Busen stängs av - slet av motståndarens hår

Det var i mitten av den tredje perioden av den första matchen mellan Colorado och Vegas som de sistnämndes forward Ryan Reaves totalt tappade fattningen. Colorado ledde matchen med 6-1 och gick mot en säker seger, när Vegastuffingen gick till attack.

Han ådrog sig två tvåminutersutvisningar och ett matchstraff, vilket gjorde att Colorado fick spela nio minuter i powerplay. Nu kommer beskedet att Reaves också stängs av.

Han slet ned Coloradobacken Ryan Graves på isen, och fick i situationen också med sig en del av Coloradobackens hår. Dessutom tryckte han hela sin kroppsvikt mot en liggande Graves, menar NHL:s motsvarighet till Disciplinnämnden. Därför kommer Ryan Reaves tvingas se de kommande två matcherna i matchserien från sidan, meddelar de på sin hemsida.

– Han är ute efter att skada, dundrade Gabriel Landeskog efter matchen.

Reaves anfall på Graves föranleddes av att Coloradobacken sänkte Mattias Janmark med en tackling i den andra perioden.

Ryan Reaves given a match penalty, not a misconduct, for his actions in this scrum in front of Colorado net. Cross-checks Grubauer in the back of the head and then throws down Graves. pic.twitter.com/y0h5LPgVH2