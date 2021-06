Så ser Tre Kronors VM-grupp ut nästa år

Hockey-VM i Lettland blev ett gigantiskt misslyckande för Sverige då Tre Kronor åkte ut redan i gruppspelet och gjorde sitt sämsta VM sedan 1937.

Nästa år är det dock nya tag för de blågula som ska resa till Finland för hockey-VM 2022.

Under söndagskvällen, efter VM-finalen mellan Kanada och Finland, blev det klart vilka lag som Sverige kommer att ställas mot i gruppspelet nästa år.

Tre Kronor hamnar i grupp B som ska spela i Tammerfors och där kommer de att möta Finland, USA, Tjeckien, Lettland, Norge, Belarus och Storbritannien.

I Grupp A, som kommer att spela i Helsingfors, återfinns Kanada, Ryssland, Tyskland, Schweiz, Slovakien, Danmark, Kazakstan och Italien.

