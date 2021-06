”Hatet som min familj har utsatts för är helt oacceptabelt”

Mark Scheifele stängdes av i fyra matcher efter den fula tacklingen på Jake Evans.

Nu pratar han för första gången om sitt straff – och berättar att hans familj har mottagit hat efter incidenten.

– Jag kan hantera det men att min familj ska behöva utstå det, det gör verkligen ont, säger Scheifele.



I slutet av den första matchen mellan Winnipeg Jets och Montreal Canadiens utspelade sig en omtalad incident. Jake Evans är precis i färd med att lägga i pucken i tom kasse för 5-3 till "Habs" då Mark Scheifele kommer instörtandes och kör över Evans samtidigt som pucken passerar mållinjen.

Evans flög då bakåt, slog i isen, knockades och låg utslagen på isen innan han fick medicinsk hjälp och kunde rullas av bår. Scheifele fick matchstraff och har sedan fått motta massiv kritik för överfallet.

NHL:s disciplinnämnd kollade sedan på situationen och bestämde sig för att stänga av Scheifele i fyra matcher. Ett beslut som Winnipegstjärnan själv inte håller med om.

– Jag tyckte att det var ganska överdrivet. Jag förväntade mig det inte utan blev ganska chockad. Men det är disciplinnämndens beslut, säger han på en presskonferens under fredagen.



Scheifele gives his thoughts on his suspension and fans coming at his family pic.twitter.com/OHDU0AqY6U