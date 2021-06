Här skjuter han skrällen till semifinal: "Ingen tror på oss"

– De enda vi har på vår sida är oss själva, fansen och våra familjer, säger matchvinnaren.



Om NHL skulle ha gått strikt efter tabellen, då hade Montréal inte ens varit i slutspel. De slutade först på en artonde plats i NHL, efter både New York Rangers och Dallas som missade slutspel. Men fjärdeplatsen i den kanadensiska divisionen räckte för att "Habs" skulle få spela vidare efter grundserien.

Väl i slutspelet var de, som väntat, på väg att åka ur snabbt. De låg under med 3-1 i matcher mot Toronto Maple Leafs - men vann tre raka och tog sig sensationellt vidare. Nu är de vidare ännu en runda efter att ha svept Winnipeg Jets i andrarundan.

De vann matchen med 3-2 efter förlängning. Erik Gustafsson inledde målskyttet och noterades därför för sin första fullträff i Montréaltröjan. Det häpnadsväckande är att Gustafsson kom in i laget inför match fem mot Toronto, efter att ha varit petad i inledningen av slutspelet. Han har alltså vunnit samtliga sju matcher han fått spela i Stanley Cup-slutspelet den här säsongen.

Den tidigare Frölundatalangen Artturi Lehkonen satte sedan 2-0, och gav Canadiens ett kanonläge att gå vidare. Winnipeg Jets hade emellertid inte gett upp, utan både reducerade och kvitterade i upptakten av den andra perioden. Logan Stanley blev målskytt båda gångerna, och tog således matchen till övertid.

Och där klev alltså Tyler Toffoli ram, redan efter 1:39, och tog Montréal till den sensationella semifinalen av Stanley Cup-slutspelet 2021.

– Det är ett av de största målen jag gjort. Vi har kul där ute och gör ett bra jobb. Vi spelar som om vi är en individ. Vi ska bara fortsätta spela så här, och förhoppningsvis fortsätta vinna, säger matchvinnaren på presskonferensen.

