"Ruggigt besviken på min personliga prestation"

Han är 39 år - men lika motiverad som tidigare. Joel Lundqvist berättar i en intervju med hockeysverige.se om hur han orkar hålla motivationen uppe - och förra säsongens stora besvikelse.

– Det finns inte mycket positivt att ta med sig därifrån, säger han.

När Joel Lundqvist debuterade i elitserien säsongen 2000/01 hette medspelarna Magnus Johansson, Jonas Johnson, Ronnie Sundin, Mikael Andersson, Patrik Carnbäck, Stefan Larsson, Håkan Algotsson, Pelle Prestberg och så vidare. Då spelade till och med fortfarande Frölundas fystränare Pär Edlund.

Trots att Lundqvist spelat hockey under 34-35 av sina år tycks ändå suget finnas där för att inleda den inte alltid allt för roliga försäsongsträningen.

- Jag har fyra SM-guld så nu går jag för det femte, säger Joel Lundqvist med ett lätt skratt då hockeysverige.se får en intervju med honom då han är på väg från hemmet i Göteborgs skärgård till träningen vid Frölundaborg.

- Att få vara med att vinna är otroligt kul och hockey är fortfarande väldigt roligt. Just stunderna att få vara med i ett vinnande lag är fantastiskt kul. Det känner jag fortfarande ett driv för.



Många spelare i Frölunda vittnar om att du är den som kanske tränar hårdast av alla på försäsongsträningen, har du blivit bättre på försäsongsträning under åren?

- Jag tycker alla tränar hårt så det är inte så att jag tränar hårdast. Däremot är jag noga med det jag gör, förberedelserna och att ta hand om kroppen.

- Klart att jag tränar hårt, men det gäller också att träna lite smartare när man börjar bli äldre. Jag kör inte exakt som 20,22-åringarna i laget gör. Det är vissa övningar som jag väljer bort och så vidare. Det handlar mer om en smartness att förstå sin kropp, att ta hand om den på ett bra sätt.

SOMMARTIDEN

Hur mår kroppen efter så pass många säsonger inom elithockeyn både nationellt och internationellt?

- Förvånansvärt bra, peppar, peppar… Jag har haft flera frakturer genom åren, inte minst käken som jag haft nu. Det är skador som läker och bli bra. Jag har varit förskonat från skador på knän, rygg eller allt vad det kan vara. Det känns bra och jag har kunnat trycka på bra i träningarna.



Kan du ibland känna att det skulle vara skönt med lite mer hängmattetid under somrarna?

- Det gäller självklart att hitta stunder för det också. Sommaren är en viktig period även för att ladda batterier. Som jag sa har jag ett driv för det här och självklart finns där också en revanschlusta efter förra säsongen.

- Nu finns det tid för att stoppa in mycket träning, men också att försöka vila den mentala delen för sedan blir det en typ av anspänning under säsongen med allt som är då.

Bildbyrån



Är du en person som alltid vill ha något att göra även på sommaren?

- Klart att jag har det livet jag har som trebarnsfar med allt vad det innebär. Det blir såklart att jag är i gång med olika saker, är på barnens aktiviteter eller andra saker utanför hockeyn.Det gäller att hitta sina andningshål där jag bara kan ta det lugnt också, men jag tycket att det är en hel del att göra utanför hockeyn också.

"ÅR FÖR ÅR..."

Joel Lundqvist bor några mil utanför Göteborg och resorna fram och tillbaka mellan ishallen och hemmet har blivit som ett litet andningshål för honom.

- Ja, det är en del och jag tycker att det är rätt skönt. Det blir en tid att rikta fokus ”vad är dagens, upplägg, plan, träning, match…”

- När jag ska hem blir det en tid för att stänga saker och ting. Få lite tid att byta fokus helt enkelt, så det känns helt enkel bra att få den tiden.



Hinner din och Henriks familj ses mycket under sommaren?

- Det blir till och från. Henrik kom hem för någon vecka sedan så då har vi setts. Sedan är det klart att dom har mycket omkring sig och vi har vårt, men vi försöker ses så mycket vi kan.

- Det blir mest att vi ses i Göteborg, men det kan även bli någon avstickare till Båstad under sommaren.

Du är 39 år ung, hur tänker du kring den åldersfixering som är kring idrotten?

- Jag tror att alla över lag är så medvetna om hur man ska träna och sköta om sig med kost, återhämtning och sömn vilket jag tror ökar förutsättningen för längre karriärer. Sedan är såklart nummer ett att du har motivationen och orkar lägga ner jobbet. Sedan gäller det att ha lite flyt på vägen med just det fysiska, att du klarar dig från skador och annat. Det är också en del.

- Dessutom är det så att vara i ett lag, att man inte tänker på att vissa är hälften så gamla. Alla är där för samma grej, att spela. Sedan ser det väldigt olika ut utanför rinken, men när man väl är där är man som alla andra.



Hur långt fram blickar du som spelare?

- År för år, men det har jag egentligen gjort sedan jag var 35 år.

Joel Lundqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist



Kan du se dig själv jobba som ledare efter karriären med tanke på att du spelat ishockey i mer eller mindre hela ditt liv?

- Klart att jag i hockeyn har min plattform och det jag kan. Sedan har jag sagt att jag vill fokusera på spelet hela vägen ut. Sedan får min nästa del av livet komma den dagen jag lägger av.

- Jag har varken öppnat eller stängt några dörrar där. Vi får se lite hur det blir.

"INTE MYCKET POSITIVT"

Joel Lundqvist spelade 39 av Frölundas matcher säsongen 2020/21 och svarade för tio mål och totalt 23 poäng. En säsong han är långt ifrån tillfreds med.

- Det finns inte mycket positivt att ta med sig därifrån. Det var en tuff säsong på alla sätt och vis. Både för laget, men självklart framför allt för min egen del. Nu har jag lagt den säsongen bakom mig och blickar framåt. Säsongen var bara jobbig på många olika sätt.



Hur motiverade du dig att prestera i match efter match samtidigt som det inte var några fans på läktarna runt om i landet?

- Man vänjer sig. Klart att det var en omställning i början, men sedan blev även det vardag. Jag tycker ändå fokuseringen fanns där även om det såklart fattades ett stort moment i matcherna.

- Jag tycker ändå att tävla och närvaron fanns där, men såklart att den sista intensiteten och adrenalinet kanske försvann när det inte blev det här trycket under matcherna. Det kommer att bli en omställning att gå tillbaka till publik då det var så länge sedan.



Är det en revanschlusta du känner inför kommande säsong?

- Jag är ruggigt besviken på min personliga prestation. Sedan har vi som lag högre ambitioner än vad vi presterade förra säsongen. Vi blickar framåt och vill verkligen göra saker och ting mycket bättre.

Lasse Björn har tagit nio SM-guld, siktar du på att tangera det innan du lägger av?

- (Skratt) Det kan vara svårslaget, men målsättningen är att alltid varit med och fajtas om det. Det finns inget annat mål än det nästa säsong.

