Landeskogs ilska – trots krossen: "Ute för att skada"

Colorado Avalanche stod för en maktdemonstration i det första mötet i kvartsfinalen mot Vegas Golden Knights. Denver-laget hade en tvåmålsledning efter halva den första perioden – och i den andra perioden kunde Gabriel Landeskog och hans lagkamrater i "Avs" gå ifrån till en 6–1-ledning.

Slutresultatet skrevs till slut till 7–1 sedan både Landeskog och Nathan MacKinnon stått för två mål och en assist vardera.

– Jag älskar hur vårt lag spelade i kväll. Redan från första nedsläpp var vi skoningslösa i presspelet. Vi tog betalt på våra chanser. Toppkedjan satte återigen tonen, men hela laget var involverat och spelade bra, säger tränaren Jared Bednar till Denver Post.



Trots storsegern och sin egna starka insats var Gabriel Landeskog mest upprörd efter matchen. Detta efter att Ryan Reaves attackerat lagkamraten Ryan Graves i den tredje perioden.

Det var under ett tumult framför Colorado-målvakten Philipp Grubauer som Reaves först rev ned Graves innan han tryckte knät mot huvudet på Colorado-backen. Efter tillsyn av lagläkare kunde Graves ta sig av isen av egen maskin, medan Reaves fick totalt nio (plus ett tio minuter långt personligt straff) för tilltaget.



– Reaves är på ett uppdrag. Han är ute för att skada någon i den tredje perioden och det är precis vad han gör. Jag är säker på att ligan kommer att ta en titt på detta, säger Landeskog.



Incidenten skedde när Colorado ledde med 6–1 drygt halvvägs genom den tredje perioden.

– De var inte nöjda med hur matchen gick så de försökte skicka ett meddelande inför match två, eller något. Jag vet inte, säger Landeskog.



Ryan Reaves given a match penalty, not a misconduct, for his actions in this scrum in front of Colorado net. Cross-checks Grubauer in the back of the head and then throws down Graves. pic.twitter.com/y0h5LPgVH2