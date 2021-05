– Det här är var erfarna lag gör i den här situationen - de stäppar upp när det är dags att stäppa upp, säger kaptenen Steven Stamkos.



Florida Panthers stack upp under grundserien. Men när det väl blev dags för slutspel visade Tampa Bay att man alltjämt är statens bästa hockeylag. I natt säkrade de avancemang till den andra rundan.



Höstens mästarlag förlorade skotten med 29-24 men var i förarsätet hela matchen. Redan efter 6:18 kom 1-0 från Pat Maroon. Ungefär halvvägs in i matchen sköt Steven Stamkos 2-0. I den tredje perioden kom både 3-0 och 4-0 från Brayden Point respektive Alex Killorn. Points mål var dessutom ett riktigt drömmål.

Brayden Point is unreal pic.twitter.com/SFvudoPSqp — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) May 27, 2021

Det var egentligen aldrig något snack om saken i nattens match.

– Det var vår klart bästa match i slutspelet, i den största matchen vi spelat så här långt. Det är var erfarna lag gör i den här situtationen, de stäppar upp när det är dags att stäppa upp. Vi gillade inte vår senaste match och pratade om det, säger Steven Stamkos som också hyllade den storspelande Andrej Vasilevskij.

– Vi har världens bästa målvakt och han stängde igen, konstaterade lagkaptenen.

VILKA VÄNTAR I ANDRARUNDAN?

Florida har inte vunnit en slutspelsserie på 25 år. Då, 1996, gick man hela vägen till Stanley Cup-final men förlorade mot Colorado Avalanche. Det var fem år innan lagets målvakt, Spencer Knight, ens var född.

– Det var bra att få ett litet hum om hur slutspel är. Jag försökte komma in och hjälpa laget att vinna, det var mitt mål och jag försökte ha kul när jag gjorde det. Jag kommer säkert kunna se det så om ett par veckor, men just nu är det tufft, sade rookiemålvakten som var en av tre burväktare Florida använde sig av under serien.

I nästa runda kommer Tampa möta Carolina eller Nashville. Där leder de förstnämnda med 3-2 i matcher, och kan säkra avancemang i natt.