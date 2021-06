Så är läget i alla SDHL-lag

Varje månad gör Ronnie Rönnkvist en genomgång av hur läget är i SDHL-lagen. Här får ni ta del av de senaste nyheterna och övergångarna.



Sportcheferna och tränarna i SDHL jobbar just nu hårt med att både förlänga med förra säsongens spelare och värva nytt. Därför är också bedömningarna och tankarna kring lagen högst spekulativa, men nu börjar det ändå ramla in kontraktsförlängningar mer eller mindre varje dag. Trupperna börjar ta mer och mer form i en del av lagen.



Hockeysverige Plus kommer till och från kika in och se hur bygget av lagen fortgår. Så här är läget i lagen då vi är i början av juni. (Det kan saknas någon spelare då all information från klubbarna eventuellt inte nått hockeysverige.se).



AIK

(Utslagna i kvartsfinal)



Truppen just nu:

Coacher:

Jared Cipparone

Snorri Sigurbergsson



Matchrapporter: Straffseger för Modo borta mot AIK Luleå gjorde fem mål i tredje perioden – vann stort mot AIK Äntligen seger för AIK mot Göteborg HC Linköping segrare hemma mot AIK Seger för Djurgården hemma mot AIK Sabina Küller tremålskytt i AIK:s seger mot Leksand Straffseger för SDE borta mot AIK Luleå besegrade AIK och toppar nu tabellen Målfest för HV 71 borta mot AIK Göteborg HC vann mot AIK – trots underläge Efter förlustraden: Seger igen för AIK – 2-1 mot Djurgården Segerraden förlängd för Brynäs – besegrade AIK Segerraden förlängd för Brynäs – besegrade AIK Förlustsviten bruten för Leksand – efter 4-1 mot AIK AIK höll nollan och tog stark seger mot Linköping Luleå säkrade seriesegern efter 5-1 mot AIK AIK slutspelsklart efter seger mot Göteborg HC Modo avgjorde tät match mot AIK i tredje perioden HV 71 segrare hemma mot AIK SDE höll nollan och tog stark seger mot AIK Luleå vann mot AIK i första matchen Luleå avgjorde matchserien mot AIK SDE vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Luleå Formstarka SDE tog ny seger mot Modo Segerraden förlängd för HV 71 – besegrade SDE Linköping tog bonuspoängen hemma mot SDE Seger för Djurgården efter avgörande i förlängningen mot SDE Sjätte raka för Brynäs efter seger mot SDE Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för SDE Straffseger för SDE borta mot AIK Stark defensiv när Göteborg HC vann mot SDE Seger för HV 71 på bortaplan mot SDE Sarah Bujold och Sofie Lundin matchvinnare borta mot SDE Brynäs ny serieledare efter seger mot SDE 16 raka segrar för Luleå – efter 3-2 mot SDE Väntad seger för Luleå som förlänger vinstsviten Efterlängtad seger för SDE – bröt förlustsviten Stark defensiv när SDE vann mot Modo Modo slog SDE efter Jaycee Magwoods dubbel HV 71 segrare hemma mot SDE SDE höll nollan och tog stark seger mot AIK Juniorstjärnans hattrickshow – i Brynäs kross Brynäs vann och avgjorde matchserien Luleå ny serieledare efter 5–0 mot Leksand Leksand vann – efter Dominique Rüeggs hattrick Stark defensiv när Linköping vann mot Leksand Andrea Dalen i målform när Djurgården vann mot Leksand Sabina Küller tremålskytt i AIK:s seger mot Leksand Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för SDE Första segern för säsongen för Göteborg HC Linköping avgjorde i sista perioden och vann mot Leksand Stark defensiv när Djurgården vann mot Leksand Leksand nollades - för tredje gången på fyra matcher Förlustsviten bruten för Leksand – efter 4-1 mot AIK Jaycee Magwood tremålskytt i Modos seger mot Leksand