Varför ska jag bry mig om Tre Kronor - om inte ens förbundet gör det?

För första gången sedan 1937 missar Sverige en topp åtta-plats i ishockey. Med tanke på hur ofta det svenska ishockeylandslagen trots allt misslyckats genom åren är det imponerande att man konstant varit så pass bra som man varit i VM. De stora fiaskona har främst hämtats från OS och World Cup.

Att missa kvartsfinalen är ett jättemisslyckande, såklart. Jag hörde Mikael Renberg sitta i SVT:s studio och säga: "Det här laget hade ändå inte kunnat gå längre än kvartsfinal", men det är snicksnack. Tre Kronor hade precis lika stora chanser att gå hela vägen som de andra toppnationerna. Inget lag, med undantag för Tjeckien och Ryssland, har lag på plats som egentligen ska gå längre än kvartsfinal. Sverige hade ett svagt lag på pappret, men i en kvart mot Finland hade det mer eller mindre varit 50/50-läge. Så små skillnader var det. Och var det något vi såg var det att Tre Kronor trots allt spelade sin bästa hockey mot de bästa lagen. Schweizmatchen var suverän, Tjeckienmatchen var bra i två perioder och detsamma kan sägas om matchen mot ryssarna igår.

Det är klart att, även om årets Tre Kronor-trupp var den svagaste på länge, det här var en bortslarvad chans att göra något bra i det här mästerskapet.

Mycket av fokuset har under turneringen landat på Johan Garpenlövs vara eller icke vara som förbundskapten. Garpenlöv är en intressant ledare, som är bra gentemot media, vet hur det funkar att verka på allra högsta nivå, är en grym hockeymänniska och som gissningsvis är ganska lätt att jobba med och tycka om. Problemet är detsamma som sagts ända sedan han blev klar som Rikard Grönborgs efterträdare:

Han är inte en hockeytränare som ska ha Sveriges finaste ämbete.

"Garpens" styrka är att han genom åren visat sig ha en god relation med NHL-svenskarna. Under hans år som team manager lyckades han sätta ihop superlaget vid VM 2012 som visserligen gjorde fiasko, men som ändå var Tre Kronors häftigaste VM-lag på länge. Han och Rikard Grönborg lyckades också sätta ihop några riktiga stjärngäng under VM 2017, 2018 och 2019. Skillnaden var att han då var just team manager och assisterande förbundskapten.

Nu är det han som ska ansvara för laget också.

Att påstå att hela det svenska jättefiaskot ligger på Johan Garpenlövs axlar vore förmätet av mig. Pandemin gör märkliga saker med idrottsvärlden. Vi vet att förutsättningarna var speciella just den här VM-turneringen. Lika speciella för alla lag, ja, men likväl speciella. Slumpen spelade en större roll än vanligt i år. Därför går det inte att helt och hållet döma ut Johan Garpenlövs gärning som förbundskapten. Men med det sagt blir jag en aning konfunderad över det svenska ishockeyförbundets skarpa, men också totalt väntade, uttalanden efter fiaskot:

"Garpen" sitter säkert. Förtroendet är orubbat.

Jag fattar att man måste uttrycka stöd för sin förbundskapten i det här läget, men skillnaden om svenska ishockeyförbundet säger en sån grej eller Palermos fotbollspresident gör det är ganska stor. Här är jag nämligen ganska övertygad om att de faktiskt menar vad de säger. Förtroendet för Johan Garpenlöv finns kvar. De har inga planer på att byta ut honom.

Johan Garpenlöv. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Då är ju frågan vad det är förbundskaptenen gjort som är så bra att han förtjänar ett fortsatt förtroende även över OS? Tre Kronor har inte direkt briljerat i vare sig Euro Hockey Tour eller VM (Sverige gick inte ens till kvartsfinal - försök ta in det!). Man förlorade mot Belarus och Danmark. Och Tjeckien. Och Ryssland. Fyra förluster på sju matcher är inte okej, pandemi eller ej.

Nu kommer såklart snacket komma om att det är OS som betyder något, att det som händer i EHT eller VM inte spelar någon roll. Och det må vara så. Men det är också det som är problemet. Att folk, och tydligen också förbundet, inte tar det som händer under den vanliga hockeysäsongen spelar så stor roll.

Och då kommer ju frågan:

Varför ska jag bry mig om Tre Kronor när inte ens det svenska ishockeyförbundet verkar göra det?

Varför ska jag, svenska folket och de svenska ishockeyspelarna bry sig om att skriva om, titta på eller spela landskamperna under säsongen om de uppenbarligen inte betyder något?

Det svenska ishockeyförbundet gör är ju de facto att nedvärdera Tre Kronor till två och en halv krona.



Eller ska en ledarstab endast bedömas för sina prestationer när den har alla sina bästa spelare att förfoga över? Handlar det inte om att maximera utfallet och prestationen hos de spelare man har tillgängliga?

Att landslagshockeyn inte är lika stor och viktig idag som den var tidigare är naturligt. Förr spelade nästan alla de bästa svenska spelarna i Europa, och det var i mångt och mycket samma gäng som spelade VM varenda år. Så är det som bekant inte längre. Men faktum är att flera av de övriga stornationerna ändå lyckas pumpa upp värdet så pass mycket på sina respektive landslag att de får dit de bästa och mest hajpade tränarna. Jukka Jalonen, i mitt tycke en världscoach, är finsk förbundskapten. Sverige har en förbundskapten om aldrig varit huvudtränare innan han fick Sveriges tyngsta tränarjobb. Eller ja, det som borde vara Sveriges tyngsta tränarjobb i alla fall.

Bildbyrån

Det här fiaskot hade kunnat användas som en väckarklocka eller en omstart. En chans att pumpa upp värdet på Tre Kronor igen. Visa att man inte tolererar ett misslyckande av det här slaget. Gör en total renovering av tränarstaben, utvärdera vad som gått snett, gör allt ni kan för att visa att Tre Kronor är det finaste som finns inom svensk idrott. Gör allt ni kan för att plocka in det tyngsta tränarnamnet ni kan. Använd inte Euro Hockey Tour-matcherna som ett sett att spela in lite halvhajpade SHL-spelare som varit formstarka i två veckor. Gör Tre Kronor intressant igen.

Gör om, bygg om, gör rätt.

Det här fiaskot hade kunnat användas som en perfekt brytpunkt.

Men nej. Både från förbundet (och SVT, sjukt nog) snackas det om att förtroendet för ledarstaben finns kvar. Att de förtjänar en till chans och så vidare. Och min fråga är helt enkelt: Varför?

Är det för att VM inte betyder något i svenska ishockeyförbundets ögon heller? Är det något likt svenska cupen i fotboll, eller Europa League, där det är kul att man vinner men det inte heller spelar så stor roll om man åker ur i förstarundan eftersom man då kan fokusera mer på de viktiga ligamatcherna?

Nu har ni er chans att visa att det inte är så ni tänker. Visa att ni tar det här på allvar. Visa att ni bryr er om Tre Kronor. Om VM. Om det som pågår i den dagliga verksamheten.

För det är ju en sak att folket ute i stugorna inte bryr sig om Tre Kronor på samma sätt längre. Det är en sak att kanske inte ens spelarna på elitnivå bryr sig om Tre Kronor på samma sätt längre.

Det är en helt annan sak om inte ens det svenska ishockeyförbundet tar det som hänt på allvar.

En niondeplats i ett hockey-VM ska aldrig vara okej för ett svenskt landslag i ishockey. Visa det.