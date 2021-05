Bekräftar: Vill behålla veteranmålvakten

Mike Smith stod för sin kanske bästa säsong i NHL-karriären som 39-åring.

Nu bekräftar Edmonton Oilers GM Ken Holland att han vill behålla Smith till nästa säsong.

Han var ifrågasatt inför årets NHL-säsong men då gjorde Mike Smith sin kanske bästa säsong i NHL-karriären.

Den 39-årige kanadensaren var, statistiskt sett, en av de bästa målvakterna i hela NHL med sina 92,3 i räddningsprocent samt 2,31 insläppta mål per match.

Smith har dock ett utgående kontrakt men nu bekräftar Oilers general manager Ken Holland att han siktar på att förlänga kontraktet med veterankeepern.

– Ja, jag vill förlänga med Mike Smith, säger Holland på en presskonferens.



Holland fortsätter sedan med att säga att han och Smith ska träffas om ett par veckor för att diskutera saker och ting då de båda har sommarställen ganska nära varandra.

Oilers GM Ken Holland says he wants to re-sign goaltender Mike Smith. pic.twitter.com/EYeMwcVy7z