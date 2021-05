Osäker framtid för tidigare stjärnan: ”Det är inte upp till mig”

Zach Parise har varit petad en del under den gångna säsongen.

Något som har fått honom att fundera kring framtiden.

– Vi får se vad som händer under sommaren, säger han till nhl.com.



Han kom till Minnesota 2012 och skrev då på ett 13-årskontrakt med Wild.

Men i 'The State of Hockey' har Zach Parise aldrig lyckats nå upp till samma höjder som han hade i New Jersey Devils.

Hans mål- och poängbästa säsong i Wild kom 2014/15 då han sköt 33 mål och 62 poäng på 74 matcher. I Devils var hans bästa säsong 2008/09 då han gjorde hela 45 mål och 94 poäng på 82 matcher.

Den senaste har varit jobbig för den nuvarande 36-åringen som inte alls kommit upp i nivå – något som lett till att han har petats i ett antal matcher. Parise lämnades bland annat utanför laget i tre av de sju matcherna mot Vegas Golden Knights i åttondelsfinalförlusten.

Det har lett till spekulationer om hans framtid och själv medger han att det är inte är klart vad som händer.

– Den konversationen kommer få vänta till en annan dag. Vi får se vart det tar vägen. Jag vet inte. Vi får klura ut vad som ska hända under sommaren, vi får se. Jag har inte riktigt något svar på det just nu, säger Parise till nhl.com.

KAN KÖPAS UT FRÅN KONTRAKTET

Den förre stjärnforwarden fick sedan frågan om han är orolig för att förlusten i den sjunde åttondelsfinalen mot Vegas var hans sista match i Wild-tröjan. Då svarade Parise:



– Jag har ju fyra år kvar på mitt kontrakt. Det är väl inte riktigt upp till mig i detta tillfälle. Men just nu är jag bara besviken över hur matchen slutade.



Den 36-årige amerikanen har fyra år kvar på det 13-årskontrakt som han skrev med Minnesota 2012. Där medföljer en lönetaksträff på 7,5 miljoner dollar och det vore svårt, om inte omöjligt, för Wild att hitta ett lag som skulle vilja trejda till sig Parise med det kontraktet. Om Zach Parise ska lämna Minnesota måste klubben i sådana fall köpa ut honom från sitt kontrakt, något som dock skulle bli dyrt för Wild.

