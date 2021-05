Nya skrällen: Fick Tyskland på fall

Bara två lag var obesegrade i hockey-VM inför onsdagens matcher: Slovakien och Tyskland.

Men nu är det endast Slovakien som är ensam herre på täppan utan en enda förlust hittills.

Tyskland åkte nämligen på sin första förlust i turneringen då Kazakstan vann eftermiddagens match med 3-2.

Kazakerna tog ledningen i den andra perioden genom Alexander Shin men tyskarna kvitterade strax därpå till 1-1 då den NHL-meriterade forwarden Tom Kühnhackl blev målskytt.

Markus Eisenschmid gav sedan också tyskarna ledningen efter assist av Moritz Seider men trots under läge så vägrade Kazakstan att ge sig.



2-2 kom bara en halv minut in i den tredje perioden då Roman Starchenko gjorde mål på straffslag. Med endast drygt fyra minuter kvar att spela tog kazakerna också ledningen med 3-2 då Pavel Akolzin satte dit pucken.

