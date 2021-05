"Jag är en vinnarskalle ut i fingerspetsarna"

15-åriga Hilda Ljungberg är ett stort framtidsnamn på backsidan inom den svenska damhockeyn.

Till nästa säsong ska hon ta klivet till Brynäs IF och hon hoppas då få debutera i SDHL.

– Mitt första mål är att träna på och komma in i truppen, göra mina första byten och allt det där, säger Ljungberg till hockeysverige.se.



Hilda Ljungberg är en av många i nästa generation av hockeytalanger som knackar på dörren till SDHL. Moderklubben är Västerås, men till nästa säsong kommer hon tillhöra Brynäs. Hockeysverige.se träffade henne för en intervju utanför ABB Arena i Västerås där hon en gång inledde sin hockeykarriär.

– Hela min familj är väldigt hockeyintresserade. Sedan har jag alltid velat följa i brorsans fotspår. När han började med hockeyn var nog första gången jag var här vid Rocklunda. Jag var och tittade när han spelade. Sedan har jag hängt mycket ute på bandyplanen, tränat översteg och allt det där.

Hennes bror är Filip Ljungberg som kommande säsong kommer spela för BIK Karlskogas J20.

– Han har varit min förebild sedan jag lärde mig gå. Pappa (Mikael) spelade också, men han slutade någonstans i ungdomsåren. Han finns alltid där på varje träning, stöttar och kör mig överallt.

– Hockeyintresset, jag har, som sagt var, alltid velat följa i brorsans fotspår. Sedan har jag alltid tyckt om själva grejen med hockey och är ganska tuff i mig själv. Jag har en syrra (Elin) som håller på med dans, men jag är inte riktigt den typen, säger 15-åringen med ett skratt och fortsätter:

– Hockeyn var det jag fastnade för när jag kom upp i åldern, men jag har även spelat fotboll. Annars lirar jag mycket padel eller hänger mycket med mina kompisar. Det som händer mest är ändå hockeyn, fys och sådana grejer.

Hilda Ljungberg började spela med hennes bror, Filips, 03-gäng.

– Jag körde lite träningar med hans lag under något år. Sedan började jag i ett flicklag här i Västerås. Då kan jag varit runt fem år. Jag hade kommit ganska långt i min utveckling så då började jag spela med 05-killarna här i Västerås i stället.

– Alla var väldigt välkomnande i det laget och jag spelade där under sex eller sju år. För tre år sedan började jag spela med VIK:s damlag i Division 1.

Har det varit fler tjejer med på den här resan?

– Jag har varit ganska ensam. Det var en tjej som följde med mig under första året, men hon slutade och satsade på fotboll istället.

– Det har ändå fungerat bra och jag är ganska bra polare med alla grabbarna i det laget.

Har det varit en stor skillnad att ta klivet in i damhockeyn efter att ha spelat med killar under så pass många år?

– I början var det ganska svårt eftersom det var mycket närkamper i kill-hockeyn. I damhockeyn är det inte lika mycket fysiskt. Man får tänka mer att gå på fart och så vidare. Jag kom ändå in i det rätt bra så det kändes bra efter ett litet tag.

Kan du sakna det fysiska spelet?

– Ja, en del faktiskt. Det är ändå en hög nivå i damhockeyn så jag tycker det fungerar bra.

DEBUTERADE FÖR DAMLAGET SOM 13-ÅRING

Hilda Ljungberg var 13 år då hon debuterade i Division 1 för Västerås damer.



– Jag tror till och att jag var 12 år då jag gjorde min första träning med damerna. Jag hade några som jag såg upp till och hade följt i VIK:s damlag. Att sedan kliva ut på isen och känna att jag inte var så långt ifrån dom…

– Visst var det skillnad på storlek, men att jag kände ändå att jag klarade av det. Det var superkul att få den chansen.

En spelare som betytt mycket för Hilda Ljungberg är Färjestads Mimmi Gill.

– Henne är jag fortfarande bra kompis med. Mimmi är den jag alltid sett upp till. Hon krigar och har den där vilja som jag också strävar efter.

– Hon är två år äldre än jag och har absolut betytt mycket för mig. Hon har hjälpt mig med allt kring det här med gymnasium. ”Hur är det i Karlstad? Vad ska jag tänka på då jag väljer skola? Mat och hockey”

Har Mimmi Gill försökt få dig till Karlstad?

– Ja, jag var faktiskt där och testade en träning under förra säsongen. Sedan har jag varit på en massa olika håll också.

Vad ser du idag som höjdpunkten med Västerås?

– Allt har varit jättekul, men att få komma med till TV-pucken har ändå varit roligast. Sedan har det varit väldigt kul med alla små cuper tillsammans med kill-lagen.

Ni som var med i den första TV-pucken är alla historiska, hur upplevde du den turneringen?

