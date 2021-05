Tappad tvåmålsledning och en jumboplats i grupp A.

Nu måste Tre Kronor gå mer eller mindre rent för att ha en chans på kvartsfinal i VM.

– Det är klart att vi är väldigt pressade, säger Pär Lindholm efter 2–4-förlusten mot Tjeckien.

Under två perioders spel såg Tre Kronor ut att ha torsdagskvällens möte med Tjeckien under kontroll. Laget hade gått ifrån till en tvåmålsledning via mål från Andreas Wingerli och Rickard Rakell, men utvisningarna skulle komma att fälla Tre Kronor i den tredje perioden.

Tjeckien kunde både reducera och kvittera i powerplay i inledningen av den tredje perioden innan man fullbordade vändningen åtta minuter in i den tredje akten.

– Utvisningar kommer att komma, det är klar att det är surt när det händer men jag tror inte att någon försöker gå ut och ta en utvisning. Det är klart att det är segt, vi blir hårt straffade. Det känns förfärligt just nu, men det är sådant som händer, säger Pär Lindholm.

"VI ÄR VÄLDIGT PRESSADE"

Tre Kronor kunde aldrig hämta ikapp underläget utan fick se sig besegrade med 2–4. Nu parkerar det svenska laget på en jumboplats i grupp A och behöver mer eller mindre gå rent för att ha en chans på en kvartsfinal.

– Det är klart att vi är väldigt pressade. Vi måste vinna alla matcher nu för att ha en rimlig chans att ta oss vidare.

Närmast väntar ett möte med Storbritannien i morgon, innan matcher mot grupptrean Slovakien och gruppettan Ryssland väntar.

– Vi måste ut och göra exakt allt i vårt makt för att gå ut och ta full pott och bygga vidare på det. Sedan får vi summera och se vad som händer, säger Lindholm.

TV: Fredrik Warg utmanar Per-Åge Skröder i Studio Oddset