Luleå gjorde tre mål i tredje perioden – vann stort mot Leksand Storseger för Luleå borta mot Leksand Leksand slog Göteborg HC på hemmaplan Storseger för HV 71 borta mot Leksand LHC nollade Leksand - ett mål räckte Djurgården fortsätter att vinna – har nu fem raka segrar Brynäs höll nollan och tog stark seger mot Leksand Rhyen Mcgill det stora utropstecknet när Linköping slog Göteborg HC Stark defensiv när Linköping vann mot Leksand Stjärnduon klev fram - Brynäs upp i topp Linköping segrare hemma mot AIK Djurgården vann borta mot Linköping Linköping tog bonuspoängen hemma mot SDE Dålig start sänkte Linköping mot Modo Luleå fortsätter att vinna – har nu sju raka segrar Carly Bullock och Rhyen Mcgill avgjorde hemma mot HV 71 Linköping avgjorde i sista perioden och vann mot Leksand Brynäs ny serieledare efter seger mot Linköping HV 71 avgjorde tät match mot Linköping i tredje perioden HV 71 avgjorde i förlängningen mot Linköping Luleå vann borta mot Linköping Linköping vann mot Modo på hemmaplan AIK höll nollan och tog stark seger mot Linköping Storseger för Linköping borta mot Göteborg HC Brynäs avgjorde i sista perioden och vann mot Linköping LHC nollade Leksand - ett mål räckte Djurgården avgjorde i straffläggningen borta mot Linköping Djurgården vinner tjuvstarten på kvartsfinalserien Skön seger för Djurgården mot Linköping i första matchen Djurgården säkrade segern mot Linköping Luleå ny serieledare efter 5–0 mot Leksand SDE vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Luleå Luleå gjorde fem mål i tredje perioden – vann stort mot AIK Luleå vann enkelt borta mot Modo Talangens succé: Nollade tidigare klubben. Luleå ny serieledare efter seger mot HV 71 Fem raka segrar för Luleå – efter 4–1 mot Göteborg HC Luleå fortsätter att vinna – har nu sju raka segrar Luleå besegrade AIK och toppar nu tabellen Målfest för Luleå hemma mot Göteborg HC Luleå vann borta mot Linköping Luleå upp i topp efter seger mot Djurgården Luleå ny serieledare efter seger i toppmötet med Brynäs Luleå gjorde tre mål i tredje perioden – vann stort mot Leksand 16 raka segrar för Luleå – efter 3-2 mot SDE Storseger för Luleå borta mot Leksand Väntad seger för Luleå som förlänger vinstsviten Luleå säkrade seriesegern efter 5-1 mot AIK Tuff match slutade med seger för Luleå mot Modo Seger för Luleå borta mot Modo Luleå vann mot AIK i första matchen Luleå avgjorde matchserien mot AIK Luleå tar jättekliv mot final Djurgården vann – håller serien mot Luleå vid liv Luleå till SM-final – för fjärde året i rad Smakstart för Luleå – vann mot Brynäs Luleå avgjorde i förlängningen – kopplar ett järngrepp om SM-finalen Luleå säkrade SM-guldet mot Brynäs efter rysare Modo kunde inte stoppa formstarka Brynäs Sanni Hakala det stora utropstecknet när HV 71 slog Brynäs Stjärnduon klev fram - Brynäs upp i topp Sjätte raka för Brynäs efter seger mot SDE Ryck i sista perioden avgjorde för Brynäs borta mot HV 71 Brynäs ny serieledare efter seger mot Linköping Formstarkt Brynäs tog ännu en seger Brynäs ny serieledare efter seger mot SDE Segerraden förlängd för Brynäs – besegrade AIK Segerraden förlängd för Brynäs – besegrade AIK Brynäs besegrade Modo – är ny serieledare Luleå ny serieledare efter seger i toppmötet med Brynäs Stark seger för Brynäs i toppmatchen mot HV 71 Anna Meixner gjorde två mål när Brynäs vann mot Göteborg HC Brynäs avgjorde i sista perioden och vann mot Linköping Tre poäng till Djurgården efter avgörande i slutperioden mot