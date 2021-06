"Nån gång skulle man vilja återvända till Djurgården"

Han sitter på utgående kontrakt med Montréal Canadiens och går en oviss sommar till mötes. Lukas Vejdemo har sin gamla SHL-klubb Djurgården i bakhuvudet, men vill helst av allt ge NHL en chans till. Även om det kan bli en riskfylld väntan på besked i sommar.

– Det är det som är lite nackdelen. Skulle man inte få något erbjudande kan man sitta utan kontrakt i slutet av juli, säger han till hockeysverige.se.



Som hockeysverige.se skrev i en tidigare text med Lukas Vejdemo i veckan är den 25-årige centern kvar i Nordamerika som reservspelare för Montréal Canadiens under deras resa djupt in i slutspelet. Det har inte blivit några NHL-matcher för centern den här säsongen, utan enbart 27 matcher för farmarlaget Laval Rocket i AHL. Detta efter att ha gästspelat i Hockeyallsvenskan med Södertälje SK under hösten.

– Det har varit en konstig och lång säsong, konstaterar Vejdemo.

– Det var kul att testa på att spela i Sverige, men jag spelade inte alls så bra hockey i Södertälje. Jag tror ändå det var bra att få lite matcher innan jag kom över hit.

Han gick in i träningslägret med en positiv känsla och tyckte att han presterade bra. Men inte tillräckligt bra för att vinna ett jobb i laguppställningen.

– Jag gjorde en bra camp när jag kom över, men det var ett kort träningsläger utan träningsmatcher och det kändes som laget var ganska satt från början så det slutade med att jag fick vänta två månader till, januari och februari, innan AHL började., berättar han.

– Där fick jag en riktigt bra start både spel- och poängmässigt. Laget var också riktigt heta. Vi hade redan vunnit serien efter nästan halva säsongen. Det var ändå ett roligt år.

"JAG VISSTE VAD SOM VÄNTADE"

Vejdemo öppnade AHL-säsongen med åtta poäng på tio matcher. En och en halv månad in på grundserien blev han dock skadad och missade nästan en månads spel. Det stängde definitivt dörren för NHL-spel.

– Det är klart man hade som mål att få spela lite NHL-matcher i år. Speciellt när jag startade så bra i AHL hoppades jag få en chans. Det är målet man har, men samtidigt hade vi riktigt bra i Laval och vann vår division överlägset. Jag fick vara en ledande spelare där och vi hade ett riktigt bra år på det sättet.



Det har varit tuffa restriktioner i Kanada under pandemin, hur påverkade det här dig i livet utanför rinken?

– Jag visste vad som väntade när jag åkte över. Det har varit mycket tid i lägenheten och man har vant sig vid att gå hem och nästan isolera sig. Men jag tycker ändå att det funkat okej. Man har kanske stannat lite extra på rinken för att få lite mer socialt liv.

Lukas Vejdemo. Foto: Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports

När säsongen är över går Lukas Vejdemos kontrakt med Montréal Canadiens ut. Han säger sig inte ha tagit något beslut kring sin framtid.

– Nej, jag vet inte riktigt... Vi får se hur långt Canadiens går och så får jag ta ett beslut efter det. Nu kan jag bli unrestricted free agent och kanske får lite mer valmöjligheter. Jag har inte alls bestämt mig utan vill avvakta och se.

"JAG OCH JOCKE HAR KONTAKT"

Att han blir unrestricted free agent innebär att han kan ta emot anbud från samtliga NHL-klubbar och inte längre är bunden till Montréal Canadiens. Det är lockande, medger han.

– Jag har varit här i tre år och trivs väldigt bra i Montréal. Det är en grym organisation. Men det kanske skulle vara kul att testa något nytt också om man skulle få den möjligheten och se om man kan få chansen någon annanstans. Jag får se lite hur Montréals tankar går också. Jag har i alla fall inget emot att stanna kvar här i något år till.



Har du haft några tankar på att flytta hem till Sverige?

– Jag vill se först om det finns något intresse för mig här borta så får jag ta ett beslut efter det.

Det låter som du är villig att vänta, trots att det lär bli sent på grund av hur långt den här säsongen blivit förskjuten i Nordamerika?

– Det är det som är lite nackdelen. Skulle man inte få något erbjudande kan man sitta utan kontrakt i slutet av juli, men den risken får jag ta då. Just nu är jag villig att vänta och se.

Har du haft någon kontakt med Djurgården?

– Jo, jag och "Jocke" (Eriksson, sportchef) har alltid haft lite kontakt sedan jag stack över. Det är något man har i bakhuvudet att nån gång skulle man gärna vilja återvända till Djurgården, men får man se när eller om det blir så. Det får man ta då. Just nu vet jag inte.

Tills vidare är det Montréal Canadiens som gäller, eller åtminstone den träningsgrupp bestående av en målvakt och fem utespelare som agerar reserver åt den ordinarie truppen under slutspelet. Lukas Vejdemo ser det som utvecklande och roligt, de små chanserna till spel till trots.

– Vi kör hårt, 50 minuter varje pass och vår coach (Joël Bouchard) gör något roligt av det. För man vet ju aldrig, det kan gå snabbt och så får man plötsligt en chans även om jag i ärlighetens namn tror att spel är en bit bort. Man får ändå försöka vara redo, Framför allt är det kul bara att få vara här och följa slutspelsfebern som råder i Montréal, få se hur fansen reagerar. Man har bara hört talas om hur det kan vara, men inte upplevt det förrän nu. Det är lite häftigt.

TV: Analys av Djurgårdens IF:s säsong 2020/21