sjögren exponerad – Crowns tackar och tar emot.

Crowns väljer: Calle Clang & Mattias Sjögren

Skellefteå AIK





Det bjuds inte på mycket uppe i norra Västerbotten, direkt. De tunga spelartappen under våren och sommaren har gjort så att Skellefteå står bra rustade inför en mycket hypotetisk expansionsdraft.

Alltid något, va?

På backsidan skyddas hemvändande Pudas, medan fjolårets stora genombrottsmän i Oskar Nilsson och Adam Wilsby skyddas från Crowns klor. Det lämnar bland andra nyförvärvet Michael Kapla, som var en av hockeyallsvenskans bästa backar den gångna säsongen, tillgänglig. Kapla blir ett av valen från Skellefteå.

Det andra valet finner vi på forwardssidan där Linus Lindström nu får till ett litet miljöombyte efter att ha spenderat hela karriären i Skellefteå, bortsett från en kort lånesejour i BIK Karlskoga. Lindström var en stor, offensiv talang som junior – kan han få utlopp för det i Crowns?

Crowns väljer: Michael Kapla & Linus Lindström

Timrå IK

Undantaget expansionsdraften på grund av/tack vare att man är nykomlingar i ligan.



Växjö Lakers





Liksom Skellefteå är det inget stort utbud på spelare hos den svenska mästaren Växjö. Endast fem spelare finns tillgängliga från Växjö – och återigen blir det en forward och en back som hamnar i Crowns förvar.

Jag bollade länge och väl med mig själv kring vem av Hardy Häman Aktell och Juuso Vainio som skulle lämnas exponerad. Båda gjorde ungefär likartade säsonger rent prestationsmässigt den gångna säsongen, även om Häman Aktell kanske presterade bättre sett till förväntningar.

I slutändan föll ändå valet på att exponera Häman Aktell, då Vainio trots allt snittade mer istid under fjolårssäsongen och därmed kan tolkas ha en större roll i Växjös lagbygge. Hårde Hardy Häman blir backvalet från Växjö Lakers.

På forwardssidan stod det mellan Ludvig Nilsson och Emil Forslund. Två kanske inte jättesexiga forwards, men två helt klart hyggliga SHL-forwards. Valet föll här på Nilsson då han, i mina ögon, kommer från en bättre säsong än Forslund.

Crowns väljer: Hardy Häman Aktell & Ludvig Nilsson

Örebro HK





Örebro täcker av sina absoluta nyckelspelare på den skyddade listan, men lämnar samtidigt en sådan profil som Stefan Warg och ett nyförvärv som Joel Mustonen oskyddade.

Även intressante Marcus Hardegård fanns att tillgå här och detta skulle sannerligen kunna bli ett val som Crowns skulle kunna komma att få ångra, men för att få en bättre balans mellan höger- och vänsterskyttar på blålinjen så faller valet på Stefan Warg. Warg är inte den spexigaste backen, men hans ledaregenskaper går det inte ifrågasätta då han under säsongen blev lagkapten för Örebro. Det i sig kanske talar för att Örebro skulle göra mycket i sin makt för att skydda Warg, men jag ser honom inte som bättre eller viktigare än de tre backarna som nu skyddas istället.

I stället för att även plocka Hardegård (och därmed sitta på mer eller mindre två kompletta backuppsättningar) så faller det andra – och sista valet i expansionsdraften 2021 – på Joel Mustonen. Svensk-finländaren hade en väldigt tuff fjolårssäsong med covid-problematik, men det finns mycket hockey i Mustonen, något han visat upp under sina år i SHL.

Crowns väljer: Stefan Warg & Joel Mustonen

***

SPELARTRUPPEN

MÅLVAKTER

31. Tim Juel (Oskarshamn)

35. Calle Clang (Rögle)

89. Niklas Svedberg (Djurgården)

BACKAR

3. Michael Kapla (Skellefteå)

5. Filip Johansson (Frölunda)

6. Craig Schira (Linköping)

7. Hardy Häman Aktell (Växjö)

22. Jonathan Andersson (Luleå)

26. Patrik Norén (Leksand)

55. Max Lindroth (Linköping)

66. Stefan Warg (Örebro) (A)

73. Adam Ollas Mattsson (Malmö)

FORWARDS

8. Johan Olofsson (Malmö)

11. Mattias Sjögren (Rögle) (C)

12. Adam Pettersson (Brynäs)

15. Gustav Rydahl (Färjestad) (A)

16. Linus Lindström (Skellefteå)

21. Mattias Ritola (Leksand)

24. Brendan Shinimin (Luleå)

29. Ludvig Rensfeldt (Djurgården)

40. Joel Mustonen (Örebro)

41. Ludvig Nilsson (Växjö)

51. Mats Rosseli Olsen (Frölunda)

70. Jacob Nilsson (Färjestad)

74. Noel Gunler (Brynäs)

89. Patrik Karlkvist (Oskarshamn)

Kommentar: Allt som allt en hygglig SHL-trupp. Det är väl ungefär vad man kan förvänta sig av ett lag av, om man ska vara riktigt tuff, "rejects". Inga riktiga spetsnamn finns på backsidan, men både Filip Johansson och Max Lindroth har potential att ta stora roller offensivt i det här lagbygget.



Backuppsättningen är nästan för bred, då inte mer än sju backar får plats i samma laguppställning. Hade detta varit i Nordamerika hade Crowns i det här skedet försökt trejda bort några av breddbackarna mot draftval eller kanske en mer spetsig back, men vi får leva med att ha en bred men ospetsig backsida, helt enkelt.

På forwardssidan finns lite mer spets i form av främst Gustav Rydahl, som skulle bli en absolut nyckelspelare i det här laget. En personlig favorit i Noel Gunler skulle få en riktig chans att blomma ut på SHL-nivå, samtidigt som Jacob Nilsson skulle ges möjligheten att hitta tillbaka till de gamla, goa Mora-nivåerna.

Niklas Svedberg skulle tillsammans med Clang få göra upp om speltiden mellan stolparna, medan Tim Juel skulle få axla den mycket otacksamma rollen som tredjemålvakt.

Laget som sådant skulle hävda sig rätt bra i SHL. En play in-plats är nog det minsta man skulle kunna begära av det. En utmanare likt Vegas under sitt första år i NHL? Nej, inte direkt. Samtidigt finns det potential hos en rad av spelarna i laget att blomma ut och ta SHL med storm.

Jag ger oss ett play in-uttåg i två raka matcher till våren. Men kom då ihåg vi har något bra på gång och vi måste lita på processen, som det brukar heta.

Jag börjar redan låta som en klubbledare.