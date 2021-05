Janmarks hattrickshow – avgjorde game 7

Mattias Janmarks första NHL-hattrick kunde knappast kommit vid en bättre tidpunkt. Efter att Vegas Golden Knight tappat en till synes säker 3–1-ledning till 3–3 i matcher i åttondelsfinalen mot Minnesota Wild ställdes hela säsongen på sin spets i T-Mobile Arena i natt.

Då klev svensken, som trejdades till Vegas från Chicago Blackhawks i samband med NHL:s deadline för övergångar i april, fram – och smällde in tre puckar i 6–2-segern.

– Det här är vad alla drömmer om, säger Janmark till Las Vegas Review Journal.



"SVÅRT ATT FÖRSTÅ"

Janmark inledde målskyttet fem minuter in i den första perioden när han fri med Cam Talbot överlistade Wild-målvakten med en läcker dragning. I den tredje perioden direktsköt han in 5–2-pucken innan han avslutade målskyttet genom att lägga in 6–2 i tom kasse.



– Det är svårt att förstå att det händer just dig, men i dag studsade allting med mig. Det är en dröm som går i uppfyllelse, helt klart, säger Janmark.



Efter slutsignalen fick Janmark ta emot stående ovationer från den 12 156 personer starka hemmapubliken.

– Det tog ett tag efter slutsignalen och alla var på mig lite, så jag fick chansen att ta in det lite. Samtidigt så var detta en enorm lagseger. Man vill dela detta med alla andra, också, säger Janmark.



För Vegas innebär segern att man nu ställs mot Presdidents' Trophy-vinnande Colorado Avalanche i den andra rundan av Stanley Cup-slutspelet.

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild 6–2 (1–1, 3–1, 2–0)

Vegas: Mattias Janmark 3 (3), Nicolas Hague (1), Max Pacioretty (1), Zach Whitecloud (1).

Minnesota: Zach Parise (2), Kirill Kaprizov (2).