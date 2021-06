Tappade allt - efter svenskarnas felpassningar

– De spelade ut oss under stora delar av matchen, säger Stone till NBC.

Efter två segrar för Colorado hade Vegas lyckats ta sig tillbaka i matchserien via två vinster på hemmaplan. Golden Knights visste inför nattens bortamatch dock att de behövde vinna åtminstone en match i Denver för att ha en chans att gå vidare.

Länge såg det ut som att den matchen inte skulle komma i natt, i alla fall.

Efter att Vegas varit det spelförande laget i tre raka matcher var det nämligen Colorado som tog kommandot i natt - både spelmässigt och målmässigt. Brandon Saad var den som öppnade målskyttet med bara en sekund kvar av den första perioden, då han slängde iväg ett till synes ganska harmlöst handledsskott som Marc-André Fleury släppte in. I mittperioden, då Colorado var totalt dominanta och vann skotten med 11-5, satte Joonas Donskoi 2-0.

Sen vände allt. Bara en minut in i den tredje perioden gav André Burakovsky bort pucken i egen zon. Svensken försökte sig på en svår passning som Mattias Janmark läste. Kort därefter hamnade pucken hos Alex Tuch, som reducerade. Bara tre minuter senare var det en annan svensk som slog en felpassning. Gabriel Landeskog missade helt när han skulle spela fram Ryan Graves i en kontring. Pucken träffade lagkompisen på skridskon och hamnade i stället hos William Karlsson. Vegas stjärnsvensk tog in pucken i offensiv zon, visade kyla, och spelade sedan fram stekhete Jonathan Marchessault som gjorde 2-2.

Helt plötsligt var matchen kvitterad.

2-1