– Vi hade ett väldigt skönt gäng. Sedan gick inte resultaten riktigt som vi hade tänkt oss. Det kändes ändå bra med lagsammanhållningen vi hade och alla ville verkligen kriga och ge allt för att vara där. Tyvärr kom vi aldrig till slutspelet.

När bestämde du dig för att verkligen ge hockeyn en chans?

– Kärleken till hockeyn har alltid suttit i mig, men jag har även spelat fotboll sedan jag var sju år. Sedan har det alltid varit så att hade jag fotboll och hockeyträning samtidigt så valde jag hockeyn.

– Det var runt 12 år, då jag fick chansen i damlaget, som jag kände att hockeyn var det jag ville satsa på.

”DET KÄNDES BÄST I BRYNÄS”

Inför säsongen 2021/22 väljer Hilda Ljungberg att lämna Västerås för spel i Brynäs.



– Jag vill komma långt i min utveckling både som spelare och person. Jag har varit runt nästan överallt, men det kändes bäst i Brynäs. Att dessutom få träna på SDHL-nivå är magiskt.

– Sedan är det mycket tack vare Erika (Grahm). Hon är supertrevlig och tog hand om mig från första dagen.

Vilken målbild har du med spel i Brynäs, att du redan den här säsongen ska få chansen i SDHL-laget?

– Jag har börjat träna med (Katerina) Mrazova, (Hanna) Thuvik och alla stora profiler som jag ser upp till.

– Mitt första mål är att träna på och komma in i truppen, göra mina första byten och allt det där, oavsett om det är tränings eller seriematch.

Hur var det att kliva in i omklädningsrummet där Katerina Mrazova och dom här tjejerna satt?

– (skratt) Jag kände mig lite som en nybörjare, men alla välkomnade mig väldigt bra så det kändes som ett helt vanligt lag efter bara några minuter.

Vad vet du om damhockeyn i Brynäs?

– Jag har inte haft någon jättebra koll på SDHL och framför allt inte på Brynäs. Nu när jag varit där och hört lite mer så har jag förstått att dom har en jättebra satsning på damsidan. Det känns verkligen superbra hur dom tänker och jobbar kring den.

Det blir första gången Hilda Ljungberg kommer flytta hemifrån och får styra upp träning, skola och kost helt själv.

– Jag tror faktiskt att det kommer bli rätt bra. Jag har redan nu, på Viksängsskolan där jag går, två hockeypass i veckan. Det fungerar bra med alla ämnen och is-passen.

– Sedan ska det såklart bli spännande att flytta till Gävle. Jag har även lärt känna dom andra som ska flytta dit upp. Maja Ålenius, som ska flytta dit nu, var med i vårt TV-puck-lag i slutet eftersom dom inte hade något i Gästrikland. Henne känner jag ändå helt okej, men dom andra börjar jag känna mer och mer. Det känns som en bra grupp så det kommer nog lösa sig bra.

Det finns en korvkiosk när där du ska bo, men hur bra är du på matlagning?

– Jag är inte jättevass i köket, säger Hilda Ljungberg med ett skratt och fortsätter:

– Favoriten är nog makaroner och köttbullar. Sedan går det att variera med falukorv. Dessutom har vi restaurangen i Monitor (ERP Arena) där vi får köpa mat billigt.

”HAR FÅTT HÖRA ATT JAG ÄR EN FÖREBILD”

Bra driv, nyfiken… Det är några av omdömen kring Hilda Ljungberg som hockeyspelare.



– Det är alltid svårt att prata om sig själv, men jag skulle säga att jag har en ganska bra spelförståelse, passningarna… Sedan är jag en vinnarskalle ut i fingerspetsarna. Dessutom har jag en ganska bra styrka i kroppen fysiskt.

– Jag gillar att leda, peppa och finnas där för alla. Att ta en ledande roll är vad jag fick göra i TV-pucken med Västmanland, vilket jag är väldigt stolt över. Jag har fått höra från många yngre att jag är en förebild, vilket är superkul. Att vara någon som man ser upp till är något jag vill fortsätta vara, att finnas där för att hjälpa till och utveckla.

Brynäs har ett samarbete med Division 1-laget Sandviken där antagligen tidigare Västerås-backen får inleda säsongen.

– Som jag har förstått det så kommer vi spela med Sandviken i matcherna dom har. Jag ser det bara som positivt eftersom det är utvecklande. Man får speltid och kanske kan få göra den här extra dragningen som kanske inte går att göra uppe i SDHL eftersom det går lite fortare där. Att sedan få möta Västerås här hemma med Sandviken hade vart rätt kul.

När flyttar du upp till Gävle?

– Jag får nycklarna första juli, men jag tror det blir först i mitten av den månaden som jag bosätter mig där. Det ska verkligen bli kul, avslutar nyblivna Brynäsbacken som också har ambitionen att komma med i U16-landslaget den kommande säsongen.



