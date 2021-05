Tre Kronor gruppjumbo – efter genomklappningen

Nu är goda råd dyra för Tre Kronor. Laget hade en tvåmålsledning in till den tredje perioden i kvällens möte med Tjeckien, men ett ras i den avslutande akten tillät Tjeckien att vända på steken och vinna matchen med 4–2.

Nu är Tre Kronor jumbo i grupp A med tre matcher kvar att spela.

– Sverige måste göra nästintill perfekta matcher, som mot Schweiz. I dag är det inte det och då blir det förlust, konstaterar SVT:s expert Jonas Andersson i tv-sändningen.



Tre Kronor tog emellertid ledningen tolv minuter in i den första perioden sedan Skellefteåforwarden Andreas Wingerli lyckats styra in Max Fribergs passning och därmed prickat in sitt första mål i årets VM-turnering. Tre minuter senare kunde svenskarna utöka ledningen, då Rickard Rakell fick skjuta sitt första mål i VM-turneringen.

– Vi skapar lite längre anfall på dem där de hänger och klänger på oss, vilket gör att vi får något PP. Jag är nöjd med första perioden, sade Wingerli till SVT efter den första perioden.

TJECKISK VÄNDNING

Efter en mållös sköt Jakub Vrána in Tjeckien i matchen tidigt i den tredje perioden, då han överlistade en skymd Adam Reideborn en dryg minut in i slutperioden. Kort därefter kvitterade Jan Kovar matchen - och åtta minuter in i den tredje perioden hade Tjeckien vänt på matchen, då Lukas Klok hittat in med ett skott från blålinjen.

Tre Kronor skapade några farliga kvitteringslägen, där Victor Olofsson bjöds på ett giftigt direktskottsläge, men Simon Hrubec i det tjeckiska målet stod pall. I stället kunde Tjeckien göra 4–2 i tom kasse och spelar därmed ned Tre Kronor på jumboplatsen i grupp A.



– Sverige blir passiva och låter Tjeckien föra spelet, låta Tjeckien forechecka sönder dem, säger Andersson.

– Det går inte säga annat än att det är en rättvis seger för Tjeckien.



Sverige har kvar att möta Storbritannien, Slovakien samt Ryssland i gruppspelet.