Brynäs Brynäs höll nollan och tog stark seger mot Leksand Juniorstjärnans hattrickshow – i Brynäs kross Brynäs vann och avgjorde matchserien Brynäs har HV 71 i sitt grepp efter ännu en seger Brynäs till SM-final för första gången på åtta år Smakstart för Luleå – vann mot Brynäs Luleå avgjorde i förlängningen – kopplar ett järngrepp om SM-finalen Luleå säkrade SM-guldet mot Brynäs efter rysare Rhyen Mcgill det stora utropstecknet när Linköping slog Göteborg HC Djurgården höll nollan och tog stark seger mot Göteborg HC Leksand vann – efter Dominique Rüeggs hattrick Äntligen seger för AIK mot Göteborg HC Modo utklassade Göteborg HC på bortaplan Fem raka segrar för Luleå – efter 4–1 mot Göteborg HC Sköt två mål - blev Djurgårdshjälte Första segern för säsongen för Göteborg HC Stark defensiv när Göteborg HC vann mot SDE Göteborg HC vann mot AIK – trots underläge Målfest för Luleå hemma mot Göteborg HC HV 71 höll nollan och tog stark seger mot Göteborg HC Storseger för Linköping borta mot Göteborg HC Leksand slog Göteborg HC på hemmaplan Anna Meixner gjorde två mål när Brynäs vann mot Göteborg HC AIK slutspelsklart efter seger mot Göteborg HC Efterlängtad seger för SDE – bröt förlustsviten Målfest för Djurgården borta mot Göteborg HC Michelle Löwenhielm det stora utropstecknet när HV 71 slog Göteborg HC Djurgården höll nollan och tog stark seger mot Göteborg HC Andrea Dalen i målform när Djurgården vann mot Leksand Djurgården vann borta mot Linköping Seger för Djurgården hemma mot AIK Seger för Djurgården efter avgörande i förlängningen mot SDE Djurgården vann efter avgörande i tredje perioden mot Modo Sköt två mål - blev Djurgårdshjälte Stark defensiv när Djurgården vann mot Leksand Formstarkt Brynäs tog ännu en seger Sarah Bujold och Sofie Lundin matchvinnare borta mot SDE Efter förlustraden: Seger igen för AIK – 2-1 mot Djurgården Modo slutspelsklart efter seger mot Djurgården Luleå upp i topp efter seger mot Djurgården Djurgården avgjorde i straffläggningen borta mot Linköping Målfest för Djurgården borta mot Göteborg HC Djurgården fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar Tre poäng till Djurgården efter avgörande i slutperioden mot Brynäs Djurgården fortsätter att vinna – har nu fem raka segrar Djurgården vinner tjuvstarten på kvartsfinalserien Skön seger för Djurgården mot Linköping i första matchen Djurgården säkrade segern mot Linköping Luleå tar jättekliv mot final Djurgården vann – håller serien mot Luleå vid liv Luleå till SM-final – för fjärde året i rad Modo kunde inte stoppa formstarka Brynäs Straffseger för Modo borta mot AIK Formstarka SDE tog ny seger mot Modo Luleå vann enkelt borta mot Modo Talangens succé: Nollade tidigare klubben. Modo utklassade Göteborg HC på bortaplan Seger för HV 71 efter avgörande i förlängningen mot Modo Dålig start sänkte Linköping mot Modo Djurgården vann efter avgörande i tredje perioden mot Modo Leksand nollades - för tredje gången på fyra matcher Formstarkt HV 71 tog ännu en seger Modo slutspelsklart efter seger mot Djurgården Linköping vann mot Modo på hemmaplan Brynäs besegrade Modo – är ny serieledare Jaycee Magwood tremålskytt i Modos seger mot Leksand Modo avgjorde tät match mot AIK i tredje perioden Stark defensiv när SDE vann mot Modo Modo slog SDE efter Jaycee Magwoods dubbel Tuff match slutade med seger för Luleå mot Modo Seger för Luleå borta mot Modo Drömstart när HV 71 vann efter förlängningsdrama Seger för HV 71 avgjorde matchserien