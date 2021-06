Prices slutspelssuccé fortsätter: "Han ger oss vingar"

Carey Price var lite av ett osäkert kort för Montreal Canadiens inför Stanley Cup-slutspelet. 2015 års vinnare av Vezina Trophy drogs med skadeproblem och missade 19 av de 21 sista matcherna för Canadiens i grundserien, vilket borgade för frågan om kanske inte Jake Allen, som glänste i Prices frånvaro, skulle få chansen mellan stolparna.

Men Canadiens valde att satsa på Price – något man förmodligen är rätt nöjda med i dag.

I natt höll han sin första nolla i årets Stanley Cup-slutspel när han stoppade samtliga 30 skott som Winnipeg Jets skickade mot mål i Canadiens 1–0-seger.

– Han är stabil i varje match och han är verkligen i sin zon just nu, säger lagkamraten Phillip Danault till The Athletic.

– Han vill vinna. Han ger oss en chans att vinna varje kväll. Han gör alltid en räddning där man bara känner: "Oh, kom igen!". Han ger oss vingar.



"DET ÄR KUL"

Price står nu noterad för en räddningsprocent på totalt 93,5 procent samt ett snitt på strax över två insläppta mål per match på de nio matcher han vaktat Canadiens kasse i slutspelet.



I och med nollan leder nu Canadiens matchserien med 2–0 i matcher när serien vänder till Montreal. Matchens enda mål gjordes av Tyler Toffoli i numerärt underläge i den andra perioden.

– Det är kul, säger Price.

– Vi håller oss till vad som fungerar. Hockey är lustigt på det viset. Man vet aldrig om man prickar formen vid rätt tillfälle. Men vi har fortfarande, så klart, mycket jobb kvar att göra.



Winnipeg Jets – Montreal Canadiens 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Winnipeg: -

Montreal: Tyler Toffoli (3